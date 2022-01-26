Вирусная инспекция: ученые предупредили о риске эпидемии гонконгского гриппа

В этом эпидсезоне в Северном полушарии может доминировать штамм гриппа H3N2 (гонконгский), предупредили американские ученые. Этот вариант не вошел в состав одобренной ВОЗ вакцины для этого региона, поэтому риск его распространения действительно высок, считают специалисты из США. Впрочем, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «Известиям» пояснили, что циркулирующие сейчас и вакцинный вирусы относятся к одной генетической группе и отличаются незначительно. Опыты показали, что прививки всё равно защитят от тяжелого течения инфекции. Тем временем Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом во всех регионах страны, а медицинские власти Евросоюза уже предупредили об угрозе твиндемии — совмещенной эпидемии коронавируса и гриппа.

Как обещал, вернулся

Число зараженных гриппом в российских регионах растет . Как сообщила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, удельный вес гриппа среди других респираторных вирусов составляет 12–15%.

— Среди циркулирующих штаммов вируса доминирует А(H3N2), в единичных случаях встречаются вирусы гриппа типа В, — рассказала эксперт.

На третьей неделе 2022 года на территории России регистрируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди всех возрастных групп, сообщили в Роспотребнадзоре . Он особенно заметен из-за того, что в прошлом году на фоне распространения коронавирусной инфекции она была крайне низкой.

Вирусная инспекция Фото: TASS/Zuma/Alexey Sukhorukov

Тенденция наблюдается не только в России. По информации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), с середины декабря 2021-го вирусы гриппа циркулируют в ЕС с более высокой частотой, чем предполагали специалисты . В последний месяц прошлого года число случаев инфекции в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло, достигнув пика в 43 больных на последней неделе года. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда за весь декабрь в таких отделениях был зарегистрирован только один случай.

Эксперты считают, что на распространение респираторного вируса повлияло и ослабление противоэпидемических мер, более низкое число привитых по сравнению с прошлогодним, и общая усталость людей от пандемии. В России ситуация с гриппом в том сезоне была хорошей именно потому, что было вакцинировано порядка 60% населения, сказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. В этом году процент ниже — по данным Роспотребнадзора, от гриппа привились 47% граждан.

— Поэтому можно сделать осторожное предположение: с учетом того, что мы меньшее число людей вакцинировали осенью, грипп в этом эпидсезоне будет представлять большую опасность, чем в прошлом , — сказал эксперт.

Штаммовая бухгалтерия

Ученые из США опубликовали предварительные данные исследования, согласно которым в Северном полушарии увеличилось число случаев заражения вирусом гриппа, вызванным штаммом H3N2 (группы 3C.2a1b.2a2).

«Мы обнаружили, что антитела, вызванные вакциной против гриппа в Северном полушарии 2021–2022 годов, плохо нейтрализуют новый штамм H3N2 , — указали авторы препринта. В аннотации отмечено, что «во время пандемии COVID-19 вирусы гриппа циркулировали на очень низком уровне и популяционный иммунитет против этих вирусов низок».

Вирусная инспекция Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte

— После ослабления жестких противоэпидемических мер, направленных на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции, в странах Северного полушария регистрируется циркуляция вирусов гриппа A(H3N2) субтипа гриппа А, исторически именуемого «гонконгский грипп» , — подтвердила «Известиям» заведующая лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

Как рассказала эксперт, случаи заражения вирусами гриппа A(H3N2) регистрируют с лета 2021 года в США, Австралии, Индии, Кении, Непале, ОАЭ, Сингапуре, Нидерландах, Норвегии, Швеции, а также России. При этом все распространенные варианты гонконгского гриппа относятся к одной генетической группе и подгруппе, для которой эталонными штаммами (культура микроорганизма данного вида, которая имеет характерные физиологические, морфологические и биохимические свойства) ученые считают два: бангладешский (A/Bangladesh/4005/2020) и стокгольмский (A/Stockholm/5/2021).

В состав же вакцины для Северного полушария на эпидемический сезон-2021/22 ВОЗ рекомендовала включить комбоджийский штамм, относящийся к той же генетической группе, но другой подгруппе.

— То есть циркулирующие сейчас и вакцинный вирусы относятся к одной генетической группе, различаясь некоторыми мутациями, приводящими к замене аминокислот, — пояснила Светлана Яцышина.

Это может влиять на изменение антигенных свойств вирусов. Но такие различия между штаммами не считаются очень значимыми: титр антител к штамму падает не более чем в четыре раза . Это свидетельствует о том, что вакцины нынешнего сезона способны защитить от тяжелого течения гриппа, рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Твиндемическая угроза

То, что в этом году заболеваемость гриппом начала расти уже в начале декабря, а не в конце зимы, как обычно, связано с тем, что доминирует гонконгский вариант, заявил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ЦАО Москвы Алексей Ртищев.

— Штаммы гриппа постоянно мутируют. В соответствии с появляющимися изменениями ежегодно обновляется и вакцина. Сейчас действительно происходит так, что те штаммы, которые выделяют от больных в ряде стран, несколько иные, чем те, что вошли в состав вакцины. Это происходило и до пандемии, такая особенность существует сама по себе и никак не связана с коронавирусом, — сказал эксперт.

Вирусная инспекция Фото: ТАСС/Петр Ковалев

По словам Алексея Ртищева, в России выделяемые штаммы в большинстве случаев соответствуют вакцинным . Об этом свидетельствуют данные мониторинга НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. А вот в США и Европе доминирует несколько иной штамм, по отношению к которому вакцина может быть менее эффективна, добавил он.

Тем временем европейские специалисты уже говорят об угрозе твиндемии — двойной эпидемии коронавирусной инфекции и сезонного гриппа . Это может быть чревато дополнительной нагрузкой на ресурсы здравоохранения.

— Мы понимаем, что чудеса, если и встречаются, довольно редко. Если где-то рапортуют о развертывании новых инфекционных коек, речь, как правило, не о капитальном сверхсовременном здании, а о либо быстровозводимых модулях, либо о койках в пространствах типа конгрессно-выставочных или спортивных объектов, либо о перепрофилировании коек в существующих лечебных учреждениях, — подчеркнул заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. — Главное — пациенту, попавшему в больницу, особенно находящемуся в тяжелом состоянии, требуется уход. Как его обеспечить, если медработник и сам слег с коронавирусом или гриппом?