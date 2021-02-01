Эпидемия COVID-19 подтолкнула ученых к новым открытиям. Обнаружив бессимптомное течение коронавируса, они собираются исследовать на этот феномен и другие опасные инфекции — например грипп. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов. По его словам, сейчас мутации COVID-19 составляют тысячные доли процента. И переболевшему человеку с крепким иммунитетом существующие штаммы не страшны, прививаться до осени не следует. Даже если у него «ушли» антитела, осталась Т-клеточная память, которая поможет их заново выработать при необходимости. Но сколько времени она держится, специалисты пока не знают. Тем же, кто сделал прививку от коронавируса, ревакцинация потребуется через 6–8 месяцев. Эпидемиолог полагает, что весеннего роста заболеваемости не будет, до лета она продолжит стабильно снижаться, но в ноль не уйдет. А вот следующий осенний эпидсезон спокойным не будет.

Неожиданный поворот

— Какое открытие вы сделали, изучая многочисленные мазки на COVID-19?

— Ключевым открытием стали бессимптомная и малосимптомная формы, о которых вообще человечество не знало. Я 38 лет работал с инфекциями и не знал о бессимптомных формах инфекционного процесса при вирусах, а сейчас он описан.

Теперь стоит задумываться об изучении бессимптомного течения гриппа. В стационар пациенты с такой формой раньше не поступали, а в амбулаторной практике мы этиологическую расшифровку не проводили. Эпидемия коронавируса подтолкнула к таким исследованиям.

Стоит задумываться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Как люди, которые заболевают коронавирусом, переносят другие инфекции?

— Есть три классических сценария: вирусы взаимно усиливают друг друга, взаимно ослабляют или не замечают друг друга. Два последних сценария встречаются реже. Мы прекрасно знаем, что, когда организм борется с инфекцией, отмечается иммунологическая яма и два месяца после перенесенной инфекции он ослаблен. Поэтому в ситуации, когда организм не заметил респираторный вирус, человек заболевает.

И, когда мы говорим о прививках от коронавируса, очень важно в интервале между первой и второй дозой максимально защищать себя. Прививка воспроизводит инфекционный процесс, организм борется с инфекцией, не надо добавлять ему других задач — бороться с сезонными респираторными вирусами.

— Повторные случаи заболевания коронавирусом все-таки бывают?

— В мире их не более трех десятков, и описан один случай летального исхода в Голландии у пациентки онкогематологической клиники, где было доказано, что в течение четырех месяцев она встретилась с одним и тем же вирусом. При этом она получала иммуносупрессивную терапию по основному заболеванию, поэтому не выработала антитела.

В целом это очень сложный вопрос. Нужны доказательства, чтобы говорить о повторном случае заболевания. Придется лабораторно подтвердить коронавирус в первом и во втором случае, заморозить материал. Должно быть полное генетическое совпадение. Если же человек заболевает мутировавшим вирусом, нельзя говорить о повторном заражении.

— Если человек переболел коронавирусом, он может подхватить, например, британский штамм?

— Если вирус не мутирует на 15% в геноме, как SARS-CoV-1 до SARS-CoV-2, то волноваться не стоит. Сейчас мутации COVID-19 составляют тысячные доли процента. Большинство мутаций нейтральные, и в России их уже обнаружено к настоящему моменту более 1,5 тыс. Осенью была выявлена так называемая сибирская мутация, но об этом мало кто знает. Переболевшему человеку с крепким иммунитетом уже не страшны южноафриканский, японский, бразильский штаммы. Если появится новое антигенное представительство или новый серотип вируса, изменится вакцина, и об этом все будут оповещены.

Стоит задумываться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Стоит ли вакцинироваться человеку, если он переболел коронавирусом, а антител уже мало?

— Нет, до осени он абсолютно точно не подлежит вакцинации — у него свой естественный, напряженный иммунный ответ. Если антител нет, это не значит, что другие иммунологические механизмы не работают. М-антитела живут не больше двух месяцев, G — у кого-то четыре месяца, у кого-то шесть. Это нормальное явление. Но Т-клеточная память остается, и при встрече с вирусом вновь выбрасываются антитела.

— Как долго она сохраняется?

— Такие данные пока не накоплены. Но уже поставлена задача изучать их.

— Какова длительность сохранения иммунного ответа при вакцинации?

— Шесть-восемь месяцев, если мы проводим аналогию с респираторными инфекциями, ближайшим собратом — гриппом. Если изменится штаммовый состав, осенью он будет уточнен так же, как и для гриппа. Оперативно населению будет сообщено, что нужно идти вакцинироваться заново.

— Может ли любой желающий проверить себя на Т-клеточный иммунитет?

— Сейчас уже внедрены тест-системы «Тигра» и «Игра». Одну разработал «Генериум», а другую институт Роспотребнадзора в Оболенске. Поэтому провериться при желании можно.

Помимо COVID

— Последний год всех волнует только коронавирус, а насколько активно люди сейчас болеют гриппом?

— В этом году, к счастью, эпидемия гриппа так и не началась. К настоящему моменту в разных уголках регистрируются только единичные случаи. У нас в этом сезоне привито рекордное число человек — более 85 млн (в прошлом было около 70 млн). Количество вакцинируемых от гриппа приближается к 60% населения. В этот раз люди более ответственно подошло к профилактике, прислушавшись к предупреждению, что два эпидпроцесса — коронавирусной инфекции и гриппа — встретившись, могут взаимно усилить воздействие на организм человека.

Стоит задумываться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Состав вакцины от гриппа в этот раз был правильно скорректирован? Угадали со штаммами?

— В прошлом эпидсезоне на 52% попали в точку, но тогда из четырех компонентов вакцины был изменен один. В этом году регламентирующие органы поменяли состав кардинально — заменили три штамма, оставив только штамм В из старого варианта. Поскольку эпидсезон гриппа по существу пока еще не начался, рано говорить насколько штаммы, включенные в состав вакцины, будут соответствовать циркулирующим.

Кроме того, нам волноваться относительно гриппа особо не приходится, потому что существует два эффективных лекарства: осельтамивир и занамивир. Это доказанные средства для детей и взрослых, золотой стандарт во всем мире.

— Могут ли в этот раз сдвинуться сроки гриппозного сезона?

— Сезон мы обычно завершаем в середине мая, но если будет очень теплая весна, можем распрощаться с гриппом и в апреле. С наступлением тепла респираторные вирусы отступают. В 2020 году последний случай гриппа был зарегистрирован в нашей стране 15 мая.

— А как обстоит дело с ОРВИ, в каких регионах сейчас превышен эпидпорог?

— Обычно в холодное время на 40 и более процентов территории страны превышается порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Здесь и РС-инфекция, и парагрипп, и аденовирус — традиционные возбудители в разных регионах проявляют свою активность. Но сегодня (на третьей неделе 2021 года, с 18 по 24 января) этот порог превысили только 12 субъектов РФ.

Стоит задумываться Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Можно ли отличить респираторные заболевания друг от друга с помощью диагностики?

— Разумеется. В 2010 году в нашем институте разработана высокоэффективная инновационная ПЦР-тест-система «ОРВИ-скрин», которая позволяет по одному мазку выявить 21 возбудитель, в том числе два вида гриппа, все разновидности парагриппа, РС-инфекции, аденовирус, метапневмовирус, бокавирус. Сейчас еще добавили в него SARS-CoV-2 и MERS. Один забор позволяет в течение двух часов поставить такой развернутый диагноз. До недавнего времени набор был не особенно востребован — еще в 2019 году никому не приходило в голову при наличии респираторных симптомов бежать сдавать или отправлять куда-то анализы. В основном тест-система использовалась Роспотребнадзором для планового слежения за разными вирусами.

— В этом году еще начали активно вакцинировать взрослых от пневмококковой инфекции. Почему о ней вспомнили?

— Вирусы — это судьи, а приговор выносят бактерии, это хорошо известный факт. Прививали для профилактики осложнений. Пневмококк — наиболее частый возбудитель. Ежегодно официально регистрируется 11–19 тыс. пневмококковых пневмоний, но реально их и других серьезных форм проявления пневмококковой инфекции гораздо больше.

Стоит задумываться Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Для детей вакцина от него входит в национальные календари прививок и является обязательной, а для взрослых она лишь рекомендуется. Поэтому до сих пор прививался лишь 1% взрослого населения.

В этом году защита от этой инфекции приобрела особую актуальность, и Роспотребнадзор рекомендовал алгоритм по одновременной вакцинации от гриппа и пневмококка. Человеку дается 23 наиболее актуальных штамма. Если же через 15 лет они поменяются, то и состав вакцины поменяется. Если есть возможность, стоит привиться.

— Неизвестно, сколько человек удалось охватить вакцинацией от пневмококковой инфекции в этом году?

— По официальным данным, ежегодно против пневмококковой инфекции прививается около 4,2 млн детей и взрослых, преимущественно дети — 2,9 млн.

Что дальше

— В Москве объявили о возвращении к нормальной жизни. Почему нельзя переставать носить маски даже в условиях снятия ограничительных мер?

— Абсолютно нормальной она не может быть. Расслабляться преждевременно, потому что мы не сформировали коллективный иммунитет. Он появится, когда 60% непереболевшего взрослого населения будут провакцинированы. Пока мы не можем говорить об иммунной прослойке, поэтому расслабляться рано.

Вирус никуда не ушел, он рядом с нами. Если мы быстро привьем 60% здорового взрослого населения, то победим инфекцию. Всё зависит от масштабирования производства, здесь уже ни к ученым, ни к технологам вопросов нет — вакцина и платформа есть, производство технологически разработано.

— Ожидается ли подъем заболеваемости весной?

— В этом году нет. Осенью была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно низкая заболеваемость. В ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке. Если мы к осени не сформируем коллективный иммунитет и не будем вакцинироваться, не будем соблюдать масочно-перчаточный режим, придерживаться социальной дистанции и прочих санитарно-гигиенических мероприятий, то у нас будет осенний подъем.

Стоит задумываться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— При стабильном улучшении ситуации весной и летом об отмене каких ограничительных мер можно говорить?

— Если индекс распространения заболевания в городе меньше 0,7, отменяются все ограничительные меры. В идеале он должен быть меньше единицы. Если больше единицы, отмечается рост.

— Маски будут единственным ограничением для тех регионов, где индекс менее 0,7?

— Маски, а также перчаточный режим, социальная дистанция являются золотым стандартом препятствия заболеваемости.

— Каким мы ожидаем следующий осенний эпидсезон?

— Спокойным он не будет. Если появится любая разновидность парагриппа или чего-то еще, инфекция начнет распространяться в популяции людей. Вирусы не стоят на месте, они мутируют. Респираторные инфекции неуправляемые. Поэтому мы можем говорить только о контроле над гриппом, от которого есть вакцины, и надеяться, что успеем взять под контроль коронавирус.