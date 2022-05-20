В Роспотребнадзоре создали тест-систему для выявления оспы обезьян

Специалисты НЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора создали тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций (например, оспы коров). Как рассказали в ведомстве 20 мая, во время испытаний устройство успешно обнаружило опасные для человека вирусы оспы в биоматериале, полученном от людей и животных.

«Оценка эффективности выявления патогенных для человека ортопоксвирусов показала, что чувствительность их обнаружения в неочищенных культуральных препаратах составляет не менее 10000 БОЕ/мл (бляшкообразующих единиц/мл). При этом тест не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — цитирует «Роспотребнадзор» «Газета.Ru».

Тест-система успешно обнаруживает вирусы в клиническом материале от инфицированных животных и находит вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов. Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного», указали в Роспотребнадзоре.

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В этот же день стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. ВОЗ сообщает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.

Накануне, в четверг, первых пациентов с оспой обезьян медики зарегистрировали в Италии и Швеции. В пятницу минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии. Известно о случаях заболевании в Испании, Великобритании, Португалии и США.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.