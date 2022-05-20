Минздрав Испании подтвердил 30 случаев заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Испании в пятницу, 20 мая, сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Таким образом, общее количество заразившихся достигло 30 человек, сообщило издание EL Pais со ссылкой на ведомство.

«Исходя из этих данных, число подтвержденных случаев равно 30, что делает Испанию страной с наибольшим количеством положительных результатов в мире», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов минздрава, в ближайшее время будут появляться новые случаи из-за не выявленных на сегодняшний день цепочек заражения.

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Ранее в этот же день специалисты НЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора рассказали «Известиям», что создали тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций (например, оспы коров). Во время испытаний устройство успешно обнаружило опасные для человека вирусы оспы в биоматериале, полученном от людей и животных.

Тест-система успешно обнаруживает вирусы в клиническом материале от инфицированных животных и находит вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов. Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного», указали в Роспотребнадзоре.

В этот же день стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. ВОЗ сообщает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.

Накануне, в четверг, первых пациентов с оспой обезьян медики зарегистрировали в Италии и Швеции. В пятницу минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии. Известно о случаях заболевании в Испании, Великобритании, Португалии и США.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.