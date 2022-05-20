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Минздрав Испании подтвердил 30 случаев заражения оспой обезьян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство здравоохранения Испании в пятницу, 20 мая, сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Таким образом, общее количество заразившихся достигло 30 человек, сообщило издание EL Pais со ссылкой на ведомство.

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«Исходя из этих данных, число подтвержденных случаев равно 30, что делает Испанию страной с наибольшим количеством положительных результатов в мире», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов минздрава, в ближайшее время будут появляться новые случаи из-за не выявленных на сегодняшний день цепочек заражения.

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Ранее в этот же день специалисты НЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора рассказали «Известиям», что создали тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций (например, оспы коров). Во время испытаний устройство успешно обнаружило опасные для человека вирусы оспы в биоматериале, полученном от людей и животных.

Тест-система успешно обнаруживает вирусы в клиническом материале от инфицированных животных и находит вирус осповакцины в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов. Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного», указали в Роспотребнадзоре.

В этот же день стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. ВОЗ сообщает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.

Накануне, в четверг, первых пациентов с оспой обезьян медики зарегистрировали в Италии и Швеции. В пятницу минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии. Известно о случаях заболевании в Испании, Великобритании, Португалии и США.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

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