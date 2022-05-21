Мурашко заявил об отсутствии случаев оспы обезьян в России

В России нет случаев заражения оспой обезьян. Об этом в субботу, 21 мая, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе посещения нового инфекционного центра в Белгороде.

Он подчеркнул, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть «определенный пул иммунного населения». Кроме того, в России есть средства диагностики, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза, как клинически, так и лабораторно подтвержденного, нет, пояснил Мурашко.

«Методы лечения существуют. Самое главное — вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ», — сказал он.

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По словам министра, для оспы обезьян в России есть медикаментозная терапия, она в медицинских организациях присутствует.

Днем ранее стало известно о планах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Спикеры обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Как уточнили в ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

В тот же день главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что люди, вакцинированные или переболевшие натуральной оспой, будут иметь иммунитет и к оспе обезьян, однако данную вакцину не ставят более 40 лет. По его словам, молодое невакцинированное поколение может заболевать обезьяньей оспой.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.