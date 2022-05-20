Врач Поздняков рассказал об опасности оспы обезьян для молодого поколения

Молодое невакцинированное поколение может заболеть оспой обезьян, так как вакцину от натуральной оспы не ставят более 40 лет. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал «Известиям» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он пояснил, что оспа обезьян — это то же семейство вирусов, что и натуральная оспа. Поэтому люди, вакцинированные или переболевшие натуральной оспой будут иметь иммунитет и к оспе обезьян, однако сейчас уже выросло целое поколение, которое не было привито от натуральной оспы.

«Болеют, исходя из названия, обезьяны. Но иногда передается от человека к человеку. Я думаю, что это «иногда» бывает достаточно сейчас часто, потому что выросло целое поколение, которое не было привито от натуральной оспы. Я думаю, что здесь существует перекрестный иммунитет: люди, вакцинированные или переболевшие натуральной оспой, были иммунны к оспе обезьян, как и ко всем остальным», — заявил Поздняков.

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Врач рассказал, что вакцину от оспы не ставят более 40 лет, и молодое невакцинированное поколение может заболевать обезьяньей оспой. Усложняет ситуацию то, что она передается воздушно-капельным путем. Также проблема заболевания состоит в том, что оно проходит с лихорадкой, кроме того, эффективных препаратов для лечения данной болезни нет.

«Если это активно поползет, то будут проблемы. Да, это не так заразно, как грипп и коронавирус. Но кто знает, как вирус поведет себя массово в человеческой популяции. Особенно, если он вдруг начнет мутировать. Как и при натуральной оспе, люди умирают от того, что пузырьки, возникающие на коже, нагнаиваются, и возникает мощный вторичный бактериальный процесс, гнойный. И, соответственно, люди умирают от осложнения», — рассказал Поздняков.

Ранее в этот день стало известно о планах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Спикеры обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Как уточнили в ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

За последние дни несколько стран объявили о первых случаях заражения оспой обезьян. Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. Однако в России, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян не выявлено, а риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.