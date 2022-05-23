Оспа-процедуры: в Европе задумались о карантине из-за обезьяньего вируса
У ученых нет четкого понимания, как вирус обезьяньей оспы мог распространиться в Европе, Северной Америке и Австралии, — большинство заражений не связаны с поездкой в Африку, где ранее обнаруживалась болезнь, рассказали опрошенные «Известиями» европейские вирусологи. Они прогнозируют, что в ближайшие дни число случаев заражения увеличиться, но нагрузка на систему здравоохранения вряд ли будет такой, как из-за COVID-19. Тем не менее, власти Бельгии и Великобритании уже ввели 21-дневный карантин для инфицированных. Российские специалисты пока не видят предпосылок для ограничительных мер.
Не так легко
До 17 выросло количество стран за пределами Африки, в которых выявлены случаи заболевания обезьяньей оспой — 23 мая в их число вошли Дания и Шотландия. При этом о точном количестве больных данных нет. Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения, таких случаев по всему миру около 100. Однако эти данные были опубликованы 21 мая и с тех пор не обновлялись.
По информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 23 мая, в девяти странах ЕС и ЕЭЗ зарегистрировано 68 случаев, а также 42 случая с подозрением на инфекцию. В то же время по данным национальных властей только лишь трех европейских стран — Великобритании, Португалии и Испании, в них зафиксированы 125 случаев заражения.
Таким образом, с точностью можно говорить лишь о том, что болезнь уже поразила Великобританию (56 случаев), Португалию (37) и Испанию (32), а также США, Израиль, Австралию, Бельгию, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Италию, Нидерланды, Австрию, Швецию, Данию и Шотландию.
Пока прогнозы вирусологов осторожны. Согласно опубликованному ECDC отчету, обезьяньей оспой заразиться «не так легко». Передача от человека к человеку происходит при тесном контакте с инфекционным материалом из кожных поражений человека, воздушно-капельным путем при длительном очном контакте или через фомиты (загрязненные вирусом предметы). Преимущественно болезнь передается половым путем. Причем, как и ВОЗ, так и ECDC отмечают, что чаще всего обезьянья оспа поражает мужчин, у которых была однополая связь.
В отчете ECDC подчеркивается, что пока болезнь у инфицированных протекает в легкой форме, однако тяжелые последствия могут настигнуть определенные категории граждан. В группе риска — дети, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом. Но даже эти опасения пока не заставляют ответственные ведомства региона бить тревогу и в срочном порядке вводить обязательный карантин. В ECDC, например, рекомендуют усилить мониторинг за контактами инфицированных и должным образом осведомлять население об опасности данного заболевания.
Тем не менее власти Бельгии и Великобритании все-таки решили перестраховаться. Инфицированные оспой в Бельгии должны соблюдать самоизоляцию 21 день. Для контактировавших карантин необязателен, если они получили отрицательный тест. Британские органы здравоохранения рекомендуют 21-дневную изоляцию и для тех, кто тесно контактировал с заболевшими.
Не исключен новый карантин и в ФРГ. Министр здравоохранения страны Карл Лаутербах заявил 23 мая, что на следующий день будут представлены рекомендации о карантине. По данным Института им. Роберта Коха (RKI), в Германии на 23 мая зарегистрированы четыре случая заболевания.
— Сейчас специалисты работают над рекомендациями для лиц, контактировавших с инфицированными. Согласно Закону о защите населения от инфекционных болезней ФРГ, департамент здравоохранения может в любое время отдать распоряжение об изоляции и карантине, — заявили «Известиям» RKI.
Как рассказал «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна, тревожность вызывает прежде всего тот факт, что большинство заражений не были связаны с поездкой в эндемичные страны, где ранее обнаруживалась болезнь.
— Пока что четкого понимания, как распространяется этот вирус, нет. Вероятно, в ближайшие дни число инфицированных возрастет. Хотя, как правило, болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, нам доступны вакцины против обыкновенной оспы, которые могут быть эффективны и против этого вида вируса. Так что можно сделать вывод, что нагрузка на систему здравоохранения вряд ли будет такой как из-за COVID-19, — отметил вирусолог.
По его словам, в любом случае места массового скопления людей лучше избегать.
— На данный момент карантин для контактировавших с инфицированными не рекомендуется. Однако необходимо усилить мониторинг контактов с целью выявления первых признаков заболевания, — добавил Антонио Клавенна.
В Минздраве Испании и Португалии «Известиям» не предоставили оперативный комментарий.
А как у нас?
Роспотребнадзор раннее сообщил «Известиям», что во избежание завоза оспы обезьян всех пассажиров международных рейсов дважды тестируют на повышенную температуру.
— В случае обнаружения у пассажира температуры, вызываются медики аэропорта, которые ставят диагноз и принимают решение о его дальнейшей госпитализации. После этого со всех пассажиров на рейсе собираются анкеты и передаются в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам РФ для ведения медицинского наблюдения контактных лиц, — уточнили в ведомстве.
«Известия» запросили Роспотребнадзор о том, будут ли применены карантинные меры к пассажирам, у которых обнаружат вирус оспы обезьян, по аналогии с другими странами мира.
Наиболее вероятно, что каких-то ограничительных мер прямо сейчас в России введено не будет, как их нет в странах с наибольшим числом заражений (за исключением стандартной меры — карантина на 21 день для контактных лиц), — предположил в разговоре с «Известиями» эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.
Что касается защиты от заболевания, вирусологи сходятся во мнении, что уже существующая вакцина от обычной оспы может справиться и с обезьяньей. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил эпидемиолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Михайлов.
Однако инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил «Известиям», что эту вакцину перестали производить, поскольку вирус оспы был побежден еще в прошлом веке. «Следовательно, прямо сейчас привиться от оспы обезьян невозможно», — заметил эксперт.
— Вирус натуральной оспы в мире сохранился в двух местах — Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и лаборатории научного центра «Вектор» в России. На основе этого вируса в случае необходимости мы можем возобновить производство собственных вакцин от оспы обезьян. Технологии для этого сохранились, — рассказал Михаил Михайлов.
Таким образом, Россия не будет зависима от западных вакцин, с поставками которых могут быть сложности, добавил он.
В то же время, широкая вакцинация от оспы обезьян вряд ли потребуется — скорее будут прививать людей из ближайшего круга пациентов, предположил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. По его словам, натуральную оспу удалось победить, потому что не было животного резервуара для этого заболевания — вирус мог размножаться только в теле человека.
— Болезнь удалось уничтожить с помощью всеобщей вакцинации. В случае с оспой обезьян это не так — вирус живет в организме людей, приматов, грызунов, — добавил эксперт.
Михаил Михайлов заявил «Известиям», что заразность обезьяньей оспы ниже, чему ковида. При этом, по его словам, само появление этого вируса за пределами Африки вполне может быть связано с пандемией коронавируса.
— За время локдаунов иммунная система населения изменилась, иммунитет снизился, — констатировал специалист.
Не исключено, что в этом причина и того, что помимо обезьяньей оспы в Европе сейчас распространяется и детский гепатит неизвестной этиологии, заметил Михаила Михайлова. По его мнению, отрицательную роль снижении иммунной защиты людей сыграла самоизоляция.