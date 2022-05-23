Оспа-процедуры: в Европе задумались о карантине из-за обезьяньего вируса

У ученых нет четкого понимания, как вирус обезьяньей оспы мог распространиться в Европе, Северной Америке и Австралии, — большинство заражений не связаны с поездкой в Африку, где ранее обнаруживалась болезнь, рассказали опрошенные «Известиями» европейские вирусологи. Они прогнозируют, что в ближайшие дни число случаев заражения увеличиться, но нагрузка на систему здравоохранения вряд ли будет такой, как из-за COVID-19. Тем не менее, власти Бельгии и Великобритании уже ввели 21-дневный карантин для инфицированных. Российские специалисты пока не видят предпосылок для ограничительных мер.

Не так легко

До 17 выросло количество стран за пределами Африки, в которых выявлены случаи заболевания обезьяньей оспой — 23 мая в их число вошли Дания и Шотландия. При этом о точном количестве больных данных нет. Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения, таких случаев по всему миру около 100. Однако эти данные были опубликованы 21 мая и с тех пор не обновлялись.

По информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) от 23 мая, в девяти странах ЕС и ЕЭЗ зарегистрировано 68 случаев, а также 42 случая с подозрением на инфекцию. В то же время по данным национальных властей только лишь трех европейских стран — Великобритании, Португалии и Испании, в них зафиксированы 125 случаев заражения.

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Таким образом, с точностью можно говорить лишь о том, что болезнь уже поразила Великобританию (56 случаев), Португалию (37) и Испанию (32), а также США, Израиль, Австралию, Бельгию, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Италию, Нидерланды, Австрию, Швецию, Данию и Шотландию.

Пока прогнозы вирусологов осторожны. Согласно опубликованному ECDC отчету, обезьяньей оспой заразиться «не так легко». Передача от человека к человеку происходит при тесном контакте с инфекционным материалом из кожных поражений человека, воздушно-капельным путем при длительном очном контакте или через фомиты (загрязненные вирусом предметы). Преимущественно болезнь передается половым путем. Причем, как и ВОЗ, так и ECDC отмечают, что чаще всего обезьянья оспа поражает мужчин, у которых была однополая связь.

В отчете ECDC подчеркивается, что пока болезнь у инфицированных протекает в легкой форме, однако тяжелые последствия могут настигнуть определенные категории граждан. В группе риска — дети, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом. Но даже эти опасения пока не заставляют ответственные ведомства региона бить тревогу и в срочном порядке вводить обязательный карантин. В ECDC, например, рекомендуют усилить мониторинг за контактами инфицированных и должным образом осведомлять население об опасности данного заболевания.

Тем не менее власти Бельгии и Великобритании все-таки решили перестраховаться. Инфицированные оспой в Бельгии должны соблюдать самоизоляцию 21 день. Для контактировавших карантин необязателен, если они получили отрицательный тест. Британские органы здравоохранения рекомендуют 21-дневную изоляцию и для тех, кто тесно контактировал с заболевшими.

Не исключен новый карантин и в ФРГ. Министр здравоохранения страны Карл Лаутербах заявил 23 мая, что на следующий день будут представлены рекомендации о карантине. По данным Института им. Роберта Коха (RKI), в Германии на 23 мая зарегистрированы четыре случая заболевания.

— Сейчас специалисты работают над рекомендациями для лиц, контактировавших с инфицированными. Согласно Закону о защите населения от инфекционных болезней ФРГ, департамент здравоохранения может в любое время отдать распоряжение об изоляции и карантине, — заявили «Известиям» RKI.

Как рассказал «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна, тревожность вызывает прежде всего тот факт, что большинство заражений не были связаны с поездкой в эндемичные страны, где ранее обнаруживалась болезнь.

— Пока что четкого понимания, как распространяется этот вирус, нет. Вероятно, в ближайшие дни число инфицированных возрастет. Хотя, как правило, болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, нам доступны вакцины против обыкновенной оспы, которые могут быть эффективны и против этого вида вируса. Так что можно сделать вывод, что нагрузка на систему здравоохранения вряд ли будет такой как из-за COVID-19, — отметил вирусолог.

По его словам, в любом случае места массового скопления людей лучше избегать.

— На данный момент карантин для контактировавших с инфицированными не рекомендуется. Однако необходимо усилить мониторинг контактов с целью выявления первых признаков заболевания, — добавил Антонио Клавенна.

В Минздраве Испании и Португалии «Известиям» не предоставили оперативный комментарий.

А как у нас?

Роспотребнадзор раннее сообщил «Известиям», что во избежание завоза оспы обезьян всех пассажиров международных рейсов дважды тестируют на повышенную температуру.



— В случае обнаружения у пассажира температуры, вызываются медики аэропорта, которые ставят диагноз и принимают решение о его дальнейшей госпитализации. После этого со всех пассажиров на рейсе собираются анкеты и передаются в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам РФ для ведения медицинского наблюдения контактных лиц, — уточнили в ведомстве.

Оспа-процедуры Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Gal



«Известия» запросили Роспотребнадзор о том, будут ли применены карантинные меры к пассажирам, у которых обнаружат вирус оспы обезьян, по аналогии с другими странами мира.



Наиболее вероятно, что каких-то ограничительных мер прямо сейчас в России введено не будет, как их нет в странах с наибольшим числом заражений (за исключением стандартной меры — карантина на 21 день для контактных лиц), — предположил в разговоре с «Известиями» эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

Что касается защиты от заболевания, вирусологи сходятся во мнении, что уже существующая вакцина от обычной оспы может справиться и с обезьяньей. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил эпидемиолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Михайлов.



Однако инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил «Известиям», что эту вакцину перестали производить, поскольку вирус оспы был побежден еще в прошлом веке. «Следовательно, прямо сейчас привиться от оспы обезьян невозможно», — заметил эксперт.



— Вирус натуральной оспы в мире сохранился в двух местах — Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и лаборатории научного центра «Вектор» в России. На основе этого вируса в случае необходимости мы можем возобновить производство собственных вакцин от оспы обезьян. Технологии для этого сохранились, — рассказал Михаил Михайлов.

Таким образом, Россия не будет зависима от западных вакцин, с поставками которых могут быть сложности, добавил он.

В то же время, широкая вакцинация от оспы обезьян вряд ли потребуется — скорее будут прививать людей из ближайшего круга пациентов , предположил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский. По его словам, натуральную оспу удалось победить, потому что не было животного резервуара для этого заболевания — вирус мог размножаться только в теле человека.

— Болезнь удалось уничтожить с помощью всеобщей вакцинации. В случае с оспой обезьян это не так — вирус живет в организме людей, приматов, грызунов, — добавил эксперт.



Михаил Михайлов заявил «Известиям», что заразность обезьяньей оспы ниже, чему ковида. При этом, по его словам, само появление этого вируса за пределами Африки вполне может быть связано с пандемией коронавируса.

— За время локдаунов иммунная система населения изменилась, иммунитет снизился, — констатировал специалист.

Не исключено, что в этом причина и того, что помимо обезьяньей оспы в Европе сейчас распространяется и детский гепатит неизвестной этиологии, заметил Михаила Михайлова. По его мнению, отрицательную роль снижении иммунной защиты людей сыграла самоизоляция.