Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 23 мая в РФ не выявлены случаи инфицирования оспой обезьян. Чтобы не допустить завоза этого заболевания на территорию России, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Ситуация находится на постоянном контроле службы», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность завоза оспы обезьян в РФ оценивается «как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания».

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Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Среди его симптомов — тошнота, повышение температуры тела, сыпь, зуд, а также боль в мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

21 мая ВОЗ получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации. Кроме того, 28 случаев заболевания пока расследуются.

20 мая ВОЗ заявила о планах провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.