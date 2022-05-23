В России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян

В России по данным на 23 мая не выявлено случаев инфицирования оспой обезьян. Об этом в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили в понедельник.

В ведомстве добавили, что заболевание не отличается высокой заразностью, но передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте, передает RT.

В Роспотребнадзор также отметили, что россиянам следует избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются переносчиками оспы, при посещении эндемичных стран, и употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

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В ведомстве попросили проявлять бдительность тех, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Либерию, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан, сообщает телеканал «360».

В Роспотребнадзоре добавили, что в России имеется значительная иммунная прослойка для купирования распространении, передает НСН.

Роспотребнадзор также усилил санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию.

Ранее в этот день сообщалось, что в Италии выявили четвертый случай заражения оспой обезьян. В инфекционное отделение больницы в городе Ареццо госпитализировали 32 -летнего мужчину, который недавно вернулся с Канарских островов.

Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Среди его симптомов — тошнота, повышение температуры тела, сыпь, зуд, а также боль в мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражение оспой обезьян среди людей. В организации заявили, что еще 28 случаев пока расследуются.

21 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России не выявлены случаи заражения оспой обезьян. Он подчеркнул, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть «определенный пул иммунного населения».

Также 21 мая главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вероятность новой пандемии в мире из-за оспы обезьян маловероятна. Он добавил, что этот вирус известен и хорошо изучен. Он не способен вызывать крупные пандемии.