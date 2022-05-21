Вирусолог спрогнозировал вероятность пандемии оспы обезьян

Вероятность новой пандемии в мире из-за оспы обезьян маловероятна. При передаче вируса от человека к человеку его заразность снижается, заявил в субботу, 21 мая, главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Нет, я думаю, что это невозможно. То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю. А потом, по мере того, как идет передача от человека к человеку, всё ослабевает. Это в природе этого вируса, и, скорее всего, даже если здесь это какой-то немножко отличающийся вариант [вируса], вряд ли это [пандемия] может случиться», — рассказал он ТАСС.

Альтштейн добавил, что вирус оспы обезьян известен и хорошо изучен. Он не способен вызывать крупные пандемии. И если при передаче от человека к человеку вирус ослабевает, то при переходе от животного к человеку ведет себя иначе. Человек болеет «очень тяжело и достаточно заразно», отметил вирусолог.

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В Роспотребнадзоре заявили, что случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено. Риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий.

20 мая заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России нет специальной вакцины от оспы обезьян, однако от этой инфекции может защитить прививка против классической оспы.

Также в этот день высокопоставленных представители системы здравоохранения США заявили, что выявили способы передачи оспы обезьян от человека к человеку. Они рассказали: в отличие от вируса COVID-19, который распространяется воздушно-капельным путем, оспа обезьян требует гораздо более тесного контакта.

В последние недели случаи оспы обезьян были выявлены в нескольких неэндемичных странах, в том числе в Европе и США. Это заболевание, которое в основном встречается в Западной и Центральной Африке, является редким вирусом, похожим на человеческую оспу. Оно проходит в более мягкой форме. Впервые болезнь зафиксировали в Демократической Республике Конго в 1970-х годах. За последнее десятилетие число случаев заболевания в Западной Африке увеличилось.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации, головных болей и сыпи на коже, которая начинается на лице и распространяется на остальную часть тела.