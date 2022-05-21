В США назвали способы передачи оспы обезьян от человека к человеку

По словам высокопоставленных представителей здравоохранения США, оспа обезьян, вероятно, передается от человека к человеку при близком, интимном или сексуальном контакте с кем-то, у кого сыпь активно проявилась, сообщило в пятницу, 20 мая, агентство Bloomberg.

Один случай заражения вирусом в США, который обычно передается от инфицированных животных, никак не связан с Африкой, где чаще всего встречается эта болезнь, заявили официальные лица. По их словам, риск для населения в целом невелик, но медицинские работники предупреждены о необходимости отслеживать возможные случаи заболевания и при необходимости использовать средства защиты.

В отличие от вируса COVID-19, который распространяется воздушно-капельным путем, оспы обезьян требует гораздо более тесного контакта. Совместное использование постельных принадлежностей, одежды или зубной щетки с инфицированным человеком повышает риск заражения, добавили чиновники американской системы здравоохранения.

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По их словам, с приближением летних месяцев складывается всё больше социальных ситуаций, создающих возможности для распространения вируса.

Они также сказали, что в национальных запасах имеется достаточное количество противовирусного препарата, который борется с оспой обезьян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что подтвердила 37 случаев заболевания и еще 71 случай в процессе исследования по всему миру.

20 мая ВОЗ сообщила, что проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. Мероприятие может посетить директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено. Риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий.

В последние недели случаи оспы обезьян были выявлены в нескольких неэндемичных странах, в том числе в Европе и США. Это заболевание, которое в основном встречается в Западной и Центральной Африке, является редким вирусом, похожим на человеческую оспу. Оно проходит в более мягкой форме. Впервые болезнь зафиксировали в Демократической Республике Конго в 1970-х годах. За последнее десятилетие число случаев заболевания в Западной Африке увеличилось.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации, головных болей и сыпи на коже, которая начинается на лице и распространяется на остальную часть тела.