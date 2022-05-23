Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин указал на устойчивость российской экономики вопреки санкциям
Политика
Президент России внес в Совфед кандидатуру на должность главы МЧС
Экономика
В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до конца года
Мир
Чижов заявил о спорном статусе двух территорий при вступлении Финляндии в НАТО
Мир
МИД РФ получил план Италии по урегулированию ситуации на Украине
Экономика
В «Ашане» задумались о передаче российского бизнеса внешнему управляющему
Политика
В ГД оценили призыв Польши к Норвегии поделиться доходами от продажи газа с Украиной
Мир
Захарова указала на одобрение Зеленским захвата Украины Польшей
Мир
Россия отозвала заявку на проведение «Экспо-2030» в Москве
Мир
В ДНР готовят документы для трибунала над боевиками с «Азовстали»
Общество
Правительство РФ выделит 3 млрд рублей на капремонт общежитий вузов

В Италии выявили четвертый случай заражения оспой обезьян

0
Фото: REUTERS/Christine Uyanik
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четвертый случай заражения оспой обезьян выявили в Италии. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает газета Messaggero.

Оспа невезения: придет ли в Россию «обезьяний» вирус
Насколько высока вероятность новой пандемии из-за редкой инфекции и есть ли от нее лекарство

В инфекционное отделение больницы в городе Ареццо госпитализировали 32 -летнего мужчину, который недавно вернулся с Канарских островов.

Отмечается, что в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, где находятся в изоляции трое заразившихся, уже начали работу по изучению штамма.

Реклама

Газета Daily Mail в тот же день сообщила о первом случае заражения данным заболеванием в Дании. Органы здравоохранения не ожидают широкого распространения инфекции, однако внимательно следят за ситуацией.

Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Среди его симптомов — тошнота, повышение температуры тела, сыпь, зуд, а также боль в мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражение оспой обезьян среди людей. В организации заявили, что еще 28 случаев пока расследуются.

21 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России не выявлены случаи заражения оспой обезьян. Он подчеркнул, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть «определенный пул иммунного населения».

Также 21 мая главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вероятность новой пандемии в мире из-за оспы обезьян маловероятна. Он добавил, что этот вирус известен и хорошо изучен. Он не способен вызывать крупные пандемии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022