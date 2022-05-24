Опыт предков: кому нужна прививка от оспы обезьян

Человечество замерло в ожидании очередных локдаунов – по миру начала распространяться оспа обезьян, инфекционное заболевание, которое может передаваться воздушно-капельным путем. В России пока ни одного случая заболевания не зафиксировано, и отечественные специалисты полагают, что нашей стране такая эпидемия не грозит. Откуда у россиян появился иммунитет против оспы обезьян, как с ней справиться и надо ли делать прививку – в материале «Известий».

Кто может заболеть обезьяньей оспой

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая раньше встречалась в основном в отдаленных районах центральной и западной частей Африки. Однако в последний месяц болезнь начала распространяться по всему миру. К 21 мая ВОЗ зафиксировала 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян – в странах Европы, США, Австралии.

опыт предков Фото: Global Look press/Dinendra Haria

В России пока ни одного случая заболевания не выявлено, и риск завоза инфекции, по сообщению Роспотребнадзора, невысок . На границах усилен санитарный контроль, кроме того, авиасообщения с государствами, где распространяется болезнь, ограничено. Кроме того, специалисты отмечают, что часть наших граждан защищена от этого заболевания – у тех, кого в свое время прививали от натуральной оспы имеется иммунитет. Однако россиянам посоветовали избегать контактов с грызунами и приматами, которые являются переносчиками заболевания.

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У кого есть прививка от оспы

Натуральную оспу человечество победило с помощью вакцинации еще в прошлом веке – последний случай заражения в естественных условиях был зафиксирован в 1977 году в Сомали. На территории СССР прививку от оспы продолжали делать до 1982 года. Вакцину прививали в обязательном порядке всем детям, родившимся до 1979 года. В 1980 году на Ассамблее ВОЗ было официально объявлено о полном искоренении оспы, после чего обязательная вакцинация была отменена.

опыт предков Фото: Global Look press/Bernd Weißbrod

Медики считают, что те, кто получил в детстве прививку от натуральной оспы, могут быть защищены от оспы обезьян, так как вакцина давала пожизненный иммунитет. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян. Хотя некоторые медики отмечают, что нельзя точно сказать, насколько иммунитет привитых сохранил свою эффективность. Во всяком случае, ранее пройденная вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни.

Что касается значимого коллективного иммунитета, о нем речи не идет, так как россияне младше 40 лет прививку от оспы не получали.

Как прививали от оспы

Оптимальным для вакцинации от оспы считался возраст 1-2 года. Первую прививку вводили подкожно в плечо. Неживая вакцина запускала процесс выработки антител и готовила организм ко второму этапу вакцинации. Через неделю начинался второй этап вакцинации – сыворотка втиралась в надрез на коже, либо вводилась многократным прокалыванием кожи. После этого на плече образовывался узелок, который засыхал и отваливался, оставляя на коже шрам размером до 10 миллиметров. Вакцина формировала иммунитет против оспы продолжительностью не менее 5 лет, остаточный иммунитет может сохраняться более 30 лет.

Почему прививку от оспы путают с БЦЖ

В настоящее время прививка от оспы не входит в обязательный календарь прививок. В соответствии с ним, в первые годы жизни российские дети получают лишь прививки от вирусного гепатита B, туберкулеза (БЦЖ), дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС), полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, свинки и краснухи. Ни одна из них от оспы не защищает.

опыт предков Фото: Global Look press/Petty Officer 2nd Class Donald W

С прививкой от оспы, которая оставляет след на плече, многие путают последствия БЦЖ – от нее тоже остается небольшой шрам. Но если после вакцинации от оспы остается 2-3 неровных следа размером до 10 мм, то шрам от БЦЖ только один, он меньше и более ровный.

Заразна ли обезьянья оспа для переболевших ветрянкой

Клинические проявления натуральной оспы, оспы обезьян и ветряной оспы довольно схожи, их даже можно перепутать . Все эти инфекции вирусные, они вызывают появление на коже зудящей сыпи, после которой могут остаться рубцы. Однако оспа обезьян и ветрянка гораздо менее опасны для человека и протекают легче.

опыт предков Фото: Global Look press/Carol Guzy

И если натуральная оспа и оспа обезьян вызываются поксвирусами и дают очень хороший перекрестный иммунитет, то ветрянка возникает после заражения герпесвирусом 3 типа. Он остается в организме человека навсегда и предотвращает повторное заражение ветрянкой, однако при резких ослаблениях иммунитета и в пожилом возрасте может проявиться в виде опоясывающего лишая. Так что перенесенная в детстве ветрянка от оспы обезьян не защитит.

Где сделать прививку от оспы обезьян

Самостоятельной вакцины от обезьяньей оспы в мире не существует. Но при необходимости вакцину от натуральной оспы, которая поможет и при обезьяньей, можно быстро создать в больших количествах , так как технологии уже отработаны. Для этого даже не нужен вирус натуральной оспы, который в настоящее время имеется только в двух лабораториях – российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Прививка создается на основе вируса осповакцины – хорошо изученного медициной вируса, близкого к вирусу коровьей оспы, который использовался для прививок еще в XVIII веке.

опыт предков Фото: REUTERS/Lukas Barth

Несмотря на то, что натуральную оспу в мире искоренили, в каждой стране есть запас вакцин. Более того, они постоянно совершенствуются . Так, в прошлом году «Вектор» завершил испытания противооспенной вакцины четвертого поколения. Новый препарат -это ослабленный живой вирус осповакцины с шестью «выключенными» генами вирулентности. Он безопаснее предыдущих вакцин и при этом оптимально формирует иммунитет.

Прививки от оспы до сих пор можно сделать, но только по эпидпоказаниям – если у человека был подтвержденный контакт с инфицированным, он находится в зоне риска или отправляется в очаг распространения инфекции. Как сообщили в «Векторе», в настоящее время прививки от оспы делают только медикам, так как риск завоза в Россию обезьяньей оспы оценивается как крайне низкий.

Что говорят эксперты

Как рассказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в настоящее время поголовная иммунизация населения не рассматривается и вакцину от натуральной оспы «практически не найти».

опыт предков Фото: REUTERS/Christine Uyanik

- Если говорить об иммунитете среди людей, которые вакцинировались в начале 1980-х годов, то он сохраняется, но не 100%, как и эффективность вакцины не дает полной защиты, - отмечает медик. - Люди, которые уже стали пожилыми, могут получить различные заболевания, в том числе хронические, которые реальный иммунитет ослабляют.