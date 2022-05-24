Россиян призвали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, оспа обезьян не отличается высокой заразностью. Передача патогена воздушно-капельным путем возможна «при длительном личном контакте», пишет НСН.

В этой связи рекомендовано избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса, «в особенности с грызунами и приматами». В частности, это касается тех людей, которые посещают эндемические страны — Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

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Российским туристам в этих странах рекомендуется употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

В тот же день в ведомстве оценили вероятность завоза оспы обезьян в Россию как низкую. Как пишет сайт kp.ru, это связано с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания.

«Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — отметили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, так как все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.

Также 23 мая Министерство здравоохранения России опровергло информацию некоторых СМИ о том, что в стране не хватает реагентов для проведения анализов. Как сообщает RT, в госреестре есть информация о 4963 медицинских изделиях для проведения диагностики in vitro, включая 2575 медизделий российского производства.

В тот же день вирусолог, академик РАН Виталий Зверев предположил, что оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. По его мнению, до России оспа обезьян, скорее всего, не дойдет, сообщает телеканал «360».

На данный момент в мире зафиксировано более 100 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 19 странах мира, среди которых — Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США. В России заболевших нет.