Заразные связи: как быстро оспа обезьян передается по воздуху

Вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов. Об этом «Известиям» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Если достаточно регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и использовать маски, инфицирование можно предотвратить, рассказали в институте. Однако ученые предупредили, что патоген мутирует и лучше адаптируется к человеческому организму, и это может привести к более легкому распространению вируса в будущем. Но до масштабов эпидемии, а тем более пандемии, как это произошло с коронавирусом, не дойдет, уверены эксперты.

Трехчасовой контакт

Сейчас никаких предпосылок к тому, чтобы оспа обезьян стала эпидемией, и тем более пандемией, нет, заявила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Более того, число людей с подозрением на эту болезнь уменьшается — это свидетельствует о том, что по большей части инфекция локализована и ее распространение сейчас замедляется, добавила специалист.

— Длительный инкубационный период, контактный путь передачи или воздушно-капельный, но реализуемый только при длительном — более трех часов, тесном — на расстоянии менее 1 м — нахождении с больным человеком, говорят о том, что эту инфекцию можно контролировать и сдерживать, — рассказала Наталья Пшеничная.

В ЦНИИ эпидемиологии уверены: инфицирование легко предотвратить при соблюдении определенных мер предосторожности. Это гигиена рук, использование средств индивидуальной защиты там, где это необходимо, и, по возможности, социальная дистанция. Такой подход позволит избежать заражения в том числе при контакте с человеком, у которого заболевание на самой ранней стадии, — до появления сыпи, когда оспу обезьян легко перепутать с другой инфекцией.

О возможности воздушно-капельного пути передачи вируса оспы обезьян еще в 2010 году писали специалисты медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США. Впрочем, исследователи тогда подчеркивали, что это вторичный путь заражения инфекцией. Эксперименты проводили на макаках.



Действительно, основной путь передачи оспы обезьян — контактный, но патоген может передаваться и воздушно-капельно, особенно если у распространителя инфекции есть язвочки во рту, рассказал «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. Тогда вирус может попасть в слюну и гораздо легче передаваться от человека к человеку, пояснил он.

— В отличие от коронавируса, гриппа и других ОРВИ оспа обезьян — это ДНК-вирус, который эволюционно мутирует гораздо медленнее, чем РНК-патогены, потому что они имеют более стабильный генетический аппарат, который может активно исправлять мутации, — сказал эксперт.

По его словам, коэффициент заразности у оспы обезьян составляет 0,8–1. Это значит, что больной может заразить еще одного человека, если не предпринимать никаких защитных мер. Для сравнения: у коронавируса этот индекс равен 8–9.

Смена хозяина

Согласно последним научным данным, возбудитель оспы обезьян в последние пять лет сильно мутировал. Изменение генома вируса указывает на то, что патоген способен размножаться в организме человека, а наследование может быть связано с устойчивой передачей от человека к человеку, указано в статье ученых из Института эволюционной биологии Эдинбургского университета (Великобритания). То есть речь об адаптации вируса к людям, хотя природным хозяином инфекции пока остаются животные.

— Драматически изменился тип мутагенеза вирусного генома. Образование мутаций ускорилось в 10–20 раз, — пояснил ученый-генетик Дмитрий Прусс.

По его словам, эти изменения могут быть вызваны антивирусной системой APOBEC организма-хозяина. С ее помощью тело защищается от инфекции. Задача системы APOBEC — испортить вирусные геномы, разом внеся в них сотни мутаций. В новом организме-хозяине осповируса, очевидно, ген APOBEC включен, но совсем не на полную мощность, раз мутации в вирусном геноме появляются не сотнями, предположил Дмитрий Прусс.

Однако информация о смене хозяина пока не подтверждена. Вирус как циркулировал среди животных, так продолжает, если не считать периодических вспышек, когда обезьяньей оспой заболевают и люди, сказал «Известиям» научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

— Система APOBEC, конечно, существует, однако ее изучали в свете ретровирусов (ВИЧ) и мутаций при раке в клетках человека. Кроме нее, остаются обычные многочисленные факторы защиты иммунной системы, которые максимально уничтожают распознаваемые штаммы. Выживают новые, но не факт, что устойчивые, — отметил он.

Ученые продолжают исследовать эпидемиологию оспы обезьян, источники инфекции и пути ее передачи, добавил ученый.