«В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе»

Пристальное внимание врачей и ученых к вспышке заболеваемости обезьяньей оспой снизит темпы ее распространения, рассказал в интервью «Известиям» член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Они и сейчас значительно ниже, чем у COVID-19, поэтому риск новой пандемии невелик. Специалист также объяснил, почему вирус вышел за пределы Африки, хотя раньше этого не происходило, какое влияние на распространение болезни оказало прекращение вакцинации от обычной оспы и почему новая угроза по степени опасности даже близко не стоит рядом с ВИЧ-инфекцией.

«Коллективный иммунитет человечества постепенно уменьшался»

— Когда обезьянья оспа появилась в человеческой популяции? Говорят, что в 1970-х…

— Она не появилась, она была всегда — и в 50-е, и в 70-е. И вирусологам о ней было известно с тех же времен. На самом деле название «обезьянья оспа» не совсем точное. Вирус впервые выделили от обезьяны — да, но изначально он был свойственен грызунам в Центральной Африке.

— Понятно ли, когда вирус перешагнул межвидовой барьер?

— Он не перешагивал барьер один раз, как коронавирус. Это зооноз, то есть вирус, который циркулирует в дикой природе и периодически заражает людей. Обычно каждый год в Африке наблюдается несколько сотен или тысяч случаев заражений обезьяньей оспой — там это довольно распространенная история. При этом цепочки его передачи очень короткие, они практически никогда не выходили за пределы Африки. Число заболевших, которое наблюдается по всему миру в последнее время, беспрецедентно.

— В чем причина?

— Это обусловлено тем, что примерно в 1980 году людей прекратили прививать от натуральной оспы — посчитали, что она окончательно побеждена. Вакцина от нее обеспечивала частичную защиту и от обезьяньей оспы. С тех пор коллективный иммунитет человечества по отношению к этим болезням постепенно уменьшался. И в какой-то момент накопилась критическая масса людей, чем организм не знаком с вирусом оспы. Это первый фактор. Второй — вирус попал в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться — среди людей, практикующих беспорядочные половые связи.

— Можно ли обезьянью оспу поставить в один ряд с птичьим и свиным гриппрм, коронавирусом?

— Нет, нельзя. Коронавирус совершил межвидовой переход один раз, грипп перешагивает этот барьер намного легче, но все же редко — раз в 20-30 лет. Обезьянья оспа — классический зооноз, она эндемична у животных и регулярно заражает людей. Главный вопрос сейчас в том, закрепится ли вирус в популяции людей или нет.

«Обезьянья оспа может коснуться и нас»

— В ВОЗ заявили о том, что с 13 мая по 2 июня прирост заболеваний обезьяньей оспой составил 203%. С чем это связано?

— На самом деле, цифру нельзя назвать большой. Это прирост в три раза за три недели. Если мы вспомним коронавирус, то даже с менее заразным штаммом прирост в три раза шел за одну неделю, а уж если говорить про «Омикрон», то за неделю показатель увеличивался в пять-семь раз. Скорость распространения обезьяньей оспы пока что не вызывает у ученых паники. Да, появилась настороженность относительно групп риска, подверженных заражению. Но это и хорошо — значит болезнь будет по большим контролем и скорость распространения вируса снизится.

— В какой среде вирус распространяется активнее, кто входит в группы риска?

— Вирус обезьяньей оспы сейчас распространяется преимущественно среди людей, которые практикуют беспорядочные половые связи. Но рано или поздно он выплеснется и в другие слои населения. Насколько успешно инфекция там распространится, пока что предсказывать рано.

— Есть ли вероятность новой пандемии?

— Я думаю, что риск пандемии низок. Во-первых, вирус распространяется не так эффективно, как, например, COVID-19. Во-вторых, его можно остановить, просто отказавшись от избыточных привычек или определенных моделей поведения.

— Придет ли вирус в Россию?

— Сейчас, конечно, с учетом меньшей интенсивности путешествий и разрывом связей с Европой, этот риск ниже, но рано или поздно обезьянью оспу могут занести и к нам.

— Почему сейчас, когда есть тревожные звоночки, страны не закрывают границы?

— Потому что не считают угрозу критической. Вирус можно остановить, просто пропагандируя осведомленность об этом заболевании и профилактические мероприятия среди групп риска.

— Существуют две ветви вируса — западноафриканская и центральноафриканская. В чем между ними различия?

— Основное различие — летальность. Она выше у центральноафриканского варианта. Но сейчас распространяется западноафриканский, менее летальный.

«Можно использовать старую вакцину»

— Некоторые ученые говорят, что обезьянья оспа может оказаться страшнее ВИЧ или коронавируса. Так ли это?

— Нет, она не страшнее ни ВИЧ, ни коронавируса. У этого заболевания нет длительного скрытого периода. ВИЧ так активно распространялся, потому что симптомы появляются только через много лет после заражения. То есть долгое время заболевание никак не проявляется и при этом человек активно заражает окружающих.

С обезьяньей оспой ситуация совсем иная. Болезнь протекает с явными симптомами. Если человек за собой следит, он может очень быстро их выявить, обратиться к врачу и прекратить распространять вирус. Кроме того, летальность обезьяньей оспы не так высока. Существуют лекарственные препараты, вакцина. Я считаю, что это совершенно несопоставимо с угрозой ВИЧ.

Точно так же из-за того, что вирус передается только при тесном контакте, угроза несопоставима с коронавирусом, который очень эффективно передается респираторным путем.

— Есть натуральная оспа, обезьянья... а еще какие-то?

— Вирусов оспы в природе достаточно много, они могут эпизодически заражать человека и даже приводить к летальному исходу. Есть, например, коровья оспа. На основе этого вируса врач Энтони Дженнер 300 лет назад сделал вакцину от натуральной оспы.

— Схожи ли обезьянья оспа и натуральная, можно ли лечить первую лекарствами от второй?

— Лечить можно. Кроме того, вакцина от натуральной оспы тоже обеспечивает, пусть и неполную, но достаточно существенную защиту от обезьяньей оспы. Главное различие между вирусами — летальность, которая в десятки, если не в сотни раз, ниже в случае обезьяньей оспы.

— Вакцина от натуральной оспы, которой прививали в прошлом веке, не соответствует современным требованиям — вызывает много побочных реакций. Ведутся ли разработки нового препарата?

— Ведутся, и активно. Но, насколько я знаю, эти вакцины не испытывались широко, по крайней мере, у нас в стране. В случае серьезной угрозы, конечно, может быть использована и старая вакцина от натуральной оспы. Она очень реактогенная, но способна остановить даже активную передачу вируса обезьяньей оспы. Если такая необходимость возникнет, получить вакцину и начать ее использовать будет значительно легче, чем в случае с COVID-19.