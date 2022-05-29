Это залет: вирус оспы обезьян может находиться в воздухе четыре дня

Вирус обезьяньей оспы способен циркулировать в воздухе более 90 часов, выяснили американские ученые. Они распылили аэрозоль с патогеном в специальной камере и периодически измеряли его концентрацию. Сначала она резко падала, но затем оставалась довольно стабильной на протяжении нескольких суток. Российские эксперты согласились с основным выводом авторов исследования, однако не нашли оснований для паники. Вирус оспы обезьян передается человеку лишь при тесном и довольно продолжительном контакте с заболевшим, подчеркнули они. Впрочем, ученые не исключают, что мутации могут адаптировать патоген к человеку и повышать его заразность.

Вся такая воздушная

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. У вируса (Monkeypox virus, MPXV) довольно невысокая заразность, однако сейчас ученые задумались, не мог ли патоген измениться и научиться более эффективно инфицировать людей. Тем более что принадлежит он к семейству Poxviridae, а его представители, попадая в окружающую среду, остаются заразными весьма продолжительное время. Ученые из Национального исследовательского центра приматов Тулейна (США) выяснили, как долго вирус оспы обезьян может находиться в воздухе.

«Аэрозольный путь остается наиболее вероятным путем воздействия Monkeypox virus», однако до сих пор не было эмпирически полученных данных, дающих представление о том, насколько он опасен для организма человека при переносе воздушно-капельным путем, отметили ученые в статье по итогам своих исследований. А такие данные нужны, «чтобы лучше прогнозировать инфекционность болезни в случае вспышки», пояснили ученые.

Это залет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для исследования использовалась особая камера в виде цилиндра объемом 11 л. Она вращалась вокруг горизонтальной оси со скоростью примерно один оборот в минуту — это моделирует потоки воздуха, переносимые людьми в городах. В камеру распыляли вирусную суспензию — раствор патогенов в воде. Затем воздух из камеры собирался и анализировалась концентрация вируса в нем.

В течение первой минуты содержание частиц вируса в воздухе резко падало — последствия гравитации. Между второй и 30-й минутами концентрация почти не менялась. Через три часа она снижалась десятикратно, а в следующие 15 часов — более плавно. С этого момента и до 90 часов число инфекционных частиц уменьшалось очень медленно. К концу эксперимента концентрация вируса падала в 200 раз, но не до нулевых значений.

Это говорит о том, что вирусные частицы могли быть обнаружены и после 90 часов, отметили ученые. Они даже предполагают, что на самом деле концентрация частиц в воздухе может быть и выше.

«Вполне вероятно, что некоторые вирусные частицы были инактивированы во время отбора проб. Таким образом, аэрозольная стабильность инфекционности MPXV могла быть недооценена», — пояснили авторы работы.

Это залет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Однако даже полученные результаты говорят о том, что вирус обезьяньей оспы, попадая в воздух, потенциально может оставаться заразным в течение длительного периода. К этому надо отнестись серьезно, учитывая, что аэрозольный путь передачи вирусов остается «наиболее характерным путем заражения во время эпидемий», отметили исследователи. «А значит, защита органов дыхания в сочетании с профилактическими медицинскими вмешательствами, такими как кольцевая вакцинация, является частью мер предосторожности, принимаемых при возникновении такой вспышки», — сделан вывод в научной работе.

Можно выдохнуть

Российские специалисты по физике аэрозолей, опрошенные «Известиями», положительно оценили исследование американских коллег.

— Наиболее важный результат в этой статье — доказательство того, что вирус обезьяньей оспы на мелких аэрозольных частицах живет довольно долго, — считает завотделом физики и химии высокоэнергетических систем Института химической кинетики и горения СО РАН профессор Александр Черемисин. — Определенно, его распространение нужно продолжать изучать, в том числе методами аэрозольной науки.

Несмотря на вроде бы устрашающие результаты эксперимента, эксперты рекомендуют не беспокоиться о вспышке новой инфекции, так как воздушно-капельным путем — например, как при гриппе — заразиться ею довольно сложно.

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— Исследования этого вируса на сегодняшний день показывают, что он передается человеку при тесном контакте с заболевшим человеком или животным, через контакт с жидкостями организма, возможна передача через крупные капли из респираторного тракта, — сообщил эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов.

Но контакт с заболевшим должен быть именно тесным, подчеркнул эксперт. То есть довольно сложно представить, что можно заболеть, сделав вдох в помещении, куда вирус попал час или тем более 90 часов назад. Да, патогены стабильны при комнатной температуре, и бытовой путь его передачи, например через общее с больным постельное белье, исключить нельзя, но в любом случае вирус деактивируется обычными бытовыми средствами для дезинфекции, заключил Андрей Ломоносов.

— Судя по текущей ситуации, можно сделать осторожное предположение, что вирус оспы обезьян приобрел дополнительные возможности для передачи от человека к человеку, адаптировался к нам, — уточнил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Но, напомню, для инфицирования имеет значение полученная доза патогена, длительность и частота контактов с зараженными. Чем они чаще, тем выше вероятность подхватить болезнь.

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В вирусологии есть также понятие минимально необходимой концентрации — если полученная доза ниже определенного значения, заражение не произойдет вне зависимости от наличия или отсутствия иммунитета. Вирус натуральной оспы, например, может инициировать инфекцию при вдыхании примерно 102 инфекционных частиц. Каковы свойства вируса обезьяньей оспы, ученым еще предстоит выяснить.