«За одну-две недели ученые выяснят, мутировал ли вирус обезьяньей оспы»

В центре «Вектор» изучают вирус обезьяньей оспы и в течение недели-двух рассчитывают определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов . Он пояснил, что на этот раз человечество имеет дело не с принципиально новым возбудителем, каким был SARS-CoV-2, а с хорошо известным. Еще одна хорошая новость — в том, что обезьянья оспа гораздо менее заразна, чем COVID-19. В массовой вакцинации пока необходимости нет, однако в России сделано всё, чтобы встретить этот вирус во всеоружии, сообщил Александр Семенов.

Фото: Наталия Михальченко Доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов

«Не как пожар, не как коронавирус»

— Александр Владимирович, не успели все чуть расслабиться после пандемии коронавируса, как появилась новая диковинка — оспа обезьян.

— Да не диковинка она вовсе. Обезьянья оспа известна с середины прошлого века , когда ученые выделили и охарактеризовали вызывающий ее вирус. По сравнению со своим старшим братом — черной оспой — этот вирус гораздо менее патогенный . Случаи заражения происходили в основном при контакте человека с животными. Есть много таких инфекций, которые хорошо передаются от животных к человеку, но от человека к человеку — хуже . Обезьянья оспа — одна из них.

— Где находится ее природный резервуар?

— Окончательно резервуар не выяснен . Но известно два основных таких пятна на карте мира . Это Центральная Африка, район Демократической Республики Конго, и Западная Африка, район Нигерии, Букина-Фасо. В природе вирус, как следует из названия, действительно поражает обезьян — мартышек, макак, но известны случаи заражения и грызунов, в том числе земляных белок. До недавнего времени в основном заболевали местные жители: в среднем фиксировалось около 1 тыс. случаев в год как в западноафриканском, так и в конголезском (Центральная Африка) ареалах.

За одну-две недели ученые выяснят На днях о возможном случае заражения сообщило министерство здравоохранения Аргентины Фото: REUTERS/Latin America News Agency

— Как часто люди умирают от этого вируса?

— Абсолютное большинство больных выздоравливают. Летальность в западноафриканском ареале — 1% и меньше , в зависимости от контингента, дети болеют или взрослые. Конголезский поопаснее, там может умирать несколько процентов, в некоторые годы это число доходило до 5–6% и даже до 10% .

— Многие из заболевших в Испании, Италии, Великобритании, США никогда не были в Африке. О чем это говорит?

— Прежде все случаи заражения вне Африки были связаны с деловыми и туристическими поездками туда . Учитывая, что инкубационный период у вируса от недели до двух с половиной, этого было вполне достаточно, чтобы проконтактировать, заразиться и привезти обезьянью оспу в любую точку земного шара. Дальше заболевания конкретно этого человека обычно дело не шло . Сейчас мы наблюдаем несколько иную картину: часть из заразившихся — это люди, которые никуда в Африку не ездили. То есть они подхватили этот вирус при контакте с заболевшими. Обезьянья оспа начинает распространяться среди американских и европейских гомосексуалистов. Не как пожар, не как коронавирус, но такие случаи есть .

— Тревога оказалась ложной?

— Нет, не совсем так. Человечество уже обожглось на молоке — на новом коронавирусе — и сейчас дует и на воду, уделяя внимание всему . И это правильно. Важно понимать, что в случае с оспой обезьян мы имеем дело не с принципиально новым вирусом, как было с SARS-CoV-2 . Там был новый возбудитель. Сейчас пока мы имеем обычный вирус обезьяньей оспы, просто он немножко необычно стал распространяться .

— Насколько обезьянья оспа заразна по сравнению с коронавирусом? Этот вирус передается воздушно-капельным путем?

— Если кашлять, и долго, то да. И если целоваться. Но в сравнении с новым коронавирусом контагиозность ниже в разы. Коронавирус гораздо заразнее: больной COVID-19 заражал троих-четверых здоровых, а здесь один больной из десяти контактов заразит только одного, то есть коэффициент заразности 0,1 .

«Ситуация контролируемая»

— После перенесенного заболевания волдыри, возникающие у больных обезьяньей оспой, исчезают бесследно?

— Помните, как выглядит ветрянка? Если ковырять, то можно и после ветрянки получить небольшой рубец. Примерно так же обстоит дело и с обезьяньей оспой. Это и близко не сравнится с черной оспой, когда обезображивалось всё лицо. Да, возможны какие-то следы на коже, но не такие, как при черной оспе.

— Следует ли возобновлять вакцинацию от оспы, чтобы предотвратить ее распространение в России?

— Пока речи о том, что пора расчехлять шприцы, конечно, не идет. В массовой вакцинации необходимости нет . Но тот факт, что люди стали заражаться от людей, особенно после истории с COVID-19, привел к тому, что специалисты слегка напряглись. Сейчас ученые по всему миру интенсивно изучают вирус, в том числе и наши специалисты из ГНЦ «Вектор» . А «Вектор» — это одна из двух организаций в мире, где в том числе изучают натуральную оспу, причем давно и пристально. И опыт ее изучения самый большой в мире.

— Какая стоит исследовательская задача перед учеными «Вектора»?

— Надо понять, является ли передача инфекции от человека к человеку просто стечением обстоятельств или что-то произошло с вирусом такое, что он начинает разгоняться . Пока у нас нет данных или указаний на то, что вирус резко поменялся. Возможно, так карты легли, что заболело столько людей. Посмотрим.

— Сколько примерно времени потребуется, чтобы ученые смогли дать точный ответ?

— Полностью, я думаю, за неделю-две удастся разобраться . Ситуация контролируемая. Заболевшие изолируются, всё нормально отслеживается. Давайте посмотрим, что удастся выяснить в течение этой и следующей недели.

— Какие меры нужно предпринять, чтобы исключить попадание обезьяньей оспы в Россию?

— У нас в стране сделано всё, чтобы встретить этот вирус во всеоружии . Меры нужны простые, и все распоряжения уже руководством даны . Во-первых, конечно же, осуществляется контроль за въезжающими из регионов Западной Африки и бассейна реки Конго. Отдельно мы обращаем внимание на людей, которые демонстрируют признаки инфекционных заболеваний при пересечении границы, либо сразу после возвращения из двух этих африканских регионов. Мы все, эпидемиологи и вирусологи, насторожились, привели себя в повышенную готовность. Хотя могу сказать, что мы и не расслаблялись в последние года три.

За одну-две недели ученые выяснят Автономная тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная в ГНЦ «Вектор» Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— При угрозе распространения оспы обезьян могли бы помочь вакцины, которые использовали от обычной оспы, человеческой?