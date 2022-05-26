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«За одну-две недели ученые выяснят, мутировал ли вирус обезьяньей оспы»

Директор НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов — о заразности и опасности новой инфекции, необходимости вакцинироваться и том, чему нас научил COVID-19
Фото: REUTERS/Lukas Barth
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В центре «Вектор» изучают вирус обезьяньей оспы и в течение недели-двух рассчитывают определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Он пояснил, что на этот раз человечество имеет дело не с принципиально новым возбудителем, каким был SARS-CoV-2, а с хорошо известным. Еще одна хорошая новость — в том, что обезьянья оспа гораздо менее заразна, чем COVID-19. В массовой вакцинации пока необходимости нет, однако в России сделано всё, чтобы встретить этот вирус во всеоружии, сообщил Александр Семенов.

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Фото: Наталия Михальченко
Доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов

«Не как пожар, не как коронавирус»

— Александр Владимирович, не успели все чуть расслабиться после пандемии коронавируса, как появилась новая диковинка — оспа обезьян.

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— Да не диковинка она вовсе. Обезьянья оспа известна с середины прошлого века, когда ученые выделили и охарактеризовали вызывающий ее вирус. По сравнению со своим старшим братом — черной оспой — этот вирус гораздо менее патогенный. Случаи заражения происходили в основном при контакте человека с животными. Есть много таких инфекций, которые хорошо передаются от животных к человеку, но от человека к человеку — хуже. Обезьянья оспа — одна из них.

— Где находится ее природный резервуар?

— Окончательно резервуар не выяснен. Но известно два основных таких пятна на карте мира. Это Центральная Африка, район Демократической Республики Конго, и Западная Африка, район Нигерии, Букина-Фасо. В природе вирус, как следует из названия, действительно поражает обезьян — мартышек, макак, но известны случаи заражения и грызунов, в том числе земляных белок. До недавнего времени в основном заболевали местные жители: в среднем фиксировалось около 1 тыс. случаев в год как в западноафриканском, так и в конголезском (Центральная Африка) ареалах.

За одну-две недели ученые выяснят
больница

На днях о возможном случае заражения сообщило министерство здравоохранения Аргентины

Фото: REUTERS/Latin America News Agency

— Как часто люди умирают от этого вируса?

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— Абсолютное большинство больных выздоравливают. Летальность в западноафриканском ареале — 1% и меньше, в зависимости от контингента, дети болеют или взрослые. Конголезский поопаснее, там может умирать несколько процентов, в некоторые годы это число доходило до 5–6% и даже до 10%.

— Многие из заболевших в Испании, Италии, Великобритании, США никогда не были в Африке. О чем это говорит?

Прежде все случаи заражения вне Африки были связаны с деловыми и туристическими поездками туда. Учитывая, что инкубационный период у вируса от недели до двух с половиной, этого было вполне достаточно, чтобы проконтактировать, заразиться и привезти обезьянью оспу в любую точку земного шара. Дальше заболевания конкретно этого человека обычно дело не шло. Сейчас мы наблюдаем несколько иную картину: часть из заразившихся — это люди, которые никуда в Африку не ездили. То есть они подхватили этот вирус при контакте с заболевшими. Обезьянья оспа начинает распространяться среди американских и европейских гомосексуалистов. Не как пожар, не как коронавирус, но такие случаи есть.

— Тревога оказалась ложной?

— Нет, не совсем так. Человечество уже обожглось на молоке — на новом коронавирусе — и сейчас дует и на воду, уделяя внимание всему. И это правильно. Важно понимать, что в случае с оспой обезьян мы имеем дело не с принципиально новым вирусом, как было с SARS-CoV-2. Там был новый возбудитель. Сейчас пока мы имеем обычный вирус обезьяньей оспы, просто он немножко необычно стал распространяться.

За одну-две недели ученые выяснят
пробирки
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

— Насколько обезьянья оспа заразна по сравнению с коронавирусом? Этот вирус передается воздушно-капельным путем?

— Если кашлять, и долго, то да. И если целоваться. Но в сравнении с новым коронавирусом контагиозность ниже в разы. Коронавирус гораздо заразнее: больной COVID-19 заражал троих-четверых здоровых, а здесь один больной из десяти контактов заразит только одного, то есть коэффициент заразности 0,1.

«Ситуация контролируемая»

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— После перенесенного заболевания волдыри, возникающие у больных обезьяньей оспой, исчезают бесследно?

— Помните, как выглядит ветрянка? Если ковырять, то можно и после ветрянки получить небольшой рубец. Примерно так же обстоит дело и с обезьяньей оспой. Это и близко не сравнится с черной оспой, когда обезображивалось всё лицо. Да, возможны какие-то следы на коже, но не такие, как при черной оспе.

— Следует ли возобновлять вакцинацию от оспы, чтобы предотвратить ее распространение в России?

— Пока речи о том, что пора расчехлять шприцы, конечно, не идет. В массовой вакцинации необходимости нет. Но тот факт, что люди стали заражаться от людей, особенно после истории с COVID-19, привел к тому, что специалисты слегка напряглись. Сейчас ученые по всему миру интенсивно изучают вирус, в том числе и наши специалисты из ГНЦ «Вектор». А «Вектор» — это одна из двух организаций в мире, где в том числе изучают натуральную оспу, причем давно и пристально. И опыт ее изучения самый большой в мире.

За одну-две недели ученые выяснят
компьютер
Фото: REUTERS/Lukas Barth

— Какая стоит исследовательская задача перед учеными «Вектора»?

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Надо понять, является ли передача инфекции от человека к человеку просто стечением обстоятельств или что-то произошло с вирусом такое, что он начинает разгоняться. Пока у нас нет данных или указаний на то, что вирус резко поменялся. Возможно, так карты легли, что заболело столько людей. Посмотрим.

— Сколько примерно времени потребуется, чтобы ученые смогли дать точный ответ?

— Полностью, я думаю, за неделю-две удастся разобраться. Ситуация контролируемая. Заболевшие изолируются, всё нормально отслеживается. Давайте посмотрим, что удастся выяснить в течение этой и следующей недели.

— Какие меры нужно предпринять, чтобы исключить попадание обезьяньей оспы в Россию?

У нас в стране сделано всё, чтобы встретить этот вирус во всеоружии. Меры нужны простые, и все распоряжения уже руководством даны. Во-первых, конечно же, осуществляется контроль за въезжающими из регионов Западной Африки и бассейна реки Конго. Отдельно мы обращаем внимание на людей, которые демонстрируют признаки инфекционных заболеваний при пересечении границы, либо сразу после возвращения из двух этих африканских регионов. Мы все, эпидемиологи и вирусологи, насторожились, привели себя в повышенную готовность. Хотя могу сказать, что мы и не расслаблялись в последние года три.

За одну-две недели ученые выяснят
ГНЦ «Вектор»

Автономная тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная в ГНЦ «Вектор»

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— При угрозе распространения оспы обезьян могли бы помочь вакцины, которые использовали от обычной оспы, человеческой?

Да, они будут работать. Вирусы оспы так устроены, что иммунитет от одного вируса оспы спасает и от другого. Напомню, что СССР был основным организатором кампании по ликвидации черной оспы в мире, поэтому наши вакцины производились в огромном количестве для этого процесса. У нас есть очень большой опыт создания вакцин, есть несколько работающих вариантов, которые прекрасно себя зарекомендовали. Для их применения в случае необходимости не нужно проводить дополнительные клинические испытания, у нас есть прекрасные противооспенные препараты нового поколения. Кстати, за них «Вектор» получил множество наград.

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