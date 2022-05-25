Поставить точки: обезьянья оспа могла распространиться по всей Европе

Обезьянья оспа может быть значительно распространена в Европе . К такому выводу пришли бельгийские ученые, расшифровавшие геном этого вируса от одного из пациентов. Как пояснили российские ученые, обнаруженный штамм идентичен образцу от инфицированных в Португалии. К тому же он очень похож на вариант оспы, который проявлял себя и несколько лет назад. Однако не исключено, что вирус всё же немного мутировал, так как зарубежные ученые могли не учесть все нюансы. Ранее патоген циркулировал в основном в странах Африки, поэтому довольно мало изучен. Российские эксперты отмечают, что число случаев оспы обезьян, которое указывают европейские агентства, ниже, чем истинное число заболевших, так как для выявления заболевания и подтверждения диагноза нужно время.

Время перемен

Обычно проявление вируса обезьяньей оспы ограничивается небольшими вспышками в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки , все случаи заболевания были связаны с поездками людей в эти места. Поэтому вирусологов много лет он особенно не заботил. Однако в начале мая 2022 появились сообщения о десятках случаев обезьяньей оспы по всему миру, причем заболевшие Африку не посещали .

Вирус мог начать эффективнее передаваться от человека к человеку и значительно распространиться по Европе, считают бельгийские ученые из Института тропической медицины и Университета Антверпена. В их работе приведен случай 30-летнего пациента . Бельгиец побывал в Португалии и 13 мая обратился в клинику с жалобой на папулы и увеличенные лимфоузлы в паховой области. У его партнера появились аналогичные симптомы.

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Первоначальные исследования образца, взятого из поражений, дали отрицательный результат на вирус простого герпеса и возбудитель сифилиса. Однако после предупреждений о случаях обезьяньей оспы в Европе пациенту провели анализ на возбудителя этой болезни (MPXV — Monkeypox virus) , и результат оказался положительным . Ученые смогли реконструировать 98,9% генома вируса.

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«Предварительный филогенетический анализ ясно показывает, что полученный геном принадлежит к западноафриканской кладе MPXV и наиболее тесно связан с недавно загруженным геномом из вспышки в Португалии, что является дополнительным свидетельством значительного распространения сообщества в Европе », — сделали вывод авторы работы.

По официальным данным, в странах Европы и Северной Америки в мае выявили около сотни случаев заражения людей оспой обезьян. 21 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировано 92 случая в 12 государствах.

«Известия» попросили российских экспертов объяснить вывод о гораздо большей распространенности вируса, сделанный зарубежными учеными.

— Результат секвенирования показал, что штамм бельгийского пациента идентичен варианту вируса обезьяньей оспы от заболевших в Португалии . Это подтверждает тот факт, что патоген действительно передается от человека к человеку в европейской популяции , — пояснил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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С ним согласен эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов. Как он отметил, данных о цепочке передачи вируса из его естественных мест обитания в Африке нет, значит, можно говорить о локальной передаче вируса в Европе.

Впрочем, по мнению заведующего НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олега Глотова, секвенирование ДНК было проведено с низким качеством, поэтому возможны ошибки в интерпретации данных .

Бери выше

За последние два года вспышки оспы обезьян были зафиксированы в Камеруне, Конго, ЦАР и Нигерии . Возникает вопрос, почему он пришел в Европу только сейчас . Не исключено, что вирус мутировал . Проведенное бельгийскими учеными исследование показало, что циркулирующий сейчас по Европе штамм идентичен тем, которые проявляли себя несколько лет назад. Но, как отметили российские эксперты, секвенирование, проведенное бельгийскими учеными, могло показать далеко не все нюансы его структуры. Теоретически вероятность изменений в патогене есть, хотя ДНК-содержащие вирусы мутируют гораздо медленнее, чем РНК-вирусы (такие как SARS CoV-2, например).

— Все вирусы постоянно мутируют и адаптируются. Вирус обезьяньей оспы не является человеческим вирусом, и ему требуется серьезная адаптация для наших организмов , — сказал «Известиям» Павел Волчков.

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Добавляет эпидемиологам проблем тот факт, что до настоящего времени патоген циркулировал практически только в Африке, поэтому изучался крайне мало.

Андрей Ломоносов считает, что число случаев оспы обезьян, которое указывают европейские агентства, ниже, чем истинное количество заболевших.

— Происходит это потому, что требуется время для подтверждения диагноза и не всегда возможно быстро выявить и найти всех контактных лиц, — пояснил эксперт.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский, напротив, считает, что пока никакой вспышки заболеваемости нет.

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— Есть отдельные случаи, хотя и достаточно труднообъяснимые на данный момент, — отметил вирусолог. — Вообще вирус оспы обезьян плохо передается от человека к человеку. Известные до сих пор случаи были связаны с передачей от грызунов к человеку, и это были завозные случаи. Вопрос нуждается в изучении, и оно проводится.