Российское военное ведомство 27 мая обнародовало новые документы об американской биопрограмме на Украине. Из них следует, что на многих объектах были серьезные проблемы с биологической безопасностью, что могло привести к утечке опасных вирусов. В Луганской республике в этот же день заявили об оперативном окружении Северодонецка и начале боёв на его окраинах. В Минобороны сообщили о мощном ударе высокоточным оружием по позициям 10-й отдельной горной-штурмовой бригады украинской армии. Уничтожены два зенитных ракетных комплекса средней дальности. Сорвана очередная украинская попытка навести переправу через реку Северский Донец в Харьковской области.

Оспа и биолаборатории

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал 27 мая о новых результатах анализа документов по военно-биологической программе США на территории Украины. Он также призвал изучить возможную связь нынешней вспышки оспы обезьян с американскими военными исследованиями.

В Минобороны со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии. На территории этого государства США имеют свою биологическую инфраструктуру.

Штамм с паспортом Фото: REUTERS/CDC/Brian W.J. Mahy

В соответствии с имеющейся у МО информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории. В оборонном ведомстве призвали ВОЗ провести расследование деятельности финансируемых США лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о многочисленных случаях нарушения в самих США требований биобезопасности и фактах небрежного хранения патогенных биоматериалов. Так, с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США в Мериленде и Центра исследования вакцин в Пенсильвании неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом натуральной оспы человека.

Минобороны продемонстрировало также отчёты Службы безопасности Украины и рабочей группы украинского Минздрава, в которых сообщается о недостаточной безопасности охраны объектов, где хранятся образцы болезней. Так, по результатам проверки коллекции штаммов украинского противочумного института в Одессе, где находилось на хранении 32 штамма сибирской язвы, 189 туляремии, 11 бруцеллеза, 422 холеры, были выявлены серьёзные проблемы.

Штамм с паспортом Фото: REUTERS/Lukas Barth

В апреле 2017 года из-за нарушения техники безопасности в одной из лабораторий института в Одессе имел место случай внутрилабораторного заражения клещевым энцефалитом. В 2021 году сотрудница вынесла с территории этого учреждения несколько пробирок с опасными микроорганизмами. Все нарушения произошли в период реализации американской программы по снижению биоугрозы.

— Американская военная биологическая программа в сочетании с коррупцией дала опаснейшую смесь, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Никто не может знать наверняка, в том числе киевские власти, насколько безопасно хранились и в чьих руках могли оказаться опасные патогены, которые собирались и анализировались биолабораториями Пентагона в этой стране, особенно в тех, где работал местный персонал. Известно, что перед приближением российских войск по американскому приказу содержимое многих лабораторий было уничтожено. Но теперь возникает вопрос, насколько тщательно это было сделано и не было ли это сделано только на бумаге.

Высокоточные удары

В пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о полном оперативном окружении Северодонецка. По его словам, один из трёх мостов, который соединяет город с соседним Лисичанском, уже контролируется союзными войсками , второй разрушен, а третий повреждён так, что не позволяет переброску по нему тяжёлой военной техники и подкреплений. Украинская группировка в нём оказалась блокирована.

Российские ВС продолжали 27 мая удары по военным объектам Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Штамм с паспортом Военнослужащий на подступах к Северодонецку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300 , — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, под Гусаровкой в Харьковской области была уничтожена радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.

Самолеты и вертолеты оперативно-тактической и армейской авиации поразили 44 района сосредоточения войск ВСУ, в Харьковской области и в районе населенного пункта Спорное ДНР было уничтожено два склада с боеприпасам и.

Всего в результате ударов авиации были уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения, сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО сбили над поселком Беляры Одесской области украинский самолет МиГ-29. Помимо этого в воздухе было уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачена одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово ЛНР.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 412 районов сосредоточения войск, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения переправы ВСУ через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны.

Штамм с паспортом Дом после обстрела в Новотошковском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3218 единиц специальной военной автомобильной техники, — уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 27 мая заявил, что в Северске Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс «Точка – У» и реактивные установки залпового огня. Националисты систематически обстреливают из них населенные пункты ДНР, провоцируя ВС России на ответный огонь. Затем они намерены обвинить их в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры

Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 598 человек, в том числе 2 629 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 502 055 человек, из которых 247 458 детей. Государственную границу пересекло 211 292 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки — 3 159, сообщили в Минобороны.

Момент прорыва

Подполковник Степан Царенко обеспечивал артиллерийскую поддержку российским танкистам, наступающим на позиции украинских националистов. Несмотря на контрудары противника, он организовал непрерывную работу артиллерийской бригады. Благодаря умелому руководству подполковника было уничтожено десять взводных опорных пунктов и две вражеских артиллерийских батареи, что способствовало стремительному наступлению танкового полка на занятый националистами населенный пункт и в итоге привело к его освобождению.

Штамм с паспортом Фото: РИА Новости

Диверсионно-разведывательная группа ВФУ готовила засаду российским военнослужащим. Завязался бой, танк под командованием Евгения был обстрелян из гранатометов и не мог двигаться. Евгений Шорохов решил не покидать машину. В результате сержанту удалось уничтожить один гранатометный расчет, не менее десяти националистов и автомобиль «КамАЗ». После уничтожения группы Евгений вызвал подкрепление и совместно с экипажем танка организовал круговую оборону вокруг подбитой машины.

Мотострелковый взвод лейтенанта Андрея Шитова освобождал населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов., и обнаружил оборонительный рубеж противника. Учитывая рельеф местности, Шитов грамотно выстроил систему ведения огня и вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. В ходе боя удалось уничтожить укрепления с пулеметными и гранатометными расчётами националистов и прорвать линию обороны. Развивая наступление, Андрей штурмом взял вражеский опорный пункт и огнем из БМП уничтожил два дота.

Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Шитова способствовали освобождению населенного пункта от украинских националистов, отметили в военном ведомстве.