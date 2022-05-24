«Броневик выезжал из-за нашего дома и стрелял, а потом опять прятался»

Войска Луганской народной республики и российская армия продолжают наступление на Северодонецк и Лисичанск. Кольцо вокруг агломерации сжимается со всех сторон. На одном из таких направлений — в районе поселка Светличное — ВСУ построили несколько полос обороны по всем правилам фортификации: с противотанковыми пирамидами и дотами. Само Светличное освободили несколько дней назад, в середине мая. О том, как проходили бои, почему ВСУ строили укрепления среди жилых домов и как живут местные жители сейчас, — в репортаже «Известий».

Стоп! Мины!

— Смерть мне уже не страшна, — говорит нам 80-летняя жительница Светличного Нина Урсол.

Бои в поселке и окрестностях продолжались два месяца. Всё это время женщина пряталась в подвале своего дома. Примерно через неделю после начала боев к ее укрытию вышли Алла и Сергей, местные жители. Когда залпы стихли, они вышли наружу и никого не нашли. Дальше выживали втроем.

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Светличное построено на высоте, с которой можно контролировать подходы к Лисичанску и Северодонецку с юго-востока. Со стороны, где вели наступление войска ЛНР, поселок напоминает неприступный бастион. Прежде чем попасть в него, штурмующим подразделениям пришлось преодолеть глубокую балку и подняться на высоту, где располагались жилые дома.

— В посадках перед поселком было построено несколько полос обороны, — рассказывают бойцы ЛНР. — Укрепления были возведены по всем правилам фортификации — везде доты с бетонными перекрытиями, капониры для техники и окопы полного профиля. На танкоопасных направлениях устанавливались бетонные пирамидки, которые преграждали путь бронетехнике. Само Светличное служило отличным наблюдательным пунктом, с его окраины можно было корректировать огонь — местность просматривается на многие километры вокруг. Из-за этого ВСУ держались здесь до конца.

Подъезжая к Светличному, мы легко определяем каждую из линий обороны по сдвинутым на обочину противотанковым бетонным пирамидам и дотам с амбразурами, смотрящими в сторону Луганска. Они уже начинают зарастать травой. На асфальтированной дороге — канавы, засыпанные щебнем. Трасса, соединяющая Луганск с Лисичанском, была перекопана. Везде красные таблички «Стоп! Мины!».

Под прикрытием жителей

— Вот тут они стояли! — показывает украинские укрепления баба Нина. Позиции оборудованы посреди жилого квартала между котельной, зданием хозяйственного магазина и аптекой . От покинутого пулеметного гнезда до дома пенсионерки всего-то 20 м. Перед домом россыпи гильз от 30-миллиметровой пушки и 7,62-миллиметровых патронов.

— Броневик выезжал чуть вперед из-за нашего дома и стрелял, а потом опять прятался, — рассказывает о тактических уловках украинских формирований баба Нина.

— Вами прикрывались? — спрашиваю.

— Получается, что да, — соглашается она . — Но мы об этом не думали. Взрывы, грохот везде стоял. Нам уже всё равно было.

Все окна в котельной заложены мешками с песком. В подвале было оборудовано укрытие на несколько человек с кроватями. На полу — цинки из-под патронов, наполненные скорлупой от грецких орехов.

Перед зданием аптеки — сложенная из бетонных плит и мешков с песком пулеметная точка, контролирующая въезд в деревню. В глубине двора — большой четурехугольный окоп для миномета.

Под ногами лежат патроны, гранаты лимонки, сплющенная, но не разорвавшаяся граната от РПГ, труба от использованной противотанковой управляемой ракеты «Конкурс» советского производства.

В подвале аптеки — склад патронов и койки с грязными одеялами. Заходить туда опасно — в полумраке можно наступить на мину или не заметить растяжку.

— Как ладили с украинскими формированиями? — спрашиваю у бабы Нины .

— Не сложилось, — говорит она. — Они сказали, что пришли бить русских, а я кто? Я — русская. Я здесь всю жизнь проработала. Спрашиваю: «А ты где жил и на кого работал? На поляков?» Так и пообщались.

В поселке было оборудовано еще два опорных пункта — в Доме культуры и школе. В последней, по рассказам бойцов ЛНР, сидели пулеметчик и снайпер.

ДК тоже укреплен. Входы в него и окна заложены ящиками и мешками с землей. Попасть в подвалы из-за рухнувших перекрытий не получается. Военные говорят, что там был склад с боеприпасами, но добраться к нему нельзя — нужны саперы.

Жить дальше

В Светличном до боевых действий постоянно жили более 150 человек. Много было и дачников. Баба Нина родилась в поселке, здесь же окончила школу и вышла замуж за Николая. После техникума работала на местном водоконале фрезеровщиком. Изготавливала детали для насосов, которые поднимают воду из скважин. Местный водоканал был градообразующим предприятием. В его окрестностях до последнего времени работало около 200 скважин, которые снабжали водой окрестные села.

— В последние годы было нелегко, — говорит она. — Муж умер в 2019-м, а старший сын — в 2020 году. Остался младший; он сейчас в Магадане, и что с ним — я не знаю .

Сейчас ей и Сергею помогают с едой бойцы ЛНР. Они привезли хлеб, сигареты, консервы.

— Без них нам бы совсем плохо стало, — признаются местные. — А так я борщ сегодня из тушенки сварю. В подвале есть запасы картошки, немного томатной пасты осталось, зелень с огорода соберем — не пропадем.

Плохо, что крыша дома разрушена и стекол нет — по дому гуляют сквозняки.

— Дверь я уже присмотрел, — говорит Сергей. — А вот целых стекол не найти во всей деревне. Да и крышу мне одному не починить — тяжелые листы шифера на нее я не подниму.

За Аллой, как рассказывает баба Нина, приехали родственники на машине и забрали с собой.

— Теперь у нее всё хорошо, — говорит она. — Надеюсь, она уже всё забыла.

Большинству жителей дали возможность уехать перед боями, но украинские власти предупредили не всех — об этом знали только в центре поселка.

— Мы ничего не слышали, — говорит Сергей. — На нашем конце поселка ничего об этом не говорили.

Баба Нина о своих планах молчит, но перед нашим отъездом спрашивает:

— Меня возьмут в дом престарелых? Я сама разбитый дом не починю.

Сергей уверен, что после освобождения Лисичанска и Северодонецка вновь заработает водоканал и ему там найдется работа.

— Без него не обойтись, — считает мужчина. — Иначе в окрестных селах не будет воды.