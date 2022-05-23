Комплексная борьба: в ЛНР активизировались бои в районе Соледара

В Народной милиции ДНР в воскресенье, 22 мая, сообщили о полной зачистке села Новоселовка. Российские войска продолжали удары высокоточным оружием по объектам ВСУ. В Николаевской области артиллерия уничтожила мобильную украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель». Эксперты считают, что в Донбассе подходит к завершению этап полного освобождения территории Луганской Народной Республики от украинских вооруженных сил.

Удар из Попасной

— За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения войск, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар и Соль Донецкой Народной Республики, а также Нырково Луганской Народной Республики, — заявил 22 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолеты и вертолеты оперативно-тактической и армейской авиации поразили три пункта управления, 26 районов сосредоточения войск ВСУ, а также уничтожили склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. В результате этих ударов уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, заявили в российском оборонном ведомстве.

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Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово и Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское в Харьковской области. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда установок залпового огня «Смерч».

Комплексная борьба 1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmut

По данным оборонного ведомства, за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 583 района сосредоточения войск ВСУ, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» в районе села Анновка Николаевской области.

— С начала проведения специальной военной операции уничтожены 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники, — сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

— Это сложно понять из сухих сводок Министерства обороны, но в Донбассе ни на минуту не затихают ожесточенные бои, — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Воспользовавшись успехом под Попасной, союзные силы медленно продвигаются от одного села к другому сразу на нескольких направлениях. В Северодонецке удалось закрепиться в городской застройке. Украинское командование пытается остановить наступление и задействует здесь свои резервы, включая зарубежные артсистемы, которые недавно получило от союзников.

Пока попытки остановить наступление не успешны, рассказал эксперт. Союзные силы находятся на подступах к Соледару, а там недалеко и до Артемовска. Идущая оттуда главная трасса снабжения группировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске уже фактически под огневым контролем войск ЛНР и России. Успешный исход боев на этом направлении окончательно решит вопрос полного освобождения территории Луганской Народной Республики от украинской армии. Следующим этапом станет наступление в ДНР для установления контроля над важнейшей агломерацией городов Славянск и Краматорск.

Заслон ПВО

В российском Минобороны 22 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батарея капитана Алексея Александрова обнаружила три воздушных объекта украинских националистов. Алексей, оценив обстановку, лично приступил к огневому поражению воздушных целей противника, при этом грамотно поставив задачи подчиненным. Благодаря его действиям были уничтожены все цели, в том числе два беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ2».

В дальнейшем противник неоднократно пытался поразить военную технику российских войск, но благодаря умелым и грамотным действиям капитана Александрова эти попытки остались безуспешными, а его подчиненными в общей сложности было уничтожено семь беспилотников «Байрактар», три штурмовика и четыре фронтовых бомбардировщика. При этом потерь среди подчиненных Алексея допущено не было, рассказали в Минобороны.

Комплексная борьба 2 Фото: РИА Новости

Вблизи одного из освобожденных населенных пунктов группа старшины Андрея Бутолина обнаружила украинских диверсантов. Подчиненные Андрея внезапно атаковали противника, уничтожив около 15 националистов и одну единицу военной техники. Еще двое противников, понимая, что пути к отступлению нет, сложили оружие и сдались в плен. Они рассказали о местоположении своих артиллерийских подразделений.

В Минобороны отметили, что решительные и мужественные действия Андрея Бутолина и его подчиненных предотвратили готовящиеся противником диверсии в освобожденном населенном пункте.

Батальонно-тактическая группа рядового Игоря Краснюка вытесняла из населенного пункта вооруженные формирования украинских националистов. Боевая машина, в которой находился Игорь, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Солдат, моментально среагировав, выбрался из машины и помог двоим сослуживцам эвакуироваться в укрытие, где он смог оказать им первую медицинскую помощь. Краснюк, ожидая подкрепления, прикрывал раненых огнем из стрелкового оружия, уничтожив при этом троих националистов, пытавшихся захватить российских мотострелков в плен.