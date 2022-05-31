Вирус перемен: оспа обезьян мутирует быстрее ожидаемого

Вирус обезьяньей оспы приобрел порядка полусотни мутаций с 2018 года . К такому выводу пришли португальские ученые, расшифровавшие геномы образцов патогена от разных пациентов. Исследователи указали, что такая скорость эволюции примерно в десять раз выше, чем обычно свойственно ДНК-вирусам. Большое число мутаций может означать, что обезьянья оспа активно адаптируется к новому носителю или будет проявляться неизвестными симптомами, предупредили специалисты. Впрочем, изменения в геноме вируса могут оказаться и малозначимыми — на уточнения понадобится дополнительное время. Российские эксперты призвали не делать поспешных выводов и ждать результатов новых исследований. По мнению отечественных медиков, опасаться новой эпидемии пока не стоит.

Вирусное непостоянство

Ученые из Национального института здравоохранения Рикардо Жоржи (Португалия) расшифровали геномы более чем трех десятков образов вируса обезьяньей оспы от разных пациентов. В свежих образцах исследователи обнаружили в среднем 40–50 мутаций по сравнению с пробами 2018 года — тогда болезнь обнаружили в Израиле и Великобритании. Получается, что ориентировочно раз в месяц возникает новое изменение. При этом принято считать, что ДНК-вирусы приобретают примерно одну мутацию в год. То есть MPXV эволюционирует примерно в десять раз быстрее, чем ожидалось, указано в работе. Гипотетически это может означать, что вирус обезьяньей оспы активно адаптируется к тому или иному носителю и будет приобретать новые свойства, сделали вывод исследователи. Мутации могут изменить проявления инфекции, пояснили они.

«Ближайший случай был секвенирован более четырех лет назад, и с тех пор многое могло произойти. Все последовательности (имеются в виду вариации ДНК выделенных образцов. — «Известия») сгруппированы очень плотно. Это означает, что все случаи, вероятно, связаны с одним событием. Это «событие» могло иметь истоки в Нигерии, где какое-то время вирус мог незаметно распространяться, прежде чем его идентифицировали», — сказано в статье о результатах исследования.

Вирус перемен Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Gal

По мнению ученых, в MPXV , который выявляют у пациентов сейчас, есть некоторые потенциально интересные новые мутации . Но чтобы выяснить, как эти конкретные изменения и их комбинации влияют на проявления инфекции, потребуется время. Оценить связь мутаций MPXV с симптомами сложнее, чем проделать те же манипуляции, например, с коронавирусом, поскольку геномы первого намного длиннее.

Впрочем, подавляющее большинство изменений в геноме возбудителя обезьяньей оспы, вероятно, несущественны , не исключили исследователи. По крайней мере, д оказательств лучшей адаптации MPXV к человеческому организму пока нет, уверены ученые.

Только спокойствие

Пока ничего определенного сказать по полученным португальскими учеными данным нельзя, как и точно оценить скорость мутаций, отметил в беседе с «Известиями» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Выводы делать преждевременно — стоит подождать дополнительных данных, согласен заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Олег Глотов.

— Все рассуждения, насколько я понял, пока касаются белков, функция которых — обнаруживать в клетке одноцепочечные ДНК и вносить в них изменения. Коллеги предполагают возможный «эффект основателя» (возникает, когда в ходе распространения ограниченное число отдельных вирусов создает новую популяцию. — «Известия») . Это означает одну успешную ветвь развития вируса. Следовательно, есть шанс, что если изолировать и быстро выявлять больных, то эпидемии может и не быть в большом масштабе , — сказал специалист.

Вирус перемен Фото: REUTERS/Lukas Barth

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков подчеркнул, что предыдущие варианты вируса оспы обезьян полноценно не исследовались.

— Поэтому на «отлавливание» мутаций нужно время, как и на сопоставление того или иного изменения с повышением заразности, например. Что будет дальше, предсказать сложно. Если вирус будет распространяться воздушно-капельным путем, это будет одна история, возможно, похожая на COVID-19, если только посредством тесных контактов — совсем другая и куда более легкая, — пояснил медик.

По официальным данным, в странах Европы и Северной Америки в мае выявили около сотни случаев заражения людей оспой обезьян . 21 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировано 92 случая в 12 государствах.

Обычно проявление вируса обезьяньей оспы ограничивается небольшими вспышками в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, все случаи заболевания были связаны с поездками людей в эти места. Однако теперь инфекцию начали находить у людей, которые Африку не посещали.

Как писали «Известия», бельгийские ученые из Института тропической медицины и Университета Антверпена не исключают, что истинное число зараженных в Европе может быть гораздо выше, чем по официальным данным. Исследователи пришли к такому выводу, изучив геном вируса — вероятно, в результате мутаций патоген мог начать эффективнее передаваться от человека к человеку.

В России случаев обезьяньей оспы зафиксировано не было.