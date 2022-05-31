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Вирус перемен: оспа обезьян мутирует быстрее ожидаемого

Как скорость изменений в геноме возбудителя может повлиять на течение болезни
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra
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Вирус обезьяньей оспы приобрел порядка полусотни мутаций с 2018 года. К такому выводу пришли португальские ученые, расшифровавшие геномы образцов патогена от разных пациентов. Исследователи указали, что такая скорость эволюции примерно в десять раз выше, чем обычно свойственно ДНК-вирусам. Большое число мутаций может означать, что обезьянья оспа активно адаптируется к новому носителю или будет проявляться неизвестными симптомами, предупредили специалисты. Впрочем, изменения в геноме вируса могут оказаться и малозначимыми — на уточнения понадобится дополнительное время. Российские эксперты призвали не делать поспешных выводов и ждать результатов новых исследований. По мнению отечественных медиков, опасаться новой эпидемии пока не стоит.

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Ученые из Национального института здравоохранения Рикардо Жоржи (Португалия) расшифровали геномы более чем трех десятков образов вируса обезьяньей оспы от разных пациентов. В свежих образцах исследователи обнаружили в среднем 40–50 мутаций по сравнению с пробами 2018 года — тогда болезнь обнаружили в Израиле и Великобритании. Получается, что ориентировочно раз в месяц возникает новое изменение. При этом принято считать, что ДНК-вирусы приобретают примерно одну мутацию в год. То есть MPXV эволюционирует примерно в десять раз быстрее, чем ожидалось, указано в работе. Гипотетически это может означать, что вирус обезьяньей оспы активно адаптируется к тому или иному носителю и будет приобретать новые свойства, сделали вывод исследователи. Мутации могут изменить проявления инфекции, пояснили они.

«Ближайший случай был секвенирован более четырех лет назад, и с тех пор многое могло произойти. Все последовательности (имеются в виду вариации ДНК выделенных образцов. — «Известия») сгруппированы очень плотно. Это означает, что все случаи, вероятно, связаны с одним событием. Это «событие» могло иметь истоки в Нигерии, где какое-то время вирус мог незаметно распространяться, прежде чем его идентифицировали», — сказано в статье о результатах исследования.

Вирус перемен
обнаружение
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Gal

По мнению ученых, в MPXV, который выявляют у пациентов сейчас, есть некоторые потенциально интересные новые мутации. Но чтобы выяснить, как эти конкретные изменения и их комбинации влияют на проявления инфекции, потребуется время. Оценить связь мутаций MPXV с симптомами сложнее, чем проделать те же манипуляции, например, с коронавирусом, поскольку геномы первого намного длиннее.

Впрочем, подавляющее большинство изменений в геноме возбудителя обезьяньей оспы, вероятно, несущественны, не исключили исследователи. По крайней мере, доказательств лучшей адаптации MPXV к человеческому организму пока нет, уверены ученые.

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Пока ничего определенного сказать по полученным португальскими учеными данным нельзя, как и точно оценить скорость мутаций, отметил в беседе с «Известиями» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Выводы делать преждевременно — стоит подождать дополнительных данных, согласен заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Олег Глотов.

— Все рассуждения, насколько я понял, пока касаются белков, функция которых — обнаруживать в клетке одноцепочечные ДНК и вносить в них изменения. Коллеги предполагают возможный «эффект основателя» (возникает, когда в ходе распространения ограниченное число отдельных вирусов создает новую популяцию. — «Известия»). Это означает одну успешную ветвь развития вируса. Следовательно, есть шанс, что если изолировать и быстро выявлять больных, то эпидемии может и не быть в большом масштабе, — сказал специалист.

Вирус перемен
лаборатория
Фото: REUTERS/Lukas Barth

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков подчеркнул, что предыдущие варианты вируса оспы обезьян полноценно не исследовались.

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— Поэтому на «отлавливание» мутаций нужно время, как и на сопоставление того или иного изменения с повышением заразности, например. Что будет дальше, предсказать сложно. Если вирус будет распространяться воздушно-капельным путем, это будет одна история, возможно, похожая на COVID-19, если только посредством тесных контактов — совсем другая и куда более легкая, — пояснил медик.

По официальным данным, в странах Европы и Северной Америки в мае выявили около сотни случаев заражения людей оспой обезьян. 21 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировано 92 случая в 12 государствах.

Обычно проявление вируса обезьяньей оспы ограничивается небольшими вспышками в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, все случаи заболевания были связаны с поездками людей в эти места. Однако теперь инфекцию начали находить у людей, которые Африку не посещали.

Как писали «Известия», бельгийские ученые из Института тропической медицины и Университета Антверпена не исключают, что истинное число зараженных в Европе может быть гораздо выше, чем по официальным данным. Исследователи пришли к такому выводу, изучив геном вируса — вероятно, в результате мутаций патоген мог начать эффективнее передаваться от человека к человеку.

В России случаев обезьяньей оспы зафиксировано не было.

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