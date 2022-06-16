Опять BA.5: чем отличается новый вариант «Омикрона», обнаруженный в РФ
Ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, подведомственного Роспотребнадзору, зафиксировали первый официальный случай заражения новой линией «Омикрона» ВА.5 в России. Впрочем, вероятно, южноафриканский штамм, как и близкий ему вариант ВА.4, уже циркулирует внутри страны, сказали «Известиям» в институте. По словам ученых, из-за нового подвида коронавируса может начать расти заболеваемость. Однако болезнь будет протекать легче, чем раньше: возбудитель COVID-19 стал более заразным, но менее опасным.
Возможно, не первый
В России впервые официально зафиксировали заражение новой линией коронавируса ВА.5. 16 июня это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на ПМЭФ. Пятый генетический вариант штамма «Омикрон» обнаружили специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Образец с новым вариантом 26 мая взяли у пациента в Ленинградской области, сообщили «Известиям» в институте.
— Наша группа занимается генетическим мониторингом SARS-CoV-2 на территории Северо-Западного федерального округа. Мы регулярно секвенируем (речь о расшифровке геномов — эта процедура позволяет определить подвид вируса и изучить мутации. — «Известия») часть образцов, которые выявляются в Петербурге и в других регионах Северо-Запада, для того чтобы отслеживать, как меняется вирус, какое разнообразие геновариантов циркулирует на курируемой территории. В рамках этой работы его и обнаружили, — сказал «Известиям» заместитель директора НИИЭМ им. Пастера по научной работе Владимир Дедков.
По словам ученого, сейчас на Северо-Западе России доминирует другой вариант «Омикрона» — ВА.2.
Как в страну проник пятый геновариант, покажет эпидемиологическое расследование. Владимир Дедков предположил, что обнаруженный случай ВА.5 не обязательно самый первый в России. Опыт показывает: когда специалисты официально фиксируют заболевание новым штаммом, он уже циркулирует внутри страны, пояснил ученый. В промежуток между сдачей анализа и получением результата теста больного не изолируют, и человек может проконтактировать с кем-то в транспорте или дома, рассказал он. Также вероятно, что носитель первого выявленного нового генетического варианта вируса заразился от человека, болеющего бессимптомно, считает Владимир Дедков.
Незваный гость
Вероятно, обнаруженные в России BA.4 и BA.5 — завозные; шансы, что вирус независимо мутировал на территории нашей страны, крайне малы, сказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.
— Эти варианты распространяются хоть незначительно, но быстрее, и они постепенно вытесняют другие линии «Омикрона». Возможно, это приведет к следующему пику заболеваемости. К счастью, такая инфекция протекает легко, и это пройдет скорее, как сезонная простуда, — отметил эксперт.
У вариантов BA.4 и BA.5 произошла обратная мутация в шиповидном белке («корона», с помощью которой вирус попадает в клетку), что сделало их более похожими на первоначальный уханьский штамм. При этом те, кто переболел предыдущими линиями «Омикрона», хуже защищены от новых подвидов, указал Альберт Ризванов.
Этими особенностями можно объяснить возможность этих штаммов вызывать повторные волны COVID-19, что происходит сейчас в Великобритании и ряде других стран Европы, ЮАР и США, отметил старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.
— Там, где появляются эти геноварианты, подъем становится заметным — повышается число госпитализаций среди детей и взрослых, — сказал он.
Удачная эволюция
Если проследить историю мутаций коронавируса от первоначального уханьского штамма до новых вариантов, видна тенденция: SARS-CoV-2 становится заразнее, но тяжесть заболевания снижается, рассказал Владимир Дедков.
— Самая «удачная» стратегия для вируса — когда он в нас размножается и очень контагиозен (заразен. — «Известия») и при этом у нас очень плохо выражена клиника. Пример такой «идеальной» стратегии распространения — вирус герпеса. Он есть у многих людей, мы с ним живем всю жизнь. Проявляется обычно в виде небольшого высыпания на губах, никто он него не умирает в муках, как от вируса Эболы, — подчеркнул ученый. — Коронавирусу тоже «невыгодно» нас убивать. Думаю, когда-нибудь появится какой-то такой генетический вариант SARS-CoV-2, который будет на нас действовать, как обычная простуда. За два с половиной года пандемии мы к этому еще не пришли, но мы в пути.
Как отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, вакцинация помогла противостоять широкому распространению новых субвариантов «Омикрона».
В РФ продолжается прививочная кампания. Россиян вакцинируют бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».