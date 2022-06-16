Опять BA.5: чем отличается новый вариант «Омикрона», обнаруженный в РФ

Ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, подведомственного Роспотребнадзору, зафиксировали первый официальный случай заражения новой линией «Омикрона» ВА.5 в России . Впрочем, вероятно, южноафриканский штамм, как и близкий ему вариант ВА.4, уже циркулирует внутри страны, сказали «Известиям» в институте. По словам ученых, из-за нового подвида коронавируса может начать расти заболеваемость. Однако болезнь будет протекать легче, чем раньше: возбудитель COVID-19 стал более заразным, но менее опасным.

Возможно, не первый

В России впервые официально зафиксировали заражение новой линией коронавируса ВА.5 . 16 июня это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на ПМЭФ. Пятый генетический вариант штамма «Омикрон» обнаружили специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора. Образец с новым вариантом 26 мая взяли у пациента в Ленинградской области , сообщили «Известиям» в институте.

— Наша группа занимается генетическим мониторингом SARS-CoV-2 на территории Северо-Западного федерального округа. Мы регулярно секвенируем (речь о расшифровке геномов — эта процедура позволяет определить подвид вируса и изучить мутации. — «Известия») часть образцов, которые выявляются в Петербурге и в других регионах Северо-Запада, для того чтобы отслеживать, как меняется вирус, какое разнообразие геновариантов циркулирует на курируемой территории. В рамках этой работы его и обнаружили, — сказал «Известиям» заместитель директора НИИЭМ им. Пастера по научной работе Владимир Дедков.

По словам ученого, сейчас на Северо-Западе России доминирует другой вариант «Омикрона» — ВА.2 .

Как в страну проник пятый геновариант, покажет эпидемиологическое расследование . Владимир Дедков предположил, что обнаруженный случай ВА.5 не обязательно самый первый в России . Опыт показывает: когда специалисты официально фиксируют заболевание новым штаммом, он уже циркулирует внутри страны, пояснил ученый. В промежуток между сдачей анализа и получением результата теста больного не изолируют, и человек может проконтактировать с кем-то в транспорте или дома , рассказал он. Также вероятно, что носитель первого выявленного нового генетического варианта вируса заразился от человека, болеющего бессимптомно , считает Владимир Дедков.

Незваный гость

Вероятно, обнаруженные в России BA.4 и BA.5 — завозные; шансы, что вирус независимо мутировал на территории нашей страны, крайне малы, сказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

— Эти варианты распространяются хоть незначительно, но быстрее , и они постепенно вытесняют другие линии «Омикрона». Возможно, это приведет к следующему пику заболеваемости . К счастью, такая инфекция протекает легко, и это пройдет скорее, как сезонная простуда , — отметил эксперт.

У вариантов BA.4 и BA.5 произошла обратная мутация в шиповидном белке («корона», с помощью которой вирус попадает в клетку), что сделало их более похожими на первоначальный уханьский штамм. При этом те, кто переболел предыдущими линиями «Омикрона», хуже защищены от новых подвидов , указал Альберт Ризванов.

Этими особенностями можно объяснить возможность этих штаммов вызывать повторные волны COVID-19, что происходит сейчас в Великобритании и ряде других стран Европы, ЮАР и США, отметил старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

— Там, где появляются эти геноварианты, подъем становится заметным — повышается число госпитализаций среди детей и взрослых , — сказал он.

Удачная эволюция

Если проследить историю мутаций коронавируса от первоначального уханьского штамма до новых вариантов, видна тенденция: SARS-CoV-2 становится заразнее, но тяжесть заболевания снижается , рассказал Владимир Дедков.

— Самая «удачная» стратегия для вируса — когда он в нас размножается и очень контагиозен (заразен. — «Известия») и при этом у нас очень плохо выражена клиника . Пример такой «идеальной» стратегии распространения — вирус герпеса. Он есть у многих людей, мы с ним живем всю жизнь. Проявляется обычно в виде небольшого высыпания на губах, никто он него не умирает в муках, как от вируса Эболы, — подчеркнул ученый. — Коронавирусу тоже «невыгодно» нас убивать. Думаю, когда-нибудь появится какой-то такой генетический вариант SARS-CoV-2, который будет на нас действовать, как обычная простуда . За два с половиной года пандемии мы к этому еще не пришли, но мы в пути.

Как отметил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, вакцинация помогла противостоять широкому распространению новых субвариантов «Омикрона».

В РФ продолжается прививочная кампания. Россиян вакцинируют бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».