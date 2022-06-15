Свободная койка: бустер «Спутником» защитит от тяжелого «Омикрона» на 97%

Ревакцинированные «Спутником V» или «Спутником Лайт» пациенты с вероятностью 97% не попадут в больницу, если заразятся штаммом «Омикрон». Об этом «Известиям» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Такие данные специалисты центра получили в ходе исследования на примере варианта BA.1, то есть изначального «Омикрона». Для оценки эффективности «Спутника» против новых подвидов этого штамма ВА.4 и ВА.5 будет проведено аналогичное исследование, как только инфицированные появятся в Москве, заявил Александр Гинцбург. Хотя существующие вакцины не так эффективны против новых штаммов, ревакцинация все равно остается наилучшим средством обезопасить себя от тяжелого COVID-19, указали эксперты.

Без больниц

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с коллегами из Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова в Москве исследовали эффективность «Спутника V» против «Омикрона» . Результаты научной работы показали, что ревакцинация одной или двумя бустерными дозами отечественного препарата избавляет от попадания в больницу с COVID-19 с вероятностью 97% .

— Для простых пациентов результаты исследования означают, что каждые шесть месяцев нужно ревакцинироваться «Спутником V» или «Спутником Лайт» . И тогда c вероятностью 97% они не будут госпитализированы из-за штамма «Омикрон», — пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Свободная койка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Специалисты цента провели исследование на примере субварианата «Омкрона» BA.1 — это изначальная версия этого штамма . Однако в России уже начали регистрировать случаи заражения новыми подвидами ВА.4 и ВА.5, которые заметно отличаются. И для оценки эффективности «Спутника» против последних вариантов «Омикрона» понадобятся дальнейшие исследования.

— Как только мы выделим штаммы ВА.4 и ВА.5 у больных в Москве, мы сразу же проведем аналогичное исследование и проверим вирусную нейтрализацию сыворотки [крови] от вакцинированных «Спутником V» против этих подвариантов, — сказал Александр Гинцбург.

Исследование эффетивности вакцины против BA.1 проводили с 11 января по 21 февраля 2022 года. В нем участвовали больше 1 тыс. пациентов. Статья о работе опубликована в медицинском журнале Vaccines. По данным ученых, вакцинация одной дозой «Спутника» защищает от любых видов госпитализации на 85,9% . А третья и четвертая бустырные прививки дают защиту 97,7% против средних и тяжелых случаев, 98,6% против тяжелых и критических случаев (случаи, когда необходима искусственная вентиляция легких) и 99,4% против критических случаев болезни, вызванной штаммом «Омикрон».

А как же «Дельта»?

Новые штаммы «Омикрона» научились избегать иммунного ответа, который был выработан на вакцины , напомнил «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов. Но это не значит, что привитые абсолютно беззащитны перед ними. Иммунитет в любом случае защитит от тяжелых форм болезни , уверен специалист.

— Особенно эффективно показали себя вакцинация с последующей ревакцинацией, то есть та ситуация, когда человек получил как минимум три укола , — отметил эксперт.

Свободная койка Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Несмотря на распространение новых штаммов на планете все еще не существует места, где бы не встречался вариант «Дельта» , и вызванная им болезнь протекает довольно тяжело, отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Если перейти на использование вакцины, созданной непосредственно для борьбы с «Омикроном» или его новых вариантов, то можно лишиться защиты от более ранних штаммов, подчеркнул эксперт. Новые вакцины, конечно, создаются, но на рынок они не будут поступать до того момента, как появится абсолютно доминирующий штамм, считает он.

— Конечно, эффект «Спутника» против более ранних штаммов выше, чем против «Омикрона». Но его преимущество в том, что он защищает от всех штаммов, — сказал Сергей Вознесенский.

Из-за COVID-19 госпитализируют пациентов либо в состоянии средней тяжести или в тяжелом , уточнила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова. По ее мнению, эффективность «Спутника» против попадания в больницу в 97% — хороший результат.

Свободная койка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В начале июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России еще полностью не отступила. Чиновник подчеркнул, что рекомендация ревакцинироваться раз в полгода по-прежнему актуальна.