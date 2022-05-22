Дышите для здоровья: иммунитет к коронавирусу оказался «заразен»

Иммунитет к коронавирусу может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, утверждают американские ученые. Их исследования показали, что иммуноглобулины (антитела), которые содержатся в слюне, распространяются вместе с выдыхаемым человеком воздухом. Также выяснилось, что у детей, родители которых обладают иммунитетом к коронавирусу, концентрация антител на 38% выше, чем у их сверстников из семей без иммунитета. По мнению российских экспертов, передача иммуноглобулинов воздушно-капельным путем весьма вероятна, но вряд ли чужие антитела усиливают защиту от COVID-19 организма, в который «эмигрируют».

Почему нет?

Группа ученых из университета Колорадо выдвинула гипотезу о том, что антитела к SARS-CoV-2 могут передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем точно так же, как это происходит с самим вирусом.

«Передача вирусной инфекции при дыхании показала, что содержимое ротовой полости может распространяться через аэрозоль или капли. Если это так, то разумно предположить, что антитела, находящиеся в носоглотке, также могут до определенной степени передаваться этим путем», — пишут ученые в статье с результатами своих экспериментов.

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Дышите для здоровья Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В подтверждение данной версии американские специалисты приводят несколько аргументов. Для начала они провели анализ слюны вакцинированного от коронавируса персонала собственной лаборатории. Но слюны не из полости рта, а той, что оставалась на поверхности их медицинских масок в конце рабочего дня. По сути, исследовался состав выдыхаемого сотрудниками воздуха. В результате, в этих образцах обнаружились секреторные иммуноглобулины к SARS-CoV-2 типов IgG и IgA (они выделяются на слизистых). По мнению ученых, попасть на маску они могли только с выдыхаемым людьми воздухом.

На следующем этапе исследователи изучили концентрацию антител у 34 семей с детьми. В первой группе родители обладали антителами после вакцинации или болезни, в другой — нет. Сами дети не получали прививки от коронавируса. В итоге, в первой группе концентрация антител IgG в носоглотке ребенка была выше в среднем на 38%, чем у детей из семей второй группы. По мнению ученых, это объясняется тем, что юные участники экспериментов получали антитела воздушно-капельным путем от привитых родственников.

Известно, что вакцинация от коронавируса создает коллективный иммунитет, который косвенно защищает и непривитых граждан — за счет снижения общей циркуляции вируса в популяции. Передача антител воздушно-капельным путем может быть еще одним механизмом пассивной защиты людей, которые не участвовали в вакцинации, говорится в исследовании. Кроме того, его результаты свидетельствуют, что прививки родителей могут быть эффективной защитой от коронавируса для живущих с ними детей.

Облако антител

То, что в слюне у человека могут оказаться чужие иммуноглобулины, логично, говорит старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Точно можно сказать, что, попадая к другому человеку, они не вызывают у него образования новых антител, но все равно помогают его иммунитету. При этом не так важно, выделись антитела после вакцинации или после болезни. Однако вызывает вопросы устойчивость чужих иммуноглобулинов, подчеркивает специалист.

Дышите для здоровья Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Даже когда иммуноглобулины специально собирают в крови для переливания другим пациентам, это сложный процесс, так как молекулы очень хрупкие — это небольшие цепочки атомов, которые легко повредить, — говорит Михаил Болков. — Возможно, американские ученые фактически открыли новую область иммунологии о том, как действуют и передаются от человека к человеку антитела в слюне. Я думаю, что их влияние на общий уровень защиты организма не будет превышать 5-10%, но для более точных оценок требуются дальнейшие исследования.

По словам ученого, несмотря на довольно слабые доказательства новой гипотезы, исследователям можно поставить в заслугу, что они стали изучать антитела в выдыхаемом воздухе. Им удалось доказать, что в аэрозоле есть иммуноглобулины. А это значит, что вирусы атакуются иммунитетом еще вне тела — в облаке, окружающем человека. Эти данные могут изменить представление о необходимости носить маски, однако нужно помнить, что для эффективной защиты концентрация антител должна быть очень высокой, резюмировал специалист.

По мнению других российских экспертов, передача антител от человека к человеку действительно возможна, однако это явление вряд ли может как-то повлиять на уровень защиты человека от инфекции.

— Если в семье происходит обмен такими биологическими жидкостями, как слюна или слизь из дыхательных путей, то, теоретически, при этом может быть обмен всем, что в этих субстанциях содержится, как это происходит с вирусами и бактериями. Иммуноглобулин «А» может передаваться через слюну, но нельзя утверждать, что он может как-то повлиять на иммунитет человека, который его получит. Никакого протективного эффекта от этого не будет, — полагает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Дышите для здоровья Фото: Global Look Press/moodboard/John Rowley

Любые биологические молекулы могут передаваться от одного человека к другому и их можно у него обнаружить, уверен профессор-исследователь Балтийского федерального университета Андрей Продеус. Особенно часто это происходит между близкими людьми. Передаваться могут в том числе и секреторные антитела, которые распространяются в аэрозоле. Однако, сказать, что эти иммуноглобулины имеют какой-то клинический смысл, нельзя. Более высокое содержание антител к SARS-CoV-2 в организме детей, родители которых были вакцинированы, скорее всего объясняется не воздушно-капельной передачей в семье, а тем, что иммунитет юных участников исследования каким-то образом контактировал с вирусом, считает ученый.