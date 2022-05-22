Дышите для здоровья: иммунитет к коронавирусу оказался «заразен»
Иммунитет к коронавирусу может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, утверждают американские ученые. Их исследования показали, что иммуноглобулины (антитела), которые содержатся в слюне, распространяются вместе с выдыхаемым человеком воздухом. Также выяснилось, что у детей, родители которых обладают иммунитетом к коронавирусу, концентрация антител на 38% выше, чем у их сверстников из семей без иммунитета. По мнению российских экспертов, передача иммуноглобулинов воздушно-капельным путем весьма вероятна, но вряд ли чужие антитела усиливают защиту от COVID-19 организма, в который «эмигрируют».
Почему нет?
Группа ученых из университета Колорадо выдвинула гипотезу о том, что антитела к SARS-CoV-2 могут передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем точно так же, как это происходит с самим вирусом.
«Передача вирусной инфекции при дыхании показала, что содержимое ротовой полости может распространяться через аэрозоль или капли. Если это так, то разумно предположить, что антитела, находящиеся в носоглотке, также могут до определенной степени передаваться этим путем», — пишут ученые в статье с результатами своих экспериментов.
В подтверждение данной версии американские специалисты приводят несколько аргументов. Для начала они провели анализ слюны вакцинированного от коронавируса персонала собственной лаборатории. Но слюны не из полости рта, а той, что оставалась на поверхности их медицинских масок в конце рабочего дня. По сути, исследовался состав выдыхаемого сотрудниками воздуха. В результате, в этих образцах обнаружились секреторные иммуноглобулины к SARS-CoV-2 типов IgG и IgA (они выделяются на слизистых). По мнению ученых, попасть на маску они могли только с выдыхаемым людьми воздухом.
На следующем этапе исследователи изучили концентрацию антител у 34 семей с детьми. В первой группе родители обладали антителами после вакцинации или болезни, в другой — нет. Сами дети не получали прививки от коронавируса. В итоге, в первой группе концентрация антител IgG в носоглотке ребенка была выше в среднем на 38%, чем у детей из семей второй группы. По мнению ученых, это объясняется тем, что юные участники экспериментов получали антитела воздушно-капельным путем от привитых родственников.
Известно, что вакцинация от коронавируса создает коллективный иммунитет, который косвенно защищает и непривитых граждан — за счет снижения общей циркуляции вируса в популяции. Передача антител воздушно-капельным путем может быть еще одним механизмом пассивной защиты людей, которые не участвовали в вакцинации, говорится в исследовании. Кроме того, его результаты свидетельствуют, что прививки родителей могут быть эффективной защитой от коронавируса для живущих с ними детей.
Облако антител
То, что в слюне у человека могут оказаться чужие иммуноглобулины, логично, говорит старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. Точно можно сказать, что, попадая к другому человеку, они не вызывают у него образования новых антител, но все равно помогают его иммунитету. При этом не так важно, выделись антитела после вакцинации или после болезни. Однако вызывает вопросы устойчивость чужих иммуноглобулинов, подчеркивает специалист.
— Даже когда иммуноглобулины специально собирают в крови для переливания другим пациентам, это сложный процесс, так как молекулы очень хрупкие — это небольшие цепочки атомов, которые легко повредить, — говорит Михаил Болков. — Возможно, американские ученые фактически открыли новую область иммунологии о том, как действуют и передаются от человека к человеку антитела в слюне. Я думаю, что их влияние на общий уровень защиты организма не будет превышать 5-10%, но для более точных оценок требуются дальнейшие исследования.
По словам ученого, несмотря на довольно слабые доказательства новой гипотезы, исследователям можно поставить в заслугу, что они стали изучать антитела в выдыхаемом воздухе. Им удалось доказать, что в аэрозоле есть иммуноглобулины. А это значит, что вирусы атакуются иммунитетом еще вне тела — в облаке, окружающем человека. Эти данные могут изменить представление о необходимости носить маски, однако нужно помнить, что для эффективной защиты концентрация антител должна быть очень высокой, резюмировал специалист.
По мнению других российских экспертов, передача антител от человека к человеку действительно возможна, однако это явление вряд ли может как-то повлиять на уровень защиты человека от инфекции.
— Если в семье происходит обмен такими биологическими жидкостями, как слюна или слизь из дыхательных путей, то, теоретически, при этом может быть обмен всем, что в этих субстанциях содержится, как это происходит с вирусами и бактериями. Иммуноглобулин «А» может передаваться через слюну, но нельзя утверждать, что он может как-то повлиять на иммунитет человека, который его получит. Никакого протективного эффекта от этого не будет, — полагает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Любые биологические молекулы могут передаваться от одного человека к другому и их можно у него обнаружить, уверен профессор-исследователь Балтийского федерального университета Андрей Продеус. Особенно часто это происходит между близкими людьми. Передаваться могут в том числе и секреторные антитела, которые распространяются в аэрозоле. Однако, сказать, что эти иммуноглобулины имеют какой-то клинический смысл, нельзя. Более высокое содержание антител к SARS-CoV-2 в организме детей, родители которых были вакцинированы, скорее всего объясняется не воздушно-капельной передачей в семье, а тем, что иммунитет юных участников исследования каким-то образом контактировал с вирусом, считает ученый.