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Мурашко указал на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России пандемия COVID-19 еще полностью не отступила. В стране достаточно высокий уровень заболеваемости, поэтому рекомендация ревакцинироваться раз в полгода по сей день актуальна. Об этом 5 июня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем проходить ревакцинацию раз в шесть месяцев. Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тыс. пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тыс. пациентов находится в тяжелом состоянии», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, распространенность COVID-19 в мире значительно сокращается. При этом он подчеркнул, что всё равно нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости.

«Да, распространенность значительно сокращается. Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <…> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», — заключил Мурашко.

28 мая заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предположила, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19, который наблюдается в европейских странах, может дойти и до России. Она напомнила, что вирус мутирует, поэтому вакцина, которую ставили год назад, в какой-то степени защищает, но лучше обновить ее.

26 мая иммунолог Николай Крючков заявил о возможной волне коронавируса в России во второй половине сентября. По его словам, летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной — будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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