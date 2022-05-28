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Депутат Госдумы призвала россиян готовиться к новой волне COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Европейских странах наблюдается очередной всплеск заболеваемости COVID-19, новая волна распространения коронавирусной инфекции может дойти и до России. Таким мнением поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

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«Сегодня расслабляться пока рано. Надо нам всем готовиться к тому, что может быть и следующая волна коронавируса в России. В Европе уже сегодня имеется рост заболеваемости COVID-19, значит, и у нас возможен», — сказала она в интервью радио Sputnik 28 мая.

По словам депутата, от заболеваемости коронавирусом по-прежнему можно защититься с помощью вакцинации.

«Какой штамм вызвал рост заболеваемости COVID-19 в Европе, я пока не знаю. Но думаю, что и от него нас спасет вакцина», — отметила Соломатина.

Развитие ситуации с коронавирусом в России будет зависеть от количества людей, которые переболели и вакцинировались недавно, считает эксперт.

Она напомнила, что вирус мутирует, поэтому вакцина, которую ставили год назад, в какой-то степени защищает, но лучше обновить ее.

О новой волне заболеваемости коронавирусом в России заявлял еще 26 мая гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. По его словам, ее стоит ожидать во второй половине сентября. Ученый считает, что летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной. Будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение. При этом пока причин для возникновения новой волны летом не наблюдается.

22 мая в ТАСС сообщили, что, согласно подсчетам агентства, заболеваемость COVID-19 в мире растет вторую неделю подряд. Всего в период с 15 по 21 мая зарегистрировано более 5,7 млн заражений, что на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Лидером по заболеваемости уже вторую неделю подряд становится США.

В тот же день генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о росте заболеваемости COVID-19 почти в 70 странах.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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