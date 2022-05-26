Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России

В России во второй половине сентября следует ждать новой волны коронавируса. Такой прогноз иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков сделал в четверг, 26 мая.

По словам эксперта, в мире уже сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом практически в два раза.

«В России ситуация нестабильная. Если смотреть последние дни, то у нас заболеваемость увеличивается, есть такая тенденция. Пока непонятно точно, но косвенные данные в частности по пневмониям говорят о том, что у нас как минимум неделю идет повышение заболеваемости», — сообщил вирусолог в беседе с Lenta.Ru.

Ученый считает, что летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной. Будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то ее снижение. При этом пока причин для возникновения новой волны летом не наблюдается.

«А вот осенью, со второй половины сентября с большой долей вероятности мы можем получить новую волну», — сказал специалист. Крючков добрил, что очень сложно предсказать, какой будет эта волна, но она все равно будет заметной.

Причиной возникновения новой волны станет сниженный коллективный иммунитет. Ученый отметил, что, по официальным данным, он снижается.

«Сейчас он оценивается на уровне 36% по последним данным и продолжает снижаться каждую неделю. Практически к осени подойдем с еще более заметно сниженным уровнем коллективного иммунитета, чем есть сейчас. Это одна из причин, далеко не главная, но одна из, почему осенью вероятна новая волна. И именно волна, а не вспышка коронавирусной инфекции», — сказал Крючков.

Вирусолог добавил, что на возникновение новой волны также влияют темпы вакцинации.

«Объясняется это смещением фокуса внимания, фактически отменой вакцинации, отменой практически всех антиковидных ограничений во всех регионах страны, ну и, кроме того, частыми сообщениями в СМИ о том, что фактически омикрон стал сезонным ОРВИ, а как мы знаем, от сезонных ОРВИ, кроме гриппа, особо и не вакцинируются», — отметил он.

С 27 мая ношение масок в Санкт-Петербурге перестанет иметь обязательный характер. Однако специалисты рекомендуют продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования во избежание распространения коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «Звезда».

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин установил ковидную амнистию. За все штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований граждане смогут получить компенсацию, сообщает телеканал «360».

Обязательное же ношение масок в российской столице было отменено еще 15 марта. Также были упразднены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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