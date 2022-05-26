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В Санкт-Петербурге с 27 мая отменили обязательное ношение масок

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Ношение масок в Санкт-Петербурге с 27 мая перестанет иметь обязательный характер. Однако специалисты рекомендуют продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования во избежание распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

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«Губернатором Санкт-Петербурга (Александром Бегловым) также принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении.

С 27 мая также снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.

За день до этого мэр Москвы Сергей Собянин установил ковидную амнистию. За все штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований граждане смогут получить компенсацию.

Обязательное же ношение масок в российской столице было отменено еще 15 марта. Также были упразднены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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