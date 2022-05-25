Москвичам разъяснили порядок выплаты компенсаций по ковидной амнистии

Опрошенные «Известиями» юристы 25 мая разъяснили порядок получения компенсации за уплаченные ранее гражданами и организациями штрафы, которые были выписаны за несоблюдение коронавирусных ограничений.

О соответствующем решении ранее в среду объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Также столичные власти решили прекратить взыскивать штрафы, которые еще не были оплачены.



«Для получения компенсации или отмены штрафа надо обратиться в МФЦ с паспортом, постановлением с административным наказанием и чеком, в случае, если он оплачен. Как я понимаю, это же касается и крупных организаций, которые работают в сфере продаж и общепита», — рассказал юрист Михаил Прядко.



Вместе с тем он допустил, что компенсации смогут получить далеко не все граждане и организации, поскольку будут юридические причины для отказа.



Как уточнил адвокат Константин Ерохин, для получения компенсаций необходимо будет направить запрос через систему электронного документооборота «Мои документы».



«Я думаю, формы тоже будут все разработаны и в рамках этого запроса необходимо будет указать: номер административного производства, номер исполнительного производства, размер взысканного штрафа и подтверждение его реального взыскания. То есть, либо это добровольная оплата, тогда платежное поручение, либо постановление пристава, и возбуждение исполнительного производства и последующее списание, если штраф списали принудительно. Когда сам человек отказался или не успел его оплатить», — пояснил специалист.



По его словам, процедура рассмотрения запроса, вероятно, составит порядка 5-10 дней. В результате на указанные реквизиты организации или физического лица будет произведена выплата денежных средств.



Также Ерохин обратил внимание на то, что в предлагаемой инициативе не предусматривается возврат штрафов, которые были уплачены за нарушение режима самоизоляции.



«Хорошо это или плохо — можно гадать, но я считаю, что в целом инициатива отличная, поскольку штрафов было взыскано достаточно, где-то они были необоснованно высокие, то есть сейчас получить эти деньги будет отличным решением», — резюмировал эксперт.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин объявил амнистию по коронавирусным нарушениям с 1 июня — теперь власти города прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за несоблюдение соответствующих требований.

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Кроме того, правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные уплаченные штрафы, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19. Компенсация будет предоставляться при обращении в центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря текущего года.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу об амнистии. Она назвала решение мэра Москвы оправданным и мудрым, поскольку нарушение ограничений на сегодняшний день «не является общественно опасным деянием».

С 15 марта в Москве было отменено требование по ношению медицинских масок в общественных местах, включая и общественный транспорт. Отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.