Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство согласовало повышение прожиточного минимума и МРОТ на 10%
Мир
В Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Мир
КНР призвала создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из РФ и Украины
Наука
В России разработали систему предупреждения столкновения беспилотников
Мир
Представителей РФ не пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы
Мир
Бивалютная зона введена в Запорожской области
Мир
Глава Россотрудничества рассказал о желающих переехать в Россию американцах
Экономика
Экономист предрек изменение решения США по лицензии РФ по госдолгу
Мир
Южная Корея и США выпустили две ракеты в ответ на испытания КНДР
Мир
ПВО РФ с начала спецоперации сбила около 90 беспилотников «Байрактар»
Общество
В Белгородской области продлили желтый уровень опасности терроризма
Сюжет:

Собянин объявил ковидную амнистию в Москве

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных нарушений. Амнистия вступит в силу с 1 июня по решению мэра города Сергея Собянина. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба градоначальника.

Помним лихо: ждет ли Россию новая вспышка ковида
Коллективный иммунитет за четыре месяца снизился почти вдвое, темпы вакцинации — втрое

«Правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Кроме того, будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений», — говорится в сообщении.

Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19.

Реклама

Компенсация будет предоставляться в при обращении в центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря текущего года. Для этого нужно будет предоставить постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа.

Отмечается, что в общей сложности правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 млрд рублей, что «в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей».

27 апреля Собянин сообщил, что в городе заболеваемость COVID-19 находится на самом низком уровне. Он отметил тогда, что столица «пережила» быстро распространившийся штамм коронавируса «Омикрон». По его словам, этот вариант вируса провел «высокую иммунизацию населения и пока отступил».

С 15 марта в Москве также было отменено требование по ношению медицинских масок в общественных местах, включая и общественный транспорт. Отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф.Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022