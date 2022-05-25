Собянин объявил ковидную амнистию в Москве

Власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных нарушений. Амнистия вступит в силу с 1 июня по решению мэра города Сергея Собянина. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба градоначальника.

«Правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Кроме того, будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений», — говорится в сообщении.

Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19.

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Компенсация будет предоставляться в при обращении в центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря текущего года. Для этого нужно будет предоставить постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа.

Отмечается, что в общей сложности правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 млрд рублей, что «в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей».

27 апреля Собянин сообщил, что в городе заболеваемость COVID-19 находится на самом низком уровне. Он отметил тогда, что столица «пережила» быстро распространившийся штамм коронавируса «Омикрон». По его словам, этот вариант вируса провел «высокую иммунизацию населения и пока отступил».

С 15 марта в Москве также было отменено требование по ношению медицинских масок в общественных местах, включая и общественный транспорт. Отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и другие ограничения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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