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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве находится на самом низком уровне за весь период пандемии
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Мэр Москвы Сергей Собянин 27 апреля сообщил, что заболеваемость коронавирусом в столице находится на самом низком уровне.

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«Большинство волн [коронавируса] мы пережили, сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии — раз в 70 ниже пиковых значений», — сказал он в интервью телеканалу ТВЦ.

Градоначальник также подчеркнул, что Москва «пережила» штамм коронавируса «Омикрон», который очень быстро распространялся. Собянин выразил мнение, что этот вариант вируса провел «высокую иммунизацию населения и пока отступил».

Ранее в среду заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в России относительно стабильной.

Между тем 23 апреля основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

22 апреля сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 45,2 до 43,7%.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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