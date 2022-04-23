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Эксперт спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников

Ученый Исаев: подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая
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После майских праздников может произойти подъем уровня заболеваемости, вызванной коронавирусом. Об этом заявил ТАСС в субботу, 23 апреля, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

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«Судя по тому, как новая волна коронавируса распространяется в других странах, можно предположить, что подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты», — отметил он.

По мнению Исаева, на данный момент наибольший рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в КНР, Корее, Гонконге, Новой Зеландии и Австралии. Там зафиксировали новые виды «Омикрон»-штамма — BA.4 и BA.5.

«Пока ни один из этих штаммов официально не обнаружен в России. Однако надо понимать, что в нашей стране обнародование данных по секвенированию происходит с существенной задержкой примерно в месяц», — предупредил ученый.

Ранее, 21 апреля, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм COVID-19 «Дельта» практически исчез из России, однако может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму.

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации. В ведомстве отметили, что в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 233 случая заболевания ковидом. Так, показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тыс. населения, что на 20,4% ниже, чем неделей ранее. Также в ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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