В Роспотребнадзоре заявили об исчезновении штамма COVID-19 «Дельта» в РФ

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм COVID-19 «Дельта» практически исчез из России.

В беседе с «РИА Новости» в четверг, 21 апреля, специалист рассказал, что заражений этим вариантом коронавируса в России уже практически не фиксируется, однако он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму.

По словам Хафизова, единичные случаи заражения штаммом «Дельта» фиксировались в конце марта и начале апреля, пишет RT.

«После этого «Дельта» уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», — пояснил Хафизов.

Он отметил, что после приобретения большинством людей иммунитета к определенному штамму меняются условия для этого варианта вируса, он становится менее «успешным», уступая место иным вариантам, отмечает телеканал «Звезда».

20 апреля Камиль Хафизов рассказал, что в России не выявлено новых штаммов коронавируса, доминирующим вариантом в стране по-прежнему является «Омикрон». Ученый отметил, что среди новых случаев COVID-19 доминируют две сублинии «Омикрона» — ВА.1 и ВА.2 («стелс-Омикрон»), при этом доля этих штаммов к концу марта достигла 80% и существенно с тех пор не меняется, уточняет телеканал «360».

Эксперт пояснил, что такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции, пока не появится кардинально новый штамм или большинство людей не получит иммунитет к первому и второму вариантам вируса, отмечает «Москва 24».

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации. В ведомстве отметили, что в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 233 случая заболевания ковидом. Так, показатель заболеваемости составил 51,95 на 100 тыс. населения, что на 20,4% ниже, чем неделей ранее, пишет НСН. Также в ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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