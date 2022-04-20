Эксперт Хафизов рассказал о выявлении новых штаммов коронавируса в России

В России не выявлено новых штаммов коронавируса, доминирующим вариантом в стране по-прежнему является «Омикрон». Такое заявление сделал 20 апреля руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с «РИА Новости».

«За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний «Омикрона» BA.4, BA.5, и рекомбинантных штаммов XE, XD и других», — сказал Хафизов.

Ученый отметил, что среди новых случаев COVID-19 доминируют две сублинии «Омикрона» — ВА.1 и ВА.2 («стелс-Омикрон»), при этом доля этих штаммов к концу марта достигла 80% и существенно с тех пор не меняется.

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидемситуации. Как сообщает ведомство, коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска. Уточняется, что по итогам 15-й недели года в стране зарегистрировано 76 233 случая COVID-19.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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