В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с COVID-19 в России

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России сейчас относительно стабильная, заявила 27 апреля в беседе с «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При этом, по ее словам, подъемы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего теплого времени года. Особенно вероятен рост числа заболевших при появлении в России нового эпидемически значимого варианта вируса.

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная. Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит свое отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости», — сказала Пшеничная.

Осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, коронавирус также может вновь активизироваться, заметила эксперт Роспотребнадзора. Она порекомендовала подготовиться к этому времени и своевременно пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19.

Ранее, 23 апреля, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев спрогнозировал подъем уровня заболеваемости COVID-19 после майских праздников.

По мнению Исаева, на данный момент наибольший рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в КНР, Корее, Гонконге, Новой Зеландии и Австралии. Там зафиксировали новые виды «Омикрон»-штамма — BA.4 и BA.5. Пока ни один из этих штаммов официально не обнаружен в России, заключил специалист.

19 апреля в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации. В ведомстве отметили, что в России по итогам 15-й недели 2022 года зарегистрировано 76 233 случая заболевания ковидом. Также в ведомстве напомнили, что COVID-19 продолжает угрожать здоровью граждан, особенно находящихся в группе риска.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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