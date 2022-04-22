В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 43,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 45,2%, до 43,7%. Это следует из данных, опубликованных в пятницу, 22 апреля, на портале стопкоронавирус.рф.

По данным портала, прививка первым компонентом вакцин сделана 90 320 287 раз, а полных циклов вакцинации в стране провели 86 465 330.

При этом, как отметил 15 апреля специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, распространение штамма коронавируса «Омикрон» ведет к обновлению коллективного иммунитета в стране, который сформировался еще при первых вариантах вируса. Он добавил, что при сегодняшнем распространении вируса с такими клиническими проявлениями как насморк и симптомы ОРВИ болеют только около 10% граждан. Снизилось и число госпитализаций. Между тем эксперт порекомендовал лицам из групп риска быть осторожными, так как у них больше вероятность попасть в больницу.

Ранее, 12 апреля, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в мае-июне в России снова возможны подъемы заболеваемости.

Медики рекомендуют пройти ревакцинацию, которая поможет людям в группе риска: возрастным, с тяжелыми болезнями, а также тем, кто переболел или был вакцинирован больше года назад.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Граждан прививают бесплатно одним из семи зарегистрированных в стране препаратов — «Спутником V», ставшим первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутником Лайт», «Спутником М», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «КовиВаком» и «Конвасэлом».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.