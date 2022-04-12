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Общество
Мурашко предупредил о рисках новой волны COVID-19 в РФ

Мурашко предупредил о рисках новой волны COVID-19 в РФ

Мурашко: риски новой волны заболеваемости COVID-19 в РФ существуют
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Новый подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце мая — июне. Такое заявление сделал во вторник, 12 апреля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости, констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся», — сказал он на телеканале «Россия 24».

Министр отметил, что в настоящее время идет спад заболеваемости COVID-19, однако до 200 тыс. пациентов одновременно еще наблюдаются в медицинских организациях.

Также глава ведомства напомнил про наиболее уязвимые категории людей перед коронавирусом, которым необходимо быть внимательнее к себе в этот период: лица старшего возраста, и имеющие хронические заболевания и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мурашко также добавил, что, выписываясь из медицинской организации, важно пройти углубленную диспансеризацию и следующие шесть месяцев уделять пристальное внимание к своему здоровью.

Ранее, 7 апреля, в беседе с «Известиями» глава Минздрава России Михаил Мурашко не исключил риска возникновения новой волны COVID-19.

По его словам, российские специалисты разработали и зарегистрировали новую форму препарата от COVID-19. У России есть все возможности для минимизации рисков новой волны COVID-19 при грамотном поведении населения и приверженности к профилактическим мерам, убежден Мурашко.

5 апреля Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира. Показанием к применению препарата является лечение коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания.

В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшую неделю рост заболеваемости COVID-19 нового типа зафиксирован в трех субъектах России: в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Как отметила в ходе совещания глава ведомства Анна Попова, уровень заболеваемости COVID-19 в целом по стране всё еще остается высоким.

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина уточнила, что в России преобладает «Омикрон»-штамм BA.2, или «стелс-Омикрон». Доля этого варианта коронавируса, по ее словам, выросла до 80%.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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