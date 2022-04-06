Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира. Об этом в среду, 6 апреля, говорится в данных Госреестра лекарственных средств.

Согласно данным реестра, препарат в форме капсул разработала Обнинская химико-фармацевтическая компания. Он был зарегистрирован 5 апреля. Дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года.

Отмечается, что показанием к применению препарата является лечение коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания.

Ранее, 1 апреля, Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость пациента с интервалом в три недели.

20 марта директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон». 19 марта глава центра заявил, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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