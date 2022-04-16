Иммунолог заявил об обновлении иммунитета к COVID-19 после «Омикрона»

Распространение штамма коронавируса «Омикрон», который в большинстве случаев переносится бессимптомно, ведет к обновлению коллективного иммунитета в стране, который сформировался при первых вариантах вируса. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«При сегодняшнем распространении вируса с клиническими проявлениями (насморком, симптомами ОРВИ) болеют только около 10%. Идет ускоренное распространение новой конструкции вируса («Омикрон». — Ред.). Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета. Он уже немножко устарел, потому что вирус изменился, а это идет обновление коллективного иммунитета», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт также отметил, что распространение штамма «Омикрон» привело к снижению числа госпитализаций. Однако он порекомендовал лицам из групп риска быть осторожными, так как у них больше вероятность попасть в больницу.

«Единственное, что требуется сегодня, — это ревакцинация, которая поможет людям в группе риска: возрастным, с тяжелыми болезнями, а также тем, кто переболел или был вакцинирован больше года назад», — подытожил Жемчугов.

Ранее в этот день заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва вышла на минимальные показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом, новая волна заболеваний в ближайшее время не прогнозируется.

По ее словам, в среднем за день госпитализируют от 170 до 190 человек с коронавирусом.

Ранее, 14 апреля, инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что россиянам стоит ждать новую волну заболеваемости через полтора месяца.

До этого, 12 апреля, в Роспотребнадзоре предупредили, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер.

В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости.

В России доля подвида «Омикрон»-штамма BA.2, или «стелс-Омикрона», коронавируса превысила 90% от всех фиксируемых случаев COVID-19, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE. Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикроном».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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