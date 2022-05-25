Помним лихо: ждет ли Россию новая вспышка ковида

Тема коронавируса почти исчезла из новостей, но cам COVID-19 никуда не пропал: ежедневно вирусом заражаются тысячи россиян, продолжаются госпитализации. По данным оперштаба, коллективный иммунитет с начала этого года упал с 63,2 до 36,8%. Просели и темпы вакцинации — за минувшую неделю прививку от COVID-19 сделали лишь 300 тыс. россиян — 0,21% населения страны. Стоит ли опасаться новой вспышки ковида в ближайшем будущем, «Известиям» рассказали специалисты Роспотребнадзора и вирусологи.

Заболеваемость падает, но не везде

На 24 мая в России выявлено 3,8 тыс. новых случаев коронавируса, госпитализировано 2,5 тыс. человек, следует из официальной статистики оперштаба по борьбе с COVID-19. Неделей ранее было зарегистрировано 4,1 тыс. случаев (2,8 тыс. госпитализаций), месяц назад, 26 апреля, — 7,1 тыс. (3,1 тыс. госпитализаций).

Коронавирус в России постепенно отступает, хотя карта заболеваемости по регионам до сих пор остается «красной»: в большинстве субъектов страны регистрируют более 150 случаев на 100 тыс. населения за последние семь суток. Среди исключений — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, республики Алтай, Хакасия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Ивановская область. В этих регионах зафиксировано менее 30 заражений на 100 тыс. населения за семь суток.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заболеваемость ковидом тоже в целом снижается, хотя бывают и отскоки вверх: так, в некоторые даты второй половины мая количество выявленных случаев составляло 370 тыс., а в другие — около 700 тыс. 23 мая зарегистрировано 193,5 тыс. новых случаев.

22 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на открытии 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что проблема коронавируса «не решена». По его словам, почти в 70 странах заболеваемость продолжает расти — при том что количество проводимых тестов на коронавирус по всему миру уменьшается.

Между тем коллективный иммунитет к ковиду в России снижается. Это следует из данных оперштаба. Так, на 29 апреля он составлял 42,9%, а на 20 мая — уже 36,8%. В январе 2022 года коллективный иммунитет был на уровне 63,2%.

— Снижение коллективного иммунитета объясняется постепенным исчезновением антител у тех, кто привился или переболел более полугода назад, — пояснили «Известиям» в оперштабе.

Помним лихо_2 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

С такой оценкой не согласился член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

— «Омикроном» у нас в стране переболело гораздо больше людей, чем показывает статистика. Во-первых, у этого варианта мягче симптоматика, а во-вторых, люди боятся оказаться на карантине и потому не обращаются к врачам. Таким образом, у нас много как привитых, так и переболевших граждан — поэтому в целом кривая заболеваемости снижается. Я бы предположил, что сейчас коллективный иммунитет составляет примерно 70%, — рассказал он «Известиям».

Ждать ли новую вспышку

Темпы вакцинации в России медленные. За неделю с 13 по 20 мая первый компонент прививки от ковида получили 300 тыс. россиян — это 0,21% от населения страны. Неделей ранее — с 6 по 13 мая — вакцинировались 200 тыс. — 0,14% населения. Так же было и на неделе с 29 апреля по 6 мая, следует из данных сайта «Стопкоронавирус». На пике вакцинации прививалось порядка 800–900 тыс. человек в неделю.

Со временем иммунитет снижается, поэтому к осени организму следует «напомнить» о существовании коронавируса и привиться, если подойдет срок, напомнил замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Осень — это время, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе сезонными коронавирусами. В связи с тем, что COVID-19 всё больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV-2 также может активизироваться, — сказала она «Известиям».

Россиянам не стоит забывать о вакцинации от ковида — особенно группам риска, уверен Сергей Нетесов.

— На мой взгляд, нам очень нужна вакцина непосредственно от «Омикрона», поскольку вакцины от уханьского штамма защищают от этого варианта лишь на 25–30%. Речь не идет о модификации «Спутника V» или «Лайт» — нужен новый препарат. А уханьского штамма с нами нет уже практически год, — отметил вирусолог.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации, но в центре разрабатывают вакцину, защищающую от нескольких вариантов коронавируса.

Сейчас на графике заболеваемости в России видны небольшие волны, и это нормально. После массовых публичных мероприятий заболеваемость населения немного подрастает, потом снова уменьшается, продолжил Сергей Нетесов.

Что касается большого числа госпитализаций относительно количества заболевших, то нужно понимать, что госпитализируется человек не в тот день, когда у него был обнаружен коронавирус, а когда болезнь принимает тяжелое течение, заметил вирусолог. Обычно лаг между этими событиями составляет от четырех до 10 дней.

— Сколько продлится затишье — мы не знаем. Потому что коронавирус всё равно продолжает циркулировать, хоть и в малых объемах, что может привести к образованию его новых субвариантов. К тому же мы пока не знаем, как долго сохраняется иммунитет после того, как человек переболел «Омикроном», — сказал Сергей Нетесов.