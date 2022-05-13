Не укольно: в России возбудили 1101 дело о продаже COVID-сертификатов

В России возбудили 1101 уголовное дело о незаконной продаже документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 . Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой руководителем МВД РФ. Документ имеется в распоряжении «Известий». В нем отмечается, что 999 дел связано с незаконной реализацией сертификатов о вакцинации, а также справок о медотводе, еще 102 дела — с реализацией QR-кодов . При этом в комиссии признают, что по-прежнему остается проблемой привлечение к уголовной ответственности за подобные правонарушения. Эксперты считают, что от подделок медицинских документов спасет лишь цифровизация здравоохранения.

Сложно наказать

Как выяснили «Известия», в России с 2020 года было возбуждено 1101 уголовное дело о незаконной продаже документов, которые подтверждают, что гражданин сделал прививку от коронавируса. Всего было выявлено свыше 2,5 тыс. фактов таких нарушений, однако привлечь к ответственности виновных удавалось не всегда . Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, заседание которой прошло в конце апреля. В МВД «Известиям» подтвердили подлинность документа.

«Особое внимание в органах внутренних дел РФ уделялось пресечению фактов незаконного оборота прививочных сертификатов, фиктивных справок, ПЦР-тестов и QR-кодов, предоставляющих право освобождения от вакцинации, а также выявлению должностных лиц медицинских учреждений, злоупотребляющих должностными полномочиями», — говорится в документе за подписью председателя комиссии, главы МВД Владимира Колокольцева.

В нем отмечается, что привлекать виновных к ответственности долгое время не получалось, так как не было нормативной регламентации юридического понятия «медицинские документы». Ситуация отчасти изменилась только в октябре прошлого года. По инициативе МВД приказами Минздрава России были утверждены форма, а также новый вид таких документов и порядок их выдачи .

Не укольно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Таким образом, при наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, незаконные действия с сертификатами и QR-кодами влекут уголовную ответственность. Противоправные деяния, связанные в том числе с оформлением, выдачей сертификата и QR-кода, могут быть квалифицированы как должностные преступления, например дача взятки, злоупотребление служебными полномочиями, служебный подлог », — отмечается в решении правительственной комиссии.

Как сообщается в документе, 999 уголовных дел связано с незаконной реализацией сертификатов о вакцинации, а также справок о медотводе, еще 102 — с реализацией QR-кодов.

Кроме того, было заблокировано 3224 сайта, через которые велся незаконный оборот указанных документов . Всего в СМИ, интернете и иных ресурсах выявлен 1151 факт распространения заведомо недостоверной информации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем проблемным остается вопрос привлечения к уголовной ответственности медицинских работников, причастных к совершению противоправных действий, отмечается в документе.

В связи с этим комиссия рекомендует губернаторам принять дополнительные меры: оборудовать пункты вакцинации системами видеонаблюдения, а также развести функции медработников, которые делают прививки и вносят данные о вакцинации на портале госуслуг . Кроме того, руководителям территориальных структур МВД предлагается организовать совместную работу со службами безопасности предприятий, на которых вакцинация обязательна.

Может дело в камере

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что от подделок медицинских документов спасет цифровизация системы здравоохранения . В том числе и установка камер видеофиксации, о которых говорится в документе правкомиссии.

— Ужесточением наказания ничего не решить, так как важна не сама мера наказания, а правоприменительная практика. Потому что если факт подделки нигде не зафиксирован, то очень сложно доказать, что именно этот человек это подделал . Это может быть не только COVID-сертификат, а любой медицинский документ, — пояснил он «Известиям».

При этом, по его словам, сама проблема со справками и ПЦР-тестами на COVID-19 уже не очень актуальна в России.

Не укольно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Не думаю, что сейчас их кто-то поделывает, так как они перестали требоваться . Конечно, подделка документов — это плохо. В отношении таких лиц должны принимать меры и сами администрации медицинских учреждений, и страховые компании, — уверен он.

Его коллега, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что нынешнего наказания за эти правонарушения достаточно.

— Главное — это не жесткость, а неотвратимость наказания . Поэтому подделка документов, в том числе медицинских, — это стандартная статья, которая есть в УК РФ, — считает парламентарий.

По его мнению, каждое из 1101 уголовного дела должно быть доведено до суда, а виновные наказаны.