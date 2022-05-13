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Не укольно: в России возбудили 1101 дело о продаже COVID-сертификатов

Как власти планируют реагировать на фальшивые справки о вакцинации
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В России возбудили 1101 уголовное дело о незаконной продаже документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой руководителем МВД РФ. Документ имеется в распоряжении «Известий». В нем отмечается, что 999 дел связано с незаконной реализацией сертификатов о вакцинации, а также справок о медотводе, еще 102 дела — с реализацией QR-кодов. При этом в комиссии признают, что по-прежнему остается проблемой привлечение к уголовной ответственности за подобные правонарушения. Эксперты считают, что от подделок медицинских документов спасет лишь цифровизация здравоохранения.

Сложно наказать

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Как выяснили «Известия», в России с 2020 года было возбуждено 1101 уголовное дело о незаконной продаже документов, которые подтверждают, что гражданин сделал прививку от коронавируса. Всего было выявлено свыше 2,5 тыс. фактов таких нарушений, однако привлечь к ответственности виновных удавалось не всегда. Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, заседание которой прошло в конце апреля. В МВД «Известиям» подтвердили подлинность документа.

«Особое внимание в органах внутренних дел РФ уделялось пресечению фактов незаконного оборота прививочных сертификатов, фиктивных справок, ПЦР-тестов и QR-кодов, предоставляющих право освобождения от вакцинации, а также выявлению должностных лиц медицинских учреждений, злоупотребляющих должностными полномочиями», — говорится в документе за подписью председателя комиссии, главы МВД Владимира Колокольцева.

В нем отмечается, что привлекать виновных к ответственности долгое время не получалось, так как не было нормативной регламентации юридического понятия «медицинские документы». Ситуация отчасти изменилась только в октябре прошлого года. По инициативе МВД приказами Минздрава России были утверждены форма, а также новый вид таких документов и порядок их выдачи.

Не укольно
УК РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Таким образом, при наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, незаконные действия с сертификатами и QR-кодами влекут уголовную ответственность. Противоправные деяния, связанные в том числе с оформлением, выдачей сертификата и QR-кода, могут быть квалифицированы как должностные преступления, например дача взятки, злоупотребление служебными полномочиями, служебный подлог», — отмечается в решении правительственной комиссии.

Как сообщается в документе, 999 уголовных дел связано с незаконной реализацией сертификатов о вакцинации, а также справок о медотводе, еще 102 — с реализацией QR-кодов.

Кроме того, было заблокировано 3224 сайта, через которые велся незаконный оборот указанных документов. Всего в СМИ, интернете и иных ресурсах выявлен 1151 факт распространения заведомо недостоверной информации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем проблемным остается вопрос привлечения к уголовной ответственности медицинских работников, причастных к совершению противоправных действий, отмечается в документе.

В связи с этим комиссия рекомендует губернаторам принять дополнительные меры: оборудовать пункты вакцинации системами видеонаблюдения, а также развести функции медработников, которые делают прививки и вносят данные о вакцинации на портале госуслуг. Кроме того, руководителям территориальных структур МВД предлагается организовать совместную работу со службами безопасности предприятий, на которых вакцинация обязательна.

Может дело в камере

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов считает, что от подделок медицинских документов спасет цифровизация системы здравоохранения. В том числе и установка камер видеофиксации, о которых говорится в документе правкомиссии.

— Ужесточением наказания ничего не решить, так как важна не сама мера наказания, а правоприменительная практика. Потому что если факт подделки нигде не зафиксирован, то очень сложно доказать, что именно этот человек это подделал. Это может быть не только COVID-сертификат, а любой медицинский документ, — пояснил он «Известиям».

При этом, по его словам, сама проблема со справками и ПЦР-тестами на COVID-19 уже не очень актуальна в России.

Не укольно
Оформление сертификата COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Не думаю, что сейчас их кто-то поделывает, так как они перестали требоваться. Конечно, подделка документов — это плохо. В отношении таких лиц должны принимать меры и сами администрации медицинских учреждений, и страховые компании, — уверен он.

Его коллега, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что нынешнего наказания за эти правонарушения достаточно.

Главное — это не жесткость, а неотвратимость наказания. Поэтому подделка документов, в том числе медицинских, — это стандартная статья, которая есть в УК РФ, — считает парламентарий.

По его мнению, каждое из 1101 уголовного дела должно быть доведено до суда, а виновные наказаны.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что установка видеокамер в каждом медицинском кабинете — вряд ли хорошая идея. По его словам, ее пытались организовать много лет назад, но ничего из этого не получилось, так как проконтролировать действия всего медперсонала таким образом очень сложно. При этом эксперт считает, что такие цифровые системы нужны в тех структурах здравоохранения, где выдаются официальные документы, чтобы за этой процедурой был очень строгий контроль.

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