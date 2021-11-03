Обман веществ: Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации

Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл «Известиям» принцип работы теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался от COVID-19 или купил поддельный сертификат . В качестве маркера специалисты используют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в «Спутнике V». Этот вирус достаточно редок, поэтому, скорее всего, человек не встречался с ним до введения вакцины, пояснил Александр Гинцбург. Тем временем в Сети количество объявлений о продаже поддельных сертификатов выросло в 20 раз, рассказали эксперты. Откликаясь на такие предложения, пользователи не только рискуют попасть под уголовную ответственность, но и передают злоумышленникам персональные сведения и данные о банковской карте, позволяющие снять деньги, предупредили специалисты.

Тест уполномочил заявить

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19 . Об этом «Известиям» рассказал директор центра Александр Гинцбург. Этот аденовирус используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт» как «транспорт» для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса.

— Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му . Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека , это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — сказал Александр Гинцбург.

Обман веществ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, в центре уже около месяца проводят подобный анализ. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения.

— Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы , — уточнил Александр Гинцбург.

Пока проверено около 50–60 человек, но работа продолжается.

Опасное предложение

В последнее время количество предложений о продаже сертификатов о вакцинации растет . Большинство объявлений опубликованы в чатах Telegram, сообщили «Известиям» в Group-IB. В таких беседах от 500 до 12 тыс. участников, уточнили там. Также продавцы создают сайты и страницы в социальных сетях.

— С начала сентября специалисты Digital Risk Protection Group-IB выявили 3158 новых предложений о продаже сертификатов о вакцинации. Это в 20 раз выше показателей лета 2021 года , — рассказали в компании.

Кроме сертификатов о вакцинации продавцы подделок предлагают купить положительные или отрицательные ПЦР-тесты, справки на наличие или отсутствие антител к COVID-19, QR-коды и медотводы от вакцинации, сообщили в Group-IB. Там напомнили, что за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность (по ст. 327 УК РФ). Кроме того, покупатели фальшивых сертификатов могут столкнуться с мошенниками, которые похищают деньги или данные банковских карт , предупредили специалисты.

Обман веществ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, злоумышленники паразитируют не только на теме подделок. На одном из свежих мошеннических сайтов от имени несуществующего учреждения — Федеральной организации по борьбе с COVID-19 — обещают выплаты «от нашего правительства» в размере 9879 рублей, сообщили в Group-IB. На сайте сказано, что матпомощь якобы уже получили 23 млн человек на общую сумму 19 млрд рублей. Потенциальной жертве предлагают заполнить форму: ввести данные получателя и все реквизиты банковской карты, включая CVV-код. Деньги якобы приходят в течение пяти рабочих дней.

— На самом деле человек передает мошенникам сведения о себе, своей банковской карте. Он может сразу потерять деньги, а его персональные данные могут быть проданы или использованы в другой мошеннической схеме, — предупредил ведущий аналитик Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.

Но это неточно

Если же вернуться к тесту для проверки сведений о вакцинации, биологический маркер не может считаться на 100% точным , считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Векторная вакцина — двухсоставная. Аденовирусные белки (в данном случае Ad26) клетка очень быстро «переваривает». Период полураспада в организме этой белковой компоненты — 6–12 часов. То, что несет в себе аденовирус, а именно часть, которая экспрессируется как S-белок коронавируса, начнет присутствовать в клетке, начиная с трех часов, достигнет пика через 48 часов и будет экспрессироваться еще несколько недель. Поэтому к S-белку и нарабатывается иммунитет, формируются антитела IgG. Если у человека не было предсуществующих антител к аденовирусу 26-му, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за короткого времени присутствия в организме , — сказал эксперт «Известиям».

По мнению Павла Волчкова, более точный результат теста можно получить, если сравнивать образец крови человека, сданный до вакцинации, с пробой, взятой на месте же после прививки.

Предложенный анализ не может дать безошибочного ответа, купил человек поддельный сертификат или прошел вакцинацию на самом деле, согласен директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов.

Обман веществ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Два компонента — Ad5 и Ad26 — как раз применялись потому, что по расчету создателей люди уже могли до момента введения вакцины встречаться или с одним, или с другим аденовирусом. Наличие этих антител может снизить эффективность вакцины, и именно поэтому применяется два компонента. Шансы, что в одном организме есть антитела к обоим аденовирусам, довольно малы, — сказал эксперт.