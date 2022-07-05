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Хорошо нам отдохнуть: в России появятся спецзастройщики курортов

Как в стране устраняют дефицит качественных гостиниц и апартаментов
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В России ожидается появление специализирующихся на курортной недвижимости девелоперов. Сейчас дефицит таких объектов в стране — около 2 млн кв. м. В число основных игроков могут войти федеральный застройщик «ГК «Самолет», «РКС Девелопмент», ГК «Алеан» и другие. Направление привлекательно для крупных компаний, но важно иметь административный ресурс на месте, говорят эксперты. Например, в Сочи уже зашел крупнейший застройщик страны — ПИК.

Еще один стимул

Спрос на отечественные курорты начал заметно расти после пандемии, когда закрылось большинство зарубежных направлений для отдыха. В 2022 году тренд получил еще больший толчок для развития. В июле спрос на курортную недвижимость очень высокий — в такой ситуации наиболее качественные объекты на юге страны устанавливают цены за ночь в стандартном номере в 50–70 тыс. рублей, рассказала «Известиям» заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

— Стратегия развития курортной недвижимости обычно формируется у крупных федеральных игроков, в портфеле которых уже есть гостиничные объекты, — сказали «Известиям» в банке ДОМ.РФ.

«Известия» уже писали, что в России существует дефицит курортной недвижимости — он составляет около 2 млн кв. м. Сегмент включает отели, в том числе с развитой инфраструктурой, апартаменты, виллы, гостиницы, конгресс-центры, различные форматы для активного и спокойного отдыха, уточнила коммерческий директор застройщика «Сочи-Парк пять плюс» Елена Кабешева.

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Строительство жилого дома в Сочи
Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Это привело к необходимости застройщиков, специализирующихся на подобных объектах. В число основных игроков может войти ГК «Самолет» (занимает вторую строчку после ПИК в рейтинге самых крупных девелоперов страны), рассказали «Известиям» источники на рынке недвижимости. О подобных планах рассказали в «РКС Девелопмент», ГК «Алеан» (включает крупную туроператорскую компанию), «Сочи-Парк пять плюс».

Теоретически в сегменте курортной недвижимости может работать любой девелопер, но знание специфики этого рынка и наличие контактов в местной администрации — важное преимущество, отметили в девелоперской компании Level Group.

Например, осенью 2020-го на рынок Сочи вышла ПИК. «Известия» направили запрос в ПИК и ГК «Самолет».

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На основных курортных направлениях наблюдается серьезный дефицит предложения, который не сможет быть устранен за год-два, считает директор отдела стратегического консалтинга CORE.XP Марина Гордеева. Особенно не хватает проектов с развитой инфраструктурой. Чтобы устранить дефицит, потребуется 10–15 лет, согласна Елена Кабешева.

Составляющие части

Качественная курортная недвижимость — комплексы, сочетающие в себе апартаменты, таунхаусы, виллы, а также гостиничные номера в формате классического отеля или апарт-отеля и инфраструктуру в виде SPA, бассейнов, ритейла, развлекательной (анимационной) и деловой составляющих, перечислила региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова.

ГК «Алеан» первой в стране внедрила концепцию «Ультра всё включено» (UALL) в своих гостиницах, утверждает глава группы Илья Уманский. Сегодня сеть отелей насчитывает уже пять объектов уровня «четыре звезды» и «пять звезд» в Краснодарском крае.

— Сейчас проектируем и готовимся к началу строительства этой осенью еще двух отелей на побережье. И на этом останавливаться не собираемся, — заверил Илья Уманский.

Это большие гостиничные комплексы емкостью от 400 номеров на площади 6 га, их инфраструктура предполагает, что турист может вообще не покидать территорию во время всего отдыха, добавил глава «Алеана».

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Строительство жилого комплекса в Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В Анапе принят генплан, и сейчас мы видим выход новых проектов на рынок, которые должны частично покрыть дефицит. Это касается и ряда других курортных городов, — заметил директор по развитию ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян.

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По его мнению, основные направления будущего развития курортного сектора — это коттеджи и таунхаусы, а также квазигостиничное предложение в виде апартаментов под управлением операторов. Прежде в курортных городах строились преимущественно проекты классического жилья, без необходимой в курортной недвижимости инфраструктуры, зон рекреации, добавил Станислав Сагирян.

— Мы планируем развивать курортное направление, рассматриваем несколько новых проектов, в том числе проекты коттеджей и таунхаусов, а в ближайшее время намерены запустить проект апартаментов под управлением гостиничного оператора, — рассказал он.

Для большинства покупателей в курортных проектах важны близость к различной инфраструктуре — курортной, спортивной, медицинской, а также красивые виды, интернет и т.д., напомнила директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова. Немаловажную роль играет и возможность сдавать объект в аренду.

Наиболее высокий уровень развития и одновременно потенциал в России имеют южные регионы — курорты Краснодарского края, где сложились и развиваются курортные кластеры в Сочи, Геленджике, Анапе, Абрау и т.д., отметила Ольга Широкова.

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Строительство жилого дома в Сочи
Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Другие субъекты находятся на самом старте развития, например Кавказские Минеральные Воды, курортные зоны рядом с городами-миллионниками, знаковые локации, такие как Карелия, Мурманская область, Якутия, Камчатка, Сахалин, Алтай и другие, — добавила она.

Потенциал развития курортного строительства в России действительно огромен, и речь идет не только о курортах Краснодарского края Кавказа или Крыма, согласен президент консалтинговой компании Magic Group Александр Перемятов. Примеры точек роста: «Аршан» в Бурятии, «Алханай» в Забайкальском крае, весь Дальний Восток и Сибирь. Масштабные инвестиционные проекты уже начали реализовываться на Байкале, рассказал специалист.

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