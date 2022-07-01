Дефицит предложения курортной недвижимости в России составляет более 2 млн кв. м

В России зафиксирован дефицит курортной недвижимости — в стране не хватает около 2 млн кв. м таких объектов. Об этом в пятницу, 1 июля, заявила заместитель генерального директора проекта MANTERA Seaview residence Елена Кабешева на форуме «Основные тренды развития рынка курортной недвижимости в России».

Дефицит курортного предложения в высокобюджетном сегменте составляет более 300 тыс. кв. м. Прогнозируемый срок покрытия этого дефицита — 10-15 лет.

«С социальными изменениями в обществе, произошедшими после пандемии, когда изменились условия труда, мы увидели первую волну россиян, потянувшихся в теплые регионы. Тренд на увеличение спроса и соответственно дефицит начали усиливаться после последних геополитических событий. Именно сейчас люди готовы инвестировать в аналог летних дач или, наоборот, в недвижимость для зимних периодов. При этом на рынке крайне мало новых проектов, которые бы соответствовали ожиданиям потребителя», — сказала Елена Кабешева.

Особенно дефицитны в настоящий момент проекты, которые не просто являются аналогами жилых комплексов на морских побережьях или других природных аттракциях, а концепции, изначально спроектированные с учетом инфраструктуры, необходимой как для курортного образа жизни, так и для создания мест приложения труда: конференц-залов, отелей, современных SPA.

Также курортные проекты, в отличие от классических жилых комплексов, вносят большой вклад в развитие территорий, обеспечивая условиями для качественного отдыха и заботы о здоровье всех жителей региона, а не только своих резидентов, подчеркнула она.

В год в России запускается менее 10 новых проектов курортной недвижимости. С такими темпами покрыть дефицит можно будет не ранее чем через 10-15 лет. Чтобы увеличить темпы создания и реализации подобных проектов, необходимы меры поддержки, как финансовой со стороны крупных банков, так и административной поддержки глав регионов. Последняя может выражаться в выделении участков с качественными природными характеристиками и проводке коммуникаций, добавила Кабешева.

По словам руководителя направления «Туризм и инфраструктура» банка ДОМ.РФ Ольги Земцовой, госкомпания заинтересована в финансировании таких проектов.

Ранее, в апреле, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков заявлял, что инвестиции в недвижимость на российских курортах в условиях ограничений на зарубежные направления становятся все более рентабельными. В частности, он порекомендовал обратить внимание на небольшие населенные пункты Краснодарского края.

Так, стоимость квадратного метра квартир в поселках Туапсинского района почти в три раза ниже сочинских — от 70 тыс. до 120 тыс. рублей за квадратный метр. Цены на однокомнатные квартиры не превышают 5 млн рублей, притом что средняя цена аренды в курортный сезон составляет порядка 100 тыс. в месяц.

По его словам, еще одним выгодным вариантом для инвестиций является азовское побережье Краснодарского края. Здесь цены на недвижимость в четыре раза ниже сочинских: стоимость квадратного метра квартиры начинается с 60 тыс. рублей. Такого рода инвестиции не всегда дают пассивный доход, но гарантированно сохраняют сбережения от инфляции, подчеркнул эксперт.