Горючая путевка: сорвут ли планы российских туристов пожары в Турции

Лесные пожары охватили более 600 га лесов у курортной зоны Датча в Турции. Их тушению мешает сильный ветер. Очаги стихии находятся менее чем в 20 км от отелей, но российские туристы не сдают купленные билеты. Более того, спрос на поездки в Турцию на 25% превышает возможности авиаперевозчиков. Чтобы удовлетворить потребности россиян, нужно добавить минимум 140 рейсов в неделю на турецкие курорты, рассказали «Известиям» туроператоры. Они прогнозируют превышение спроса над предложением вплоть до конца сезона, даже несмотря на пожары и резкий рост случаев заболевания коронавирусом в Турции.

Дымные берега

Турецкие курорты оказались в зоне риска из-за природных пожаров. Самый крупный из них начиная с 13 июля успел уничтожить более 600 га леса в районе турецкого курорта Датча на побережье Эгейского моря. По словам министра сельского и лесного хозяйства страны Вахита Киришчи, тушению препятствует сильный ветер. По данным на 14 июля, пострадавшими от стихии числятся 19 человек.

Ранее, 10 июля, пожар в районе курорта Бодрум в том же регионе Турции уничтожил около 2 га леса, но к отелям не подошел. 5 июля еще одно возгорание охватило лес в курортном городе Анталья на юге страны. Его удалось локализовать за час. В июне сообщалось о природном пожаре в районе курорта Мармарис на побережье Эгейского моря. Для его тушения потребовалась почти неделя.

Пожары в Турции происходят почти каждый год начиная с середины лета. Обычно экстренные службы локализуют возгорание за два-три дня и огонь не успевает подобраться вплотную к отелям, отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Горючая путевка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В Турции сейчас действительно установилась жаркая погода. Каждый год у них примерно в это время начинает гореть лес. Один раз, в 2018 году, пожары угрожали жизням людей, когда часть территорий отелей сгорела. Сейчас лес горит примерно в 17 – 20 км от туристических зон. То есть туристы даже гари не чувствуют, — подчеркнул он.

Наши курортники уже привыкли к пожарам в Турции, поэтому сообщения о возгораниях не отражаются на туристических планах россиян, добавил эксперт.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в регионе еще минимум на неделю. В ближайшее время столбик термометров зафиксируется на отметке +36 градусов. Из-за этого уровень пожарной опасности возрастет еще сильнее, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

Всё нипочем

Российские туристы не отказываются от путевок из-за пожаров в Турции, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, возгорания находятся в достаточном отдалении от популярных у россиян курортов, очаги быстро локализуют, поэтому отдыху ничего не угрожает.

Информация об эвакуациях из отелей также не поступала, добавил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Мы не получали сообщений ни от граждан, ни от туроператоров об угрозе пожаров. Но, безусловно, держим руку на пульсе. Возгораний действительно много, но пока огонь не достиг курортов, — отметил он.

Турецкое направление продолжает пользоваться спросом у наших туристов, подтверждают в АТОР. Однако турпоток сильно снизился как по сравнению с прошлым, так и с допандемийным 2019 годом, сообщается на сайте ассоциации.

Горючая путевка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Так, в июне 2022 года на курорты Антальи приехали немногим более 400 тыс. туристов из России. Это на 52% меньше, чем в июне 2019 года (865 тыс.). Курорты провинции Мугла на Эгейском побережье в июне 2022 года посетили около 74 тыс. россиян — спад в 59%.

Примерно такое же снижение наблюдается и если сравнивать нынешний год с предыдущим, добавили в ассоциации. За первые 10 дней июля 2022 года (июнь сравнивать некорректно, потому что рейсы в Турцию в 2021 году разрешили только с 21 июня) Турцию посетили на 40 – 50% меньше туристов, чем в тот же период 2021 года.

Ключевой фактор спада, однако, не в пожарах, а в сокращении авиаперевозок, рассказал Алексан Мкртчян.

— Сейчас спрос намного превышает возможности авиаперевозчиков. У нас Турция продается на 10 дней вперед. Поэтому, для того чтобы купить билет, условно, на завтра, нужно встать в лист ожидания. Это связано с сокращением количества авиаперевозок: сейчас в Турцию летает 480 рейсов в неделю, а нужно не менее 620. То есть спрос не удовлетворен примерно на 25%, — отметил он.

В июле 2019 года на главный летний курорт Турции, в Анталью, туроператоры летали из 50 городов России , в июле 2021 года — из 25–30, а сейчас полетные программы туда есть только из 17 городов, отмечают в АТОР.