Опаленные края: площадь природных пожаров в Сибири выросла на 39%

Площадь пожаров в Сибири выросла к середине мая на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Рослесхоза. Особо страдают от них Красноярский край, Новосибирская и Омская области. Раннее начало пожаров и их интенсивность вызваны стечением обстоятельств: жаркой ветреной погодой, палом травы и техногенными факторами, подчеркивают эксперты. По их мнению, в будущем снизить ущерб от стихии можно, увеличив вложения в развитие лесной отрасли — в бюджете надо учитывать необходимость адаптации к изменениям климата, которые всё чаще провоцируют погодные аномалии.

Пламенный привет

По состоянию на 16 мая в России произошло более 12 тыс. природных пожаров на площади почти 5,2 млн га, следует из данных Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). Это на 10 тыс. га меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенное снижение видно почти по всем федеральным округам, но их показатели с лихвой компенсировали регионы Сибири. В СФО площадь пожаров на природных территориях увеличилась год к году на 39% (с 2,34 млн га в 2021-м до 3,26 млн га в 2022-м). Среди субъектов, наиболее сильно пострадавших от лесных пожаров, оказались Красноярский край, Новосибирская и Омская области.

«Известия» запросили самые «горящие» регионы Сибири о причинах такой ситуации. В ответах основными причинами назывались погода и человеческий фактор.

Так, в Омской области подготовка к пожароопасному сезону в лесах завершилась еще 8 апреля, по итогам проверок регион получил статус «готов», заверили «Известия» в администрации губернатора области.

— Основная причина пожаров — неконтролируемый пал сухой растительности, неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Кроме того, в этом году пожарам способствовало раннее установление жаркой погоды без значительных осадков, — отметили в пресс-службе.

Опаленные края Последствия пожара в деревне Каракуль в Омской области, 7 мая 2022 года Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

6 мая на территории Омской области из-за масштабных пожаров ввели режим ЧС.

В Красноярском крае тоже назвали причиной огня небывалую жару.

— В регионе установилась аномальная погода — жаркая и без осадков. В большинстве районов максимально высокие классы пожарной опасности — четвертый и пятый. При таких условиях риски пожаров многократно возрастают. В крае продолжают действовать режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим, — пояснили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Все специалисты лесной отрасли в регионе работают на пределе сил и возможностей, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

— Борьбу с огнем в лесах ведут круглосуточно. С одного ликвидированного пожара группы сразу же перебрасывают на другой. Благодаря профессионализму и максимальной самоотдаче удалось не допустить переходов огня из леса на жилые дома, — сообщили там.



На сегодняшний день особый противопожарный режим введен на территории почти 50 субъектов федерации. При этом 77 регионов признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, шесть ограниченно готовы, им надлежит доукомплектовать штат лесных пожарных и завершить подготовку лесопожарной техники , заверили в пресс-службе Рослесхоза. Там отметили, что все субъекты готовы к ликвидации лесных пожаров в первые сутки.

Роковые обстоятельства

Обычно лесные пожары возникают летом, пояснил директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Андрей Щеголев, но в этом году они уже в мае охватили часть регионов, в том числе на юге Сибири. Это стало следствием неблагоприятного стечения обстоятельств, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Опаленные края Пострадавшая от пожара кошка на развалинах сгоревшего дома в деревне Лакино Большемуртинского района Красноярского края, 13 мая 2022 года Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— В Южной Сибири все негативные факторы наложились друг на друга: достаточно долгий период высокой температуры без осадков, сильные ветры, и вот всё загорелось, ­— отметил координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF Россия Константин Кобяков.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, аномальной жары в 30–33 градуса, которая установилась этой весной в некоторых регионах Южной Сибири, не было там в течение десятилетий. Одновременно стояла сухая погода без осадков.



— До среды, 18 мая, ситуация сохранится с четвертой-пятой степенью пожароопасности. А 19 мая туда подойдет холодный фронт, который сейчас уже пересекает Западную Сибирь, пойдут ливни, дожди, грозы, ситуация должна несколько улучшиться, — прогнозирует Евгений Тишковец.

По словам Андрея Щеголева, человеческий фактор в возникновении лесных пожаров тоже нельзя исключить.



— В Сибирь пожары приходят с первым теплом, причем начинаются с травяных палов, то есть сжигания сухой травы. Чаще всего именно они причиняют самый большой вред населенным пунктам, что мы видим и сейчас, — пояснил эксперт.

На полях, которые зарастают лесом или кустарником, используются и так называемые профилактические выжигания, которые тоже пожароопасны, рассказал он.

Именно с полей огонь чаще всего приходит в леса, согласен заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

— Люди, которые поджигают сухую траву, почему-то думают, что в состоянии контролировать распространение огня. Это ошибка. Во время сильного ветра не спасают даже водные преграды, огонь распространяется со скоростью 10–15 м за минуту. В городе Уяр, где сгорело около 200 домов, пожар пришел с полей, а из-за сильного ветра люди успели только схватить документы, прежде чем их хозяйства загорелись, — отметил депутат.

Опаленные края Сухая трава горит в Коченевском районе Новосибирской области, 19 апреля 2022 года Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В этом году, помимо поджога травы, был ряд случаев, когда ландшафтный пожар начинался от объектов электросетей — замыканий на ЛЭП, неисправных трансформаторов, подстанций, добавил он.

— Другая практика — это сжигание порубочных остатков при заготовке древесины. Есть достаточно строгие правила, которые обязывают лесозаготовителей очищать лесосеку от порубочных остатков, при этом не регламентируется способ очистки. Понятно, что самый дешевый способ, по цене одной спички, — это сжигание. Очень часто огонь распространяется именно с лесосек, — отметил Андрей Щеголев.

Не победить, но снизить

Президент России Владимир Путин 10 мая в ходе совещания по вопросам борьбы с пожарами заявил, что нужно ввести целевой показатель, которым оценивать как эффективность работы властей региона, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта и в целом по стране.

Однако только усиления личной ответственности губернаторов недостаточно для борьбы с ситуацией, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

— Мы планируем нашу деятельность, в том числе и бюджеты, не учитывая необходимость адаптации к изменениям климата. А это крайне важно. По-прежнему остается недофинансированной лесная отрасль. Мы утверждаем в бюджете одни суммы, а по факту направляются значительно меньшие, и это длится на протяжении многих лет. Усилением ответственности мы не обойдемся, можно установить любую ответственность — вплоть до пожизненного заключения, но от этого пожары не потухнут. Нам нужно совершенствовать систему финансирования и учета рисков , — считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

Опаленные края Работа авиалесоохраны Якутии, 2 июня 2020 года Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

Средства необходимы также на укрепление первичного звена пожарной охраны, отметил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.

— На климат мы повлиять не можем, Сибирь как горела, так и будет гореть. Мера здесь может быть только одна: необходимо укреплять первичное звено пожарной охраны: увеличивать количество лесников, усиливать меры дистанционного контроля , — поделился депутат.

Нужно кратное увеличение финансирования на предотвращение и тушение лесных пожаров, чтобы хотя бы начать снижать ущерб от них, уверен Андрей Щеголев.