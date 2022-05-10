Горячий сезон: природные пожары бушуют в нескольких регионах России

Сильные природные пожары с начала мая продолжаются сразу в нескольких регионах России. В 49 регионах введен особый противопожарный режим, в двух — Курганской области и Хакасии — из-за пожаров введен режим ЧС. Наиболее сложная ситуация складывается в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской и Омской областях. Жертвами, по официальным данным, уже стали 19 человек, полностью выгорело несколько населенных пунктов. Специальное совещание, посвященное борьбе с огнем, во вторник, 10 мая, прошло в Кремле. Подробнее о том, что происходит в наиболее пострадавших регионах, — в галерее «Известий».