Горячий сезон: природные пожары бушуют в нескольких регионах России

Сильные природные пожары с начала мая продолжаются сразу в нескольких регионах России. В 49 регионах введен особый противопожарный режим, в двух — Курганской области и Хакасии — из-за пожаров введен режим ЧС. Наиболее сложная ситуация складывается в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской и Омской областях. Жертвами, по официальным данным, уже стали 19 человек, полностью выгорело несколько населенных пунктов. Специальное совещание, посвященное борьбе с огнем, во вторник, 10 мая, прошло в Кремле. Подробнее о том, что происходит в наиболее пострадавших регионах, — в галерее «Известий».
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Последствия пожара в городе Называевск в Омской области в начале мая. Пожар начался с открытого горения и распространился на жилые дома из-за сильного ветра, в результате полностью сгорело 29 домов
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Курганской области, где сильные пожары начались уже в конце апреля. На фото: мужчина в СНТ «Малиновка» Курганской области
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Одной из основных причин пожаров традиционно становятся палы травы. На фото: сухая трава горит в Коченевском районе Новосибирской области
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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Сотрудники Авиалесоохраны отправляются на вертолете на тушение лесного пожара в Тункинском национальном парке в Бурятии
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Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ
В Курганской области к борьбе с огнем привлечены более 1,2 тыс. человек, во вторник, 10 мая, в регионе был введен режим ЧС
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Фото: МЧС РФ
Ситуация усугубляется сильным ветром, из-за которого быстрее распространяется огонь
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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Однако природные пожары действуют и в других регионах. На фото: природный пожар в долине реки Раздольной на границе между Хасанским и Надеждинским районами Приморского края
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Фото: МЧС РФ
Вертолет Ми-8 МЧС России участвует в тушении пожара в одном из СНТ Курганской области, где загорелась сухая трава
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Фото: ТАСС/Алена Ковригина
Сильнее всего от пожаров пока пострадал Красноярский край — там выгорело несколько населенных пунктов, сгорело около 500 домов. Не менее семи человек погибло, сообщают региональные СМИ со ссылкой на данные красноярского МЧС. На фото: сотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар в жилом секторе города Уяр в Красноярском крае
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Фото: ТАСС/Авиалесоохрана РФ
Огонь распространяется в Зейском районе Амурской области
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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Из-за сухой и ветреной погоды за Уралом и в Сибири сейчас пожары продолжаются. На фото: сотрудники Авиалесоохраны прибывают для тушения пожара в биосферный заповедник «Убсунурская котловина» в Тыве
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