 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Мир
Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Общество
Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Спорт
Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича
Мир
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника
/

Особо охраняемые: как заповедники справляются с пожарами и браконьерами

Кто защищает лошадей Пржевальского в степях и изюбрей в лесах Прибайкалья
Фото: Байкальский заповедник
Главный слайд
Начало статьи
Особо охраняемые: как заповедники справляются с пожарами и браконьерами
2021-12-21 16:32:55">
2021-12-21 16:32:55
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Браконьеры и природные пожары — две главные беды, которые угрожают многим российским заповедникам и другим особо охраняемым природным территориям. Чтобы справиться с ними, заповедникам часто необходима современная техника или новые методы работы, учитывающие специфику той или иной территории. От того, насколько эффективно получится справиться с огнем и как быстро будут замечены незваные гости на заповедной территории, зависит сохранность их уникальных обитателей. Но средства на приобретение всего необходимого в бюджетах бывают не всегда. «Известия» поговорили с представителями некоторых из известных российских заповедников о том, как они справляются с природными пожарами и визитами браконьеров, и с благотворителями, которые помогают им решать эти проблемы.

Техника для благородного оленя

Алтачейский заказник — одна из трех территорий, составляющих Байкальский заповедник. Алтачейский — старейший заказник в республике — расположен на юго-востоке Бурятии, на Заганском хребте. Его площадь составляет около 78 тыс. га.

От собственно Байкальского заповедника, расположенного на юге озера Байкал, и Кабанского заказника в районе реки Селенги, он отличается разнообразием ландшафта — в том числе, наличием степей и лесостепей.

Особо охраняемые_1
Территория Байкальского заповедника

Территория Байкальского заповедника

Фото: Байкальский заповедник
Материнский капитал: чем грозит России сокращение числа заповедников
Природа страны может значительно пострадать от поспешных решений

— Это разнообразие ландшафтное делает его более насыщенным видами животных, некоторые из которых обитают только там. Это краснокнижные животные, которые требуют особой охраны, — рассказывает директор Байкальского заповедника, Василий Сутула.

Среди самых редких представителей животного мира, обитающих здесь — кот-манул, заяц-талай, черный аист, и самая крупная птица России — азиатский подвид дрофы.

Вторая особенность Алтачейского — большое количество диких копытных животных, прежде всего — благородного оленя (изюбря) и сибирской косули. Их плотность здесь — одна из самых высоких в Сибири. Такая «густонасленность», в свою очередь, привлекает браконьеров.

— Когда на сопредельной территории дикое животное добыть очень трудно, естественно, возникает желание воспользоваться легкой добычей на территории, где их добыть легко из-за высокой концентрации, — рассуждает директор заповедника.

Особо охраняемые_2
Изюбри в Алтачейском заказнике

Изюбри в Алтачейском заказнике

Фото: Байкальский заповедник

Самой варварской он называет «охоту из-под фар» — когда ночью животных ослепляют ярким светом и, пользуясь тем, что они не могут ориентироваться в пространстве, отстреливают.

Заказное убийство: как поймать браконьера и не сесть в тюрьму
Инспектор Байкальского заповедника попал под статью после задержания нарушителей

Всего за прошедшее десятилетие, по его словам, были пойманы «десятки нарушителей»: их штрафуют и, как правило, забирают у них оружие, но на их место приходят новые.

«Думали, инспекторы будут открывать шампанское»

Главное оружие в борьбе с браконьерами — это мотивированные, грамотные инспекторы. Кстати, именно в Алтаческом заповеднике, например, работает семья Красиковых — отец и два сына. Один из них, Сергей, стал широко известен после того, как весной этого года на него завели уголовное дело после задержания браконьеров с тушами косуль. Позднее, после широкого общественного резонанса, дело прекратили, однако, как подчеркивают в заповеднике, нарушители так и не понесли наказания до сих пор.

Но даже самым опытным и мотивированным инспекторам для того, чтобы справиться с прекрасно оснащенными технически браконьерами, инспекторам нужна столь же современная техника.

В заказнике, например, хорошо зарекомендовала себя система дистанционного мониторинга для борьбы с браконьерами. Шесть систем «Алтай-4» позволяют отслеживать движение машин на удаленных дорогах.

Особо охраняемые_3
Охотник с ружьем
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Friso Gentsch
К вашим рогам: сайгаков пообещали уберечь от браконьеров в 2021 году
Мясо краснокнижных животных до сих пор можно встретить в Калмыкии

— На дорогах у нас стоят фотоловушки и благодаря им инспектор ночью, например, если появляется нарушитель, получает об этом смс-ку себе на телефон. — перечисляет Василий Сутула. — Благодаря этим системам мы и поймали самых отъявленных нарушителей.

Он вспоминает, как один раз браконьера с тремя изюбрями поймали уже 31 декабря: «Они наверное думали, что инспекторы будут шампанское открывать. Не угадали они».

Кроме браконьеров, до самого последнего времени сотрудникам на огромной безлюдной территории нужно было следить за нарушениями в рубке деревьев — потому что территория заказника из хозяйственного пользования не изымалась. Сейчас, правда, любые рубки, кроме рубки деревьев на дрова, здесь запретили. Но остались помощь Рослесхозу в тушении пожаров и контроль за потенциальными нарушителями — теми, кто не ведет незаконную охоту, но проезжая по дорогам, проходящим через Алтаческий, может развести костер или побеспокоить место гнездования редких птиц.

Чтобы избежать этого, на территории заказника ограничили проезд автомобилей — теперь ездить там можно не по всем дорогам. Но не исключено, что кому-нибудь захочется запрет нарушить.

Кроме того, за инспекторами по-прежнему остаются задачи по помощи животным — в тяжелые снежные зимы, например, для них специально оставляют по всей территории подкормку.

Справляться со всеми этими задачами, заботиться о животных и приобретать необходимую для работы технику заказнику помогают всевозможные благотворительные организации и фонды.

Особо охраняемые_4
Государственные инспекторы охраны парка изучают следы потенциального браконьера

Государственные инспекторы охраны парка изучают следы потенциального браконьера

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Так, чтобы приобрести необходимую технику и комплектующие для дистанционных систем мониторинга в 2018 году администрация заказника подала заявку на конкурс благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Следы на снегу: волонтеры помогут бороться с браконьерами в Якутии
Численность отдельных популяций там уже сократилась в десятки раз

Алтачейскому заказнику удалось выиграть грант на закупку оборудования — фонд предоставил 1,17 млн рублей, еще около 1,5 млн было вложили из собственного бюджета заказника.

Часть средств пошла на просветительскую работу. Потому что нельзя обходиться только запретами и ограничениями, уверен Василий Сутула: «Нужно просто показывать людям и объяснять, чтобы дети сразу росли с осознанием того, какой прекрасный мир есть вокруг нас и как сложно он устроен».

Красивый мир

Фонд, который помог Алтачейскому заказнику найти средства на новую технику, существует с 2013 года. Одним из благотворительных направлений его деятельности является помощь детям с челюстно-лицевой патологией, вторым — работа с заповедниками и национальными парками.

— Мы стараемся сделать так, чтобы дети были здоровы — как минимум, с теми диагнозами, которые мы поддерживаем, — и при этом важно, чтобы дети жили в мире, где была бы благополучная экологичная обстановка и сохранилась бы та природа, которую видим мы с вами, — объясняет миссию директор фонда «Красивые дети в красивом мире» Кира Янкелевич.

Чтобы поддержать национальные парки и заповедники и тех, кто с ними сотрудничает, фонд ежегодно проводит конкурс «Красивый мир». Принять в нем участие могут все заповедные территории, как федеральные, так и региональные, а также некоммерческие организации, которые поддерживают природоохранные проекты и работают с какими-то территориями.

Особо охраняемые_8
Вид на скалы национального природного парка «Ленские столбы»

Вид на скалы национального природного парка «Ленские столбы»

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

Отбор заявок проводится в два этапа, двумя комиссиями, в каждую из которых входят эксперты из природоохранной сферы. В этом году на конкурс поступило около 100 заявок при том, что федеральных ООПТ (особо охраняемых природных территорий) в России всего около ста двадцати. Победителями стали 13 проектов. Каждый из участников смог получить около 1 млн рублей получить около 1 млн рублей на реализацию планов, которые не вписываются в их основной бюджет.

Остров-сокровище: появится ли новый природный заказник на Курилах
На архипелаге сохранились места, где почти нет следов человека

Кроме того, в этом году в рамках конкурса появилась новая, «экстремальная» номинация».

— Конечно, наш фонд очень волнует тема пожаров и вообще чрезвычайных ситуаций. В этом году мы впервые запустили отдельную номинацию, конкурс «Здесь и сейчас», посвященный именно кризисным ситуациям. В рамках этой номинации заповедные территории, которые сталкивались с такими ситуациями, могли в течение недели получить средства на борьбу, — говорит Янкелевич.

В частности, в этом году получателем средств оказался заповедник «Ленские столбы» в Якутии, которая этим летом пострадала от масштабных лесных пожаров, а также заповедник в Оренбурге: единственная в России территория, где проводится лошадей Пржевальского пытаются вернуть в дикую природу.

Воды коням

Численность этих лошадей резко сокращалась с середины прошлого столетия. Считается, что последний раз в дикой природе лошадь Пржевальского видели в 1960-х. Всего в мире сегодня их насчитывается около 2 тыс. особей: в основном это животные, которые были выведены в неволе.

В разных странах сегодня существует 12 проектов по реинтродукции лошади Пржевальского. Единственный российский проект действует в Предуральской степи, участке государственного природного заповедника «Оренбургский».

Особо охраняемые_5
Государственный инспектор во время патрулирования в Оренбургском заповеднике

Государственный инспектор во время патрулирования в Оренбургском заповеднике

Фото: Оренбургский заповедник/Рафиля Бакирова
Народный контроль: как узнать о состоянии экологии
Правительство утвердило правила размещения информации об окружающей среде

— Помимо нашей территории, в России этих лошадей можно увидеть только еще в нескольких зоопарках, но лошадь в маленьком вольерчике и дикий табун в степи это, как вы понимаете, очень разные вещи, — рассказывает директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова.

С 2015 года численность копытных участников проекта удалось довести до 69 особей, 38 из них родились уже на территории заповедника, а один из жеребят — даже принес собственное потомство.

От браконьеров и вероятности скрещивания с домашними лошадьми их оберегает ограда протяженностью в 52 километра, на случай засухи на территории предусмотрены специальные водопои. Однако летом 2021 года лошади Пржевальского снова оказались под угрозой — в этот раз, из-за степных пожаров.

Природные пожары — одна из главных проблем для заповедника, рассказывает Рафиля Бакирова. Традиционно пожароопасный сезон здесь наступает в апреле, как только почва просыхает после снега, и длится до глубокой осени. Однако в этот раз ситуация усугубилась из-за необычайно засушливого жаркого лета.

Особо охраняемые_7
Лошади Пржевальского на территории Оренбургского заповедника

Лошади Пржевальского на территории Оренбургского заповедника

Фото: Оренбургский заповедник/Татьяна Жарких

— Это степной заповедник, климат здесь резко континентальный. В этом году была аномальная жара, практически все лето не было дождей, и температура держалась выше сорокаградусной отметки, — рассказывает Бакирова.

Зеленый свет: зачем России Экологический кодекс
В Совфеде поддержали идею Росприроднадзора о создании общего свода законов о защите окружающей среды

Огонь в степи распространяется быстрее, чем в лесу или на любых других природных территориях — скорость его движения зависит исключительно от скорости ветра. А шансы на успешное тушение — от того, как быстро пожарный расчет сможет добраться до места возгорания. Если время будет упущено, фронт огня растянется на десятки километров и пожар выйдет из-под контроля.

Второе условие — экономичность расходования воды, оперативно пополнять запасы которой в степных условиях сложно.

«Стянуты все силы, которые можно стянуть»

Оптимальным для решения таких задач в заповеднике называют малые лесопатрульные комплексына базе автомобиля «УАЗ— Фермер».

По одному такому автомобилю есть на каждом из участников Оренбургского заповедника. В том числе — на самом большом, где, собственно, и обитают лошади Пржевальского.

Но одного расчета недостаточно для оперативного реагирования на всей территории участка, площадь которого составляет 16,5 тыс. га, отмечают в заповеднике. Есть также оперативный расчет, который может прибыть на помощь, однако он находится в 120 км — слишком далеко в случае возникновения сильного степного пожара.

Только в этом году во время большого пожара выгорело около 1,5 тыс. га земли. При этом на сопредельной территории в том же пожаре выгорело десятки тысяч га степи.

Особо охраняемые_6
Государственный инспектор во время патрулирования в Оренбургском заповеднике

Государственный инспектор во время патрулирования в Оренбургском заповеднике

Фото: Оренбургский заповедник/Марат Касымов
Крупный отток: как остановить обмеление Волги
В Астраханской области ожидается нарушение водоснабжение более десятка населенных пунктов

— Мы предпринимаем все, что можно — у нас заключены соглашения о сотрудничестве, нам помогают добровольцы. Были стянуты все силы, которые можно было стянуть в регионе, — говорит Бакирова.

В тушении большого пожара этим летом, в том числе, были задействованы силы МЧС, добровольные пожарные команды, местные жители — заповедник активно сотрудничает со всеми. Но МЧС работает на тяжёлой технике, которая не всегда подходит для тушения степных пожаров. А на то, чтобы добраться до степей у них уходит около двух часов — время, которое упустить нельзя.

После того, как этим летом чудом удалось отвоевать у огня степь лошадей Пржевальского, дирекция заповедника решила подать заявку на получение «экстренного» гранта.

— Наличие дополнительной техники сразу на участке вдвое увеличивает мощность группы, которая занимается тушением и в три-четыре раза сокращает время, за которое расчет может прибыть к пожару — до 20-30 минут, — подсчитывает директор заповедника.

Особо охраняемые_7
Лошади Пржевальского на территории Оренбургского заповедника

Лошади Пржевальского на территории Оренбургского заповедника

Фото: Оренбургский заповедник/Татьяна Жарких
Сточное дело: как защитить море от канализации
Эксперты называют одной из главных проблем разобщенность управления экологическими процессами

На закупку техники благотворительный фонд выделил 1,5 млн рублей. Еще 280 тыс. выделили из средств, пожертвованных на проект по усыновлению жеребят.

В ближайшее время, интерес к таким проектам у заповедных территорий будет только расти, уверена Кира Янкелевич. Сказывается, в том числе, популярность нового грантового формата, который «пришел» в природоохранную сферу из социальной.

Для заповедников такой формат оказался важен, поскольку позволяет им изыскать средства на борьбу с внезапно возникающими проблемами: «К сожалению, действительно растет количество чрезвычайных ситуаций, а на эти цели, как правило, не выделяется достаточно государственного финансирования, поэтому заповедные территории стараются подавать на подобные гранты проекты, которые помогают им бороться».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021